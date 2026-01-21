27卒向けファッション企業合同説明会「READY TO FASHION OFFLINE」が東京・京都で開催

株式会社READY TO FASHION

ファッション・アパレル業界に特化した求人プラットフォームを運営する株式会社READY TO FASHION（本社：東京都港区 / 代表取締役：高野聡司）は、27年卒向けファッション企業合同説明会「READY TO FASHION OFFLINE」を2026年2月20日(金)と3月10日(火)に東京と京都で開催いたします。

READY TO FASHION OFFLINEとは？

「READY TO FASHION OFFLINE」とは、ファッションに興味をもつ学生が、ファッション・アパレル業界とつながることを目的としたイベント。

株式会社ユナイテッドアローズや株式会社ベイクルーズ、株式会社トゥモローランドをはじめとしたファッション企業が一堂に会し、27年卒の学生（高校生・大学生・専門学生・院生など、対象以外の学生も参加可能）を対象に合同説明会を実施します。

弊社は2020年より、ファッション・アパレル業界に特化した新卒採用の合同説明会を実施しており、本年は、東京に加え、京都・Ace Hotel Kyotoでの初開催が決定しました。

出展・協力企業一覧

詳細・予約（東京） :https://www.readytofashion.jp/events/1520056109詳細・予約（京都） :https://www.readytofashion.jp/events/139938964

当日の出展企業は、ファッション・アパレル業界の川上から川下までを網羅した幅広いラインアップ。大手アパレル企業だけでなく、普段は説明会に参加しないBtoB企業など、ここでしか体験できない機会をファッション・アパレル業界に興味のあるすべての学生に提供します。

▼東京開催（1/20現在）

・株式会社アーバンリサーチ

・株式会社アクセ

・株式会社エス・グルーヴ

・株式会社エフリード

・オーマイグラス株式会社

・株式会社ゴールドウイン

・株式会社シップス

・株式会社ジャパンブルー

・株式会社ジュン

・セキミキ・グループ株式会社

・株式会社デイトナ・インターナショナル

・株式会社ティンパンアレイ

・株式会社トゥモローランド

・株式会社トリート

・株式会社ファイブフォックス

・株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド

・株式会社ベイクルーズ

・丸安株式会社

・丸久株式会社

・株式会社未来ガ驚喜研究所

・株式会社ヤマダヤ

・株式会社ヤマトインターナショナル

・株式会社ユナイテッドアローズ

・株式会社レコオーランド（FASHIONSNAP）

・株式会社ワールド

・ウォッチニアングループ株式会社

・株式会社吉田

・株式会社POKER FACE

・株式会社STAYGOLD

・株式会社TOKYO BASE

・株式会社TSI

・株式会社WEAVA

・bright young things株式会社

▼京都開催（1/20現在）

・株式会社アクセ

・イトキン株式会社

・オーマイグラス株式会社

・株式会社買取王国

・株式会社ゴールドウイン

・株式会社サークラックス（ギャラリーレア）

・株式会社シップス

・セキミキ・グループ株式会社

・株式会社デイトナ・インターナショナル

・株式会社ティンパンアレイ

・株式会社トゥモローランド

・株式会社トリート

・丸久株式会社

・株式会社未来ガ驚喜研究所

・株式会社ヤマダヤ

・株式会社ユナイテッドアローズ

・株式会社ベイクルーズ

・株式会社FIVE. Holdings

・株式会社STAYGOLD

・株式会社TOKYO BASE

・株式会社TSI

開催概要

《東京開催》

日程：2026年2月20日(金)

時間：OPEN 12:30 CLOSE 17:30

場所：東京都立産業貿易センター浜松町館 5F

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝



アクセスマップ：https://maps.app.goo.gl/D9WxHbsozj3B2jqCA

（JR・東京モノレール浜松町駅から徒歩5分／都営浅草線・都営大江戸線大門駅から徒歩7分／ゆりかもめ竹芝駅から徒歩2分）



《京都開催》

日程：2026年3月10日(火)

