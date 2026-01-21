「明日劇場だぞ！」しずる・池田、ロケ中“眉なし”に…！？“丸刈り”に続く衝撃行動に視聴者「この番組に懸けすぎw」「いつか全て無くなりそう」などコメント殺到『MAD5』#3

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の#3を2026年1月19日（月）夜11時より放送いたしました。

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいきます。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして、全5回にわたりお届けします。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

1月19日（月）放送の#3では、商店街ロケのオープニングに突如現れた“ゾンビ化”したしずる・純を救うため、『MAD5』がロケをしながら“純を人間に戻す方法”を探すことに。商店街を歩きながら、ハリウッドザコシショウは「ネギが解毒になる」と商店街でネギを購入。先端を切ったネギを「口開けて」と嫌がる“純ゾンビ”の口元へ近づけます。なかなか口を開けない“純ゾンビ”でしたが、「薬ですから」と、ネギを口に差し込まれると吐き気を催し「ゔぉえ」と反応。その姿に一同爆笑しました。その後も商店街を巡りながら、くっきー！がビニールテープで“純ゾンビ”の顔面をぐるぐる巻きにしたり、テープを巻かれながら身動きが取れない“純ゾンビ”に川北が「今の気持ちで一句お願いします」と川柳を振ったり、純を救おうとあらゆる手段を試します。

「お腹空いてるから暴れてる可能性もある」とパン屋へ立ち寄った一行は、店の軒先に“純ゾンビ”を鎖でつなぎ、そのまま店内へ。『MAD5』がパンを選んでいる間、ギャルに絡まれた“純ゾンビ”がまさかの逃亡を図る緊急事態が発生。“純ゾンビ”を見失ってしまったものの、くっきー！の「作戦会議、兼、腹満たしで、居酒屋入る？」という一声で居酒屋に入った『MAD5』は、普通に食事がしたいと好きなメニューを選び始めて...。ケムリだけが「めちゃくちゃ悠長」「急いで食べて急いで助けに行きましょう」と促します。そんな『MAD5』にしびれを切らした“純ゾンビ”が店の窓から奇声を上げて訴えるも、それすら「質の悪いお客さんや」「下がれぇ！」と一蹴。メニューに選びに没頭するくっきー！やハリウッドザコシショウに、“純ゾンビ”は諦めてその場を去っていきます。

その直後、“純ゾンビ”が不良に絡まれるトラブルが発生。慌てて駆けつけた『MAD5』でしたが、そこには#1で池田が撃退した“川崎不良”たちの姿が...！“純ゾンビ”をカツアゲしようとしていた不良たちは、池田に「また髪の毛刈るぞ」「お前でもいいよ、金出すの」と、矛先を向けます。ケンカを売られた池田は「またパンチ避けてやろうか？」「来いよ」と応戦。#1からの因縁対決が再燃し、またもバリカンを取り出した不良に、池田は「なるべくゆっくりな」と自ら向かっていくと、今度は「1mmにしようか」と提案。不良からバリカンを取り上げて髪を刈り始めます。そんな池田に、不良が「眉毛も」と眉毛にバリカンを向け、池田は「馬鹿野郎」「テメェ！」とそれを避けますが...。「頭いいなら眉毛だっていいだろうがよ！気合いそんなもんか」と挑発された池田は「明日劇場だぞ！」とためらいを見せたものの、「やってやるよ馬鹿野郎！」と奮起。「かかってこいよ！」と、バリカンを持つ不良の手を掴んで、自ら眉毛にあててしまい...。眉毛を刈って激変した池田に、『MAD5』は「EXILEみたい」と爆笑しました。すると、くっきー！から「純はバリカン避けられる？」とまさかの言葉が飛び出し、池田は「純はダメ」と大慌て。「相方守ってんじゃねぇよ」と向かってくる不良と“純ゾンビ”の間に、池田は「純は守ってやる」と立ちはだかり...。バリカンから相方を守る“コンビ愛”まで浮き彫りとなる、意外な展開となりました。“丸刈り”に続く池田の衝撃行動に視聴者からは「この番組に懸けすぎw」「いつか全て無くなりそう」「本気すぎる池田」などのコメントが殺到しました。

・しずる・池田、再び不良に絡まれ...

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2013490244683997360

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

そして、最後には誰も予想しなかった爆笑展開が！果たして、純は無事人間に戻ることができたのか...？本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

なお、「ABEMAプレミアム」では“純ゾンビが吐血したら勝ち”の「MC純ゾンビの大喜利コーナー」を含む『MAD5』#3完全版を限定配信中です。ぜひ、こちらもお楽しみください。

■ABEMA『MAD5』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

#3見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p3

#3完全版配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p103

出演：

くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

純（しずる）

植田紫帆（オダウエダ）

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2048

#1： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p1

#2： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p2

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）