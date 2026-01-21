ローソン、東横INN、がってん寿司など海外展開する日系企業で導入拡大

株式会社MS&Consulting

国内最大の覆面調査モニターサイト「ミステリーショッピングリサーチ」※1を運営する株式会社MS&Consulting（本社：東京都中央区、代表取締役社長：辻 秀敏）は、タイ、台湾、シンガポール、マレーシア、韓国、インドネシア、ベトナム、フィリピンなど、アジア全域において、自社で保有する海外モニターパネルを活用した海外市場向けミステリーショッピングリサーチの提供を開始することをお知らせします。

※1：2025年2月末時点、国内で覆面調査を実施する上場企業の公表値との比較

ローソン、東横INN、がってん寿司、あぶりやなどのチェーン店舗をグローバルに展開する日系企業各社の海外拠点において、「ミステリーショッピングリサーチ」が活用されています。近年、企業の海外進出が加速する中、現地消費者の行動や意識を的確に捉える市場調査へのニーズは急速に高まっています。一方で、特に東南アジアでは、調査品質のばらつきや調査スピードに課題を感じる企業も多く、信頼できる調査パートナーを求める声が増えています。

こうした背景を受け、MS&Consultingは、日本国内で培ってきた調査運営ノウハウと品質管理体制を活かし、アジア各国においても日本国内と同水準の調査品質を再現できる体制を整備しました。

また、複数国にまたがる覆面調査についても、当社一社への発注で完結できる体制を構築しており、発注窓口の一本化による業務効率化と、安定した調査品質の両立を実現します。

海外店舗向け「ミステリーショッピングリサーチ」の特徴

1. アジア全域での「自社調査員（モニターパネル）」を保有

現地で教育・登録された調査員を当社が直接管理することで、国や地域ごとの文化・言語差の影響を最小化し、安定した品質での調査が可能です。

2．「日本基準」の品質管理フローを海外調査にも適用

調査設計～調査レポート納品に至るまで、日本国内と同一のマニュアル・品質管理プロセスを採用し、高精度な調査結果を提供します。

3．「複数国にまたがる調査プロジェクト」にも一括対応

各国での調査を一元的に管理することで、進行管理やレポート形式を統一し、企業の業務負荷軽減と迅速な意思決定をサポートします。

無料セミナーのご案内

アジアの「どこ」へ進出すべきか？

成功率を高める「進出都市選定」と企業タイプ別！海外展開戦略

海外進出では、メニューやオペレーションを検討する前に、「どの国・どの都市で戦うか」という判断が成否を大きく左右します。本セミナーでは、アジア主要市場の現状整理、日系企業が海外進出で陥りやすい課題や、企業タイプ別に見た最適な市場選定の考え方を、事例を交えて解説します！

詳細・申込はこちら https://www.msandc.co.jp/seminar260212(https://www.msandc.co.jp/seminar260212)

MS&Consultingは、今後も調査員ネットワークの拡大と調査品質の向上を進め、海外市場における調査提供体制を強化してまいります。「ミステリーショッピングリサーチ」をはじめとした各種サービスの提供を通じて、企業の海外進出や新規事業開発を支援するとともに、日系企業のグローバル展開と持続的な成長に貢献してまいります。

ミステリーショッピングリサーチについて

ミステリーショッピングリサーチは、店舗の商品・サービス品質を「お客様の目線」で評価する覆面調査業界No.1※1の顧客満足度調査です。全国59万人※2の一般消費者モニターパネルから、各店舗の主要なターゲット層に合ったモニターに調査を依頼することが可能です。来店客の顧客体験・CX向上を加速させるサービスとして、小売・飲食・ショッピングセンターなど業種・業態を問わず累計1000社以上の企業の経営層や店舗マネジメント層に選ばれています。

※1：2025年2月末時点、国内で覆面調査を実施する上場企業の調査員の公表値との比較、※2：2025年2月末時点

サービスページ https://www.msandc.co.jp/msr(https://www.msandc.co.jp/msr)

株式会社MS&Consulting 会社概要

株式会社 MS&Consulting は、顧客満足度・従業員エンゲージメントの向上によるサービスの高品質化・高付加価値化を目的とした経営コンサルティングを行っており、顧客満足度覆面調査「ミステリーショッピングリサーチ」を基幹サービスとして、従業員エンゲージメント調査「tenpoketチームアンケート」及びコンサルティング・研修などの各種サービスを提供しております。

代表者 代表取締役社長 辻 秀敏

URL https://www.msandc.co.jp/

＜報道機関からのお問い合わせ先＞

株式会社MS&Consulting マーケティングチーム 宮本

e-mail：pr@msandc.co.jp