時間：OPEN 12:30 CLOSE 17:30

場所：Ace Hotel Kyoto 2F

京都市中京区車屋町245-2



※対象：27年卒業予定の学生（28年以降卒業予定の学生もご参加いただけます）

※入退場自由 （入場にはお申し込みが必要です）

※参加無料

※当日は、ご協力いただける方を対象にスナップ撮影を行う場合があります。好きなファッション（私服）でお越しください。

「READY TO FASHION OFFLINE」の特徴

1.京都での初開催・アパレルからメディアまで、多様な企業が初参加

これまで東京を中心に開催してきた本イベントは、今年は初めて京都でも開催。2拠点の実施により、より多くの学生に対して、企業とコミュニケーションを図る機会を提供します。さらに、株式会社ゴールドウインや株式会社レコオーランド（FASHIONSNAP）、bright young things株式会社など、アパレルからメディア領域まで多様な業種・業態の企業が新たに出展。幅広いキャリアの選択肢と出会える場となります。

2.フリートークスペース

一般的な合同説明会は時間区切りでブースを移動し、企業も毎回同じ説明を繰り返す形式ですが、本イベントでは各社のブースをフリートークスペースとして運用するため、企業と学生がフランクにコミュニケーションを図ることができます。

フリートークスペースでは疑問点を質問しても、雑談をしてもOK。会話型のコミュニケーションを取ることができます。

3.ファッション志向が高い学生が多い

イベントにはファッションやアパレル業界に興味のある学生が来場します。アパレル業界の就活イベントということもあり、服飾系の専門学校生が多く来場するイメージですが、4年制大学の学生が約7割を占めるので、ファッションを学んでいる学んでいない関係なく、どなたでも参加しやすいイベントとなっております。

参加方法

１.「申し込む」ボタンからお申し込みください（お申し込みURLはこちら：東京(https://www.readytofashion.jp/events/1520056109)・京都(https://www.readytofashion.jp/events/139938964)）

２.当日、会場でお会いしましょう

こんな方におすすめ

・ファッション業界に興味がある / 志望している

・これまでの合同説明会だと参加しづらいと感じている

・業界の研究を行なっている27卒の学生

・とにかく今すぐに行動を起こしたい！と思っている

・将来の就職先に悩んでいる

・就職をしたけれども、今の仕事に悩んでいる方（第二新卒OK！）

・ファッションで何か面白いことをしたい

・ファッションの繋がりを作りたい方

・就職先は決まっているが、業界の勉強をしたい

・READY TO FASHIONの活動に興味がある



◼︎サービス概要

READY TO FASHIONは、ファッション・アパレル業界特化の求人サービスとして2017年にサービスを開始し、累計1,400社以上の企業に導入・活用いただいております。

アパレル小売企業だけでなく、ファッションテック、ものづくり、メディアなど幅広い企業とスカウトなどを通じダイレクトに繋がることができる求人サイトです。

また、登録ユーザーは独自のWEBプロフィール（履歴書）を登録でき、好きなブランドやインスタグラム連携、スキルなどを通じて、自身のファッション感をアピールすることができます。

サイト名：READY TO FASHION

内容：ファッション・アパレル業界特化の求人サービス

WEBサイト：https://www.readytofashion.jp/

採用ご担当者様向けページ：https://www.readytofashion.jp/jinji/service/

◼︎サービス概要

若者や既存の枠を超える「人」の力によって、旧態依然としたファッション業界の変革を促進し、「業界に従事する人」や「ファッションを楽しむ人」の生活を豊かにすることを目指します。そのために、私たちはファッション業界のコミュニケーションにおける課題を解決し、多様な人材がファッション業界で活躍する機会を創出します。また、未来においてあるべき業界像を構想し、ファッション業界に対する新たな価値を提案し続けます。



会社名：株式会社READY TO FASHION

代表：高野 聡司

設立：2016年11月8日

住所：東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル 東館2F

電話番号：050-3188-1331

メール：info@readytofashion.jp