日本初上陸の韓国オリジナルキーチャームブランド「KIM JAKE」New OPEN！

合同会社IZUMIC

合同会社IZUMIC（本社：東京都新宿区 代表：辻 幸恵）は、韓国発想のオリジナルキーチャームブランド 「KIM JAKE（キム・ジェイク）」 を 2025年12月、宮城県仙台市に日本初となる実店舗としてオープンいたしました。

オープン初日から多くのお客様が来店し、当日はテレビ局による取材・放送も実施。

SNS上でも話題となり、現在も連日多くの来店者で賑わっています。

■ 「選ぶ」ことで始まる、わたしらしさ。

KIM JAKEは、K-POPアイドルの衣装デザイナーが手がけるカスタム型キーチャームブランドです。

ブランドテーマは “pick your style”。

既製品を買うのではなく、

「選ぶ行為そのもの」を楽しみながら、自分だけのスタイルをつくる。

キーリングという小さな物理的アイテムを、

日常の気分を切り替える“心理的スイッチ”として捉え、

さりげない変化と自己表現を提案しています。

■ 韓国で根づく「自分流スタイル」を、日本の日常へ

韓国では、バッグやスマートフォン、キーリングなどの小物を通して

“自分流スタイル”を表現する文化が根づいています。

KIM JAKEはその感覚を日本に翻訳し、

「スタイルを選ぶ行為を、日常に。」 という新しいカルチャーを提案。

その日の気分に合わせてパーツを選び、

“気分をまとうように”スタイルをつくる体験を提供します。

■ HOW TO MAKE ― 自分だけのキーチャームをつくる

クリップ・チェーン・ワイヤーリング・カラビナなど、ベースとなるパーツを選択

お好みのキーリングやチャームを自由に組み合わせ

イニシャルなどの追加パーツを加えて完成

組み合わせ次第で印象が大きく変わるため、

世界にひとつだけのオリジナルキーチャームを楽しめます。

■ オープン記念キャンペーン

現在、オープンを記念して以下のキャンペーンを実施しています。

・3,000円以上（税込）以上お買い上げのお客様に、数量限定オリジナルステッカーをプレゼント

・5,000円以上（税込）以上お買い上げのお客様には、KIM JAKEオリジナルキーチャームをプレゼント

※いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ 店舗情報

KIM JAKE 仙台店

所在地：宮城県仙台市青葉区国分町1-1-13 Ever-I一番町ビル1階

営業時間：10:00～18:50

公式Instagram：@kimjake_jp(https://www.instagram.com/kimjake_jp/)

◼︎会社概要

合同会社IZUMIC

代表者：辻 幸恵

所在地：東京都新宿区百人町1-23-1 タキカワ百人町ビル2階

事業内容：運営韓国関連商品の企画・製作・販売／全国25店舗の直営店・ECサイト

コーポレートサイト：

▶︎IZUMIC公式HP(https://izumic.com/)

※本リリース内の写真素材はIZUMICより提供

本件に関するお問い合わせ先

合同会社IZUMIC 事務局

担当：新谷 正樹

E-mail：info@izm-c.com

■ ブランドメッセージ

pick your style

その日の気分で自由に。選ぶ楽しさを、カタチに。

気分をまとうようにスタイルをつくる、韓国発想のキーチャームブランド。

“自分らしさ”を灯す、新しいカルチャーを日常に。