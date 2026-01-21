「カラオケで歌う」習慣がある人はダイエット効果が約2倍に！？ あすけんとビッグエコーが、冬の健康づくりを応援！

株式会社asken

累計会員数1,300万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋、以下「当社」）は、株式会社第一興商（東京都品川区、代表取締役社長 保志 忠郊、以下「第一興商」）が運営するカラオケルーム「ビッグエコー」とコラボレーションし、2026年1月21日（水）より、冬の健康づくりを応援する「寒い季節も♪歌って楽しくカロリー消費チャレンジ（以下「本キャンペーン」）」を実施いたします。

本キャンペーンは、気温の低下により屋外での運動が億劫になりがちになるのに加え、年末年始の連休や新年会などの会食続きでダイエット需要が高まるこの時期に合わせ、楽しみながらカロリーを消費する「カラオケでの健康づくり」を提案するものです。

■調査結果：「カラオケで歌う」習慣がある人はダイエット効果が約2倍!?

本キャンペーンの実施に際して、『あすけん』のビッグデータから分析を行った結果、『あすけん』への運動記録がないユーザーの体重減少は1年間で平均約0.6kgだったのに対し、運動メニューから「カラオケ(歌を歌う)」を記録したユーザーの体重減少は1年間で平均約1.2kgと、約2倍の体重減少が見られました。

この結果からも、カラオケのような楽しい体験をきっかけに『あすけん』へ運動を「記録」することが、ユーザーさんの行動変容を促し、健康の保持・増進につながると考えられます。本キャンペーンを通じて、より多くの方に、食事の記録と合わせて「運動を記録する健康習慣」をスタートしていただきたいと考えています。

■「あすけん×ビッグエコー コラボキャンペーン」概要

『あすけん』アプリ内で「カラオケ(歌を歌う)」を登録するなどのチャレンジを達成した方に、ビッグエコーで使えるオトクな割引クーポンをプレゼントします。詳細は以下キャンペーンページ、『あすけん』アプリ内「お知らせ」、「チャレンジ」をご確認ください。

＜内容＞

1.『あすけん』アプリ内の「チャレンジ」タブで「ビッグエコー総額10％OFFクーポン」をプレゼント！

「ビッグエコー総額10％OFFクーポン」はキャンペーン期間中、何度でもご利用いただけます。

2.『あすけん』アプリ内の運動メニューから「カラオケ(歌を歌う)」を1回登録して「チャレンジ」を達成した方に「ビッグエコー総額20％OFFクーポン」をプレゼント！

「ビッグエコー総額20％OFFクーポン」は2026年3月31日（火）まで何度でもご利用いただけます。

＜キャンペーン期間＞

2026年1月21日（水）～2026年2月25日（水）

※「チャレンジ」への参加締め切りは2026年2月18日（水）23:59まで

＜クーポン利用可能店舗＞

ビッグエコー全店舗

＜キャンペーンページ＞

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202601_asken_dam.html

＜クーポン利用に関する注意事項＞

・「ビッグエコー総額20％OFFクーポン」はチャレンジ達成後に表示される『あすけん』アプリ内の「お知らせ」画面をご確認ください。

・本キャンペーンのクーポン（「ビッグエコー総額10％OFFクーポン」と「ビッグエコー総額20％OFFクーポン」）の併用はできません。

■「ビッグエコー」と『あすけん』のコラボレーション背景

「ビッグエコー」と『あすけん』のコラボレーションは、2025年6月に続き今回で2回目となります。1回目のコラボレーションでは、屋外での運動が難しい梅雨の時期に、カラオケで楽しくカロリー消費をご提案するキャンペーンを展開し、多くのお客様からご好評をいただきました。この反響を受け、年末年始や新年会などで食生活が乱れがちになり、加えて寒さにより屋外での運動が難しくなる時期に、新年に気持ちを新たに健康管理やダイエットに取り組む皆さまを応援するため、キャンペーン第2弾が実現しました。

■【参考】2025年によく歌われた人気曲の消費カロリーは？

第一興商が発表した「DAM 2025年年間カラオケランキング」の「楽曲別 TOP10」における、消費カロリーの標準値（※1）を公開します。

「DAM 2025年年間カラオケランキング」で1位に輝いたMrs. GREEN APPLEの「ライラック」を歌唱した場合の消費カロリーの標準値は14.4kcalです。これを日常生活での健康管理の目安として、一般的な運動量に換算すると、一般的にウォーキング約4分・ジョギング約2分・ストレッチ約5分程度に該当します。（※2、3）

