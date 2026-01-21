【保険業界のDXを加速】株式会社andモビリティ、保険代理店・ファイナンシャルプランナー専用の公式LINEをリリース。スマホ一つで「生涯4,000万円のカーコスト」を資産形成の武器へ

株式会社andモビリティ

トータルモビリティサービスを展開する株式会社andモビリティ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊藤 亮祐）は、保険代理店およびファイナンシャルプランナー（以下、FP）のパートナーシップ強化を目的とした、専用の公式LINEアカウントをリリースいたしました。本アカウントの導入により、これまでディーラー等へ流出していた「クルマ」に関する接点をスマホ一つで内製化し 、顧客の生涯コスト削減とクロスセル提案を強力にバックアップします。

■ リリースの背景：保険代理店にこそ「クルマ提案」が必要な理由

クルマは、生涯にかかるコストが約4,000万円にものぼる 、人生設計において無視できない支出項目です。顧客のライフプランに深く関わる商品だからこそ、保険や資産形成、ライフプラン提案との相性が非常に良く 、保険代理店にとって顧客満足度を高める重要な接点となります。

しかし、現場では「専門知識が不足している」「外出先でタイムリーな情報提供ができない」といった課題があり、結果としてディーラー等へ顧客が流出し、保険契約まで他社へ流れてしまう現状がありました。株式会社andモビリティは、これらの課題を解消し、パートナーの皆様が「紹介するだけ」でプロの知見を即座に活用できる環境を整えるため 、本公式LINEの提供を開始しました。

■ 公式LINEが提供する「現場で使える」3つの主要機能

本アカウントを友だち追加することで、パートナーの皆様は以下の機能を即座に利用可能です。

1. 提案を自然に広げる「デジタル訴求ツール」の提供

- 診断サイト「マネモビ」：生涯クルマコストの削減と資産形成を一度に伝えられる診断サイトです。既存顧客フォローや新規集客に効果を発揮します。- 提案LP「クルマの自販機」：人気車種の月額費用を抑えるメリットを訴求し、浮いた費用を保険や運用に回す自然な導線を作ります。

2. 専門スタッフによる迅速なチャットサポート

国産・輸入車、軽自動車から大型トラック、建機まで、あらゆる車両の相談がLINEチャットで完結します。知識豊富な専門スタッフがリアルタイムでサポートし 、現場の商談を止めないレスポンスの速さを実現しています。

3. ワンストップなサービスメニューへのアクセス

オートリース、オートローン、新車・中古車販売、車両買取まで、すべての窓口がLINEに集約されています。複雑な比較から契約・納車まで一括でサポートするため、代理店様は「紹介するだけ」で完結します。

■ 開発者の想い：クルマ提案を、もっと身近で強力な“武器”に

現場の「困った」を解決するために

本サービスの開発にあたり、私たちが最も大切にしたのは、提携先の保険代理店・FPの皆様が抱える「現場の声」です。日々お客様と向き合う中で、「クルマの相談を受けたが、即座に答えられずチャンスを逃した」「ディーラーに紹介してしまい、保険まで他社に切り替わってしまった」という声を数多く伺ってきました。

“自然に広がる仕組み”へのこだわり

クルマは保険や暮らしの相談とつながりが深く、本来は会話の延長で自然に取り入れられるテーマです 。そこで私たちは、多忙なパートナーの皆様が専門知識をゼロから学ぶのではなく、スマホ一つでプロの知見と訴求ツールを呼び出せる「仕組み」の構築を目指しました。

今回の公式LINEは、単なる連絡手段ではなく、商談の現場でそのままお客様に見せられるツールとしての役割を持たせています。クルマ提案を“身近な武器”に変えることで 、パートナーの皆様の事業の幅が広がり 、ひいてはエンドユーザーの皆様の豊かなカーライフと資産形成に貢献できることを確信しています。

■ パートナー登録および公式LINEの活用方法

提携をご希望の保険代理店・FPの方は、以下のリンクまたはQRコードより友だち追加を行ってください。

【公式LINEアカウント】

https://s.lmes.jp/landing-qr/2008512659-1VA9rprX?uLand=2s2Rfo

■ 株式会社andモビリティについて

「人とクルマを心で結ぶモビリティサービスを展開する」という企業理念のもと、トータルモビリティサービスを通じて提携パートナーの価値向上に貢献します。

社名： 株式会社andモビリティ

代表者： 代表取締役社長 伊藤 亮祐

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア13階

電話番号： 03-3547-0800

公式サイト： https://andmobility.co.jp/

事業内容： 自動車販売、カーライフコンサルティング、各種モビリティサービス

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： 株式会社andモビリティ

電話番号： 03-3547-0800

メールアドレス： info@andlease.jp