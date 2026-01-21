日本初上陸の韓国オリジナルキーチャームブランド「KIM JAKE」New OPEN！
合同会社IZUMIC（本社：東京都新宿区 代表：辻 幸恵）は、韓国発想のオリジナルキーチャームブランド 「KIM JAKE（キム・ジェイク）」 を 2025年12月、宮城県仙台市に日本初となる実店舗としてオープンいたしました。
オープン初日から多くのお客様が来店し、当日はテレビ局による取材・放送も実施。
SNS上でも話題となり、現在も連日多くの来店者で賑わっています。
■ 「選ぶ」ことで始まる、わたしらしさ。
KIM JAKEは、K-POPアイドルの衣装デザイナーが手がけるカスタム型キーチャームブランドです。
ブランドテーマは “pick your style”。
既製品を買うのではなく、
「選ぶ行為そのもの」を楽しみながら、自分だけのスタイルをつくる。
キーリングという小さな物理的アイテムを、
日常の気分を切り替える“心理的スイッチ”として捉え、
さりげない変化と自己表現を提案しています。
■ 韓国で根づく「自分流スタイル」を、日本の日常へ
韓国では、バッグやスマートフォン、キーリングなどの小物を通して
“自分流スタイル”を表現する文化が根づいています。
KIM JAKEはその感覚を日本に翻訳し、
「スタイルを選ぶ行為を、日常に。」 という新しいカルチャーを提案。
その日の気分に合わせてパーツを選び、
“気分をまとうように”スタイルをつくる体験を提供します。
■ HOW TO MAKE ― 自分だけのキーチャームをつくる
クリップ・チェーン・ワイヤーリング・カラビナなど、ベースとなるパーツを選択
お好みのキーリングやチャームを自由に組み合わせ
イニシャルなどの追加パーツを加えて完成
組み合わせ次第で印象が大きく変わるため、
世界にひとつだけのオリジナルキーチャームを楽しめます。
■ オープン記念キャンペーン
現在、オープンを記念して以下のキャンペーンを実施しています。
・3,000円以上（税込）以上お買い上げのお客様に、数量限定オリジナルステッカーをプレゼント
・5,000円以上（税込）以上お買い上げのお客様には、KIM JAKEオリジナルキーチャームをプレゼント
※いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。
■ 店舗情報
KIM JAKE 仙台店
所在地：宮城県仙台市青葉区国分町1-1-13 Ever-I一番町ビル1階
営業時間：10:00～18:50
公式Instagram：@kimjake_jp(https://www.instagram.com/kimjake_jp/)
◼︎会社概要
合同会社IZUMIC
代表者：辻 幸恵
所在地：東京都新宿区百人町1-23-1 タキカワ百人町ビル2階
事業内容：運営韓国関連商品の企画・製作・販売／全国25店舗の直営店・ECサイト
コーポレートサイト：
▶︎IZUMIC公式HP(https://izumic.com/)
※本リリース内の写真素材はIZUMICより提供
本件に関するお問い合わせ先
合同会社IZUMIC 事務局
担当：新谷 正樹
E-mail：info@izm-c.com
■ ブランドメッセージ
pick your style
その日の気分で自由に。選ぶ楽しさを、カタチに。
気分をまとうようにスタイルをつくる、韓国発想のキーチャームブランド。
“自分らしさ”を灯す、新しいカルチャーを日常に。