※1：消費カロリーの標準値は、第一興商がカロリーカラオケサービス開始時にスポーツクラブの協力を得て集計した、カラオケを歌う「声の大きさ」と「発声している時間」と実験によるサンプルデータを掛け合わせて算出したものです。歌唱後に表示される消費カロリー数値は、歌唱条件、個人差等により変化します。

※2：体重70kgの場合。歩くスピードや歩幅、個人差によって変動します。

※3：厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023（https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf） 」、国立健康・栄養研究所「改訂版 身体活動のメッツ（METs）表（https://www.nibiohn.go.jp/eiken/programs/2011mets.pdf）」をもとに消費カロリーを算出

【DAM 2025年年間カラオケランキングTOP10 とカラオケ消費カロリーの標準値】

1位 「ライラック」Mrs. GREEN APPLE（14.4kcal）

2位 「怪獣の花唄」Vaundy（11.0kcal）

3位 「残酷な天使のテーゼ」高橋洋子（11.8kcal）

4位 「サウダージ」ポルノグラフィティ（11.3kcal）

5位 「マリーゴールド」あいみょん（14.2kcal）

6位 「さよならエレジー」菅田将暉（9.9kcal）

7位 「ドライフラワー」優里（13.7kcal）

8位 「かわいいだけじゃだめですか？」CUTIE STREET（13.2kcal）

9位 「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE（13.3kcal）

10位 「小さな恋のうた」MONGOL800（11.7kcal）

（提供：第一興商 ／調査期間：2025年1月1日～2025年12月31日）

＜第一興商 広報担当 関森英雄様 コメント＞

カラオケの消費カロリー値が高い傾向にあるのは、感情を込めて力強く歌うバラード曲、アップテンポで激しい曲、歌唱時間（発声時間）が長い曲です。また、大きい声で歌うと消費カロリーが高くなるので、歌唱中はお腹に力を入れた腹式発声を意識するとよいと思います。

また、より消費カロリーを高めるには、座って歌うよりも『立って歌う』こと、そして『マイクを持っていない方の手でリズムをとる』など全身を動かすのがおすすめです。周囲の安全に配慮しながら、お気に入りの曲で、気持ちよく体を動かしてみてください。

＜『あすけん』栄養士・久保田 彩香コメント＞

健康的なダイエットの基本は「摂取カロリーと消費カロリーのバランス」です。冬は寒さで活動量が減りがちになる季節ですが、カラオケのような室内で楽しめる「レクリエーション運動」を取り入れることで、継続的なカロリー消費につながります。 自分の好きな曲を歌うことが、日常生活において「プラスアルファの運動」を意識する楽しいきっかけになれば幸いです。

特に新年は会食の機会なども多いため、食べたものを『あすけん』で可視化し、不足した運動分をカラオケ等で楽しく補うというサイクルが作れると、ストレスなく健康管理を続けることができると思います。また、『あすけん』の運動記録には他にも、「食事の準備」や「掃除」といった日常生活も記録できるので、ぜひ日常からカロリーを消費するよう意識してみてはいかがでしょうか。

■調査概要

集計期間： 2025年1月1日（水）～2025年12月31日（水）

抽出日： 2026年1月15日（木）

対象ユーザー：

2025年最初に記録した体重から算出したBMIが25以上、かつ、2025年の全週で毎週1回以上『あすけん』を利用しているユーザーのうち、AとBのユーザーを比較

A）『あすけん』の運動メニューに「カラオケ(歌を歌う)」を平均で週1回以上記録したユーザー群

B）運動記録を一切していないユーザー群

調査項目と集計方法： 対象ユーザーの2025年1月の最新体重を「開始時」、2025年12月の最新体重を「終了時」として抽出し、その差分（体重減少量）を算出

■カラオケルーム ビッグエコー

カラオケルーム ビッグエコーは、清潔で過ごしやすい空間に、最新のカラオケ機器と優れた映像・音響を装置し、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。また、お客様の立場に立った教育の行き届いたスタッフによる接客と、安全・安心を心がけた施設開発・運営を行うことで、カラオケファンの満足度を高めています。

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリーや栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』はテクノロジーの力ですべての人の「専属栄養士」となり、あらゆるライフステージにおける健康的な食生活の実現を目指します。

・ダウンロード数＆売上＆アクティブユーザー数 国内No.1*¹

・累計会員数1300万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は100億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「Nutrition & Diet」における、2022年~2025年のダウンロード数・収益・アクティブユーザー数（2026年1月、Sensor Tower調べ）

＊2： 2025年10月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年12月時点の累計食事記録件数

