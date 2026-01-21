第19回日本在宅薬学会学術大会





一般社団法人 日本在宅薬学会(理事長 狹間 研至)は、在宅医療および地域医療の発展を目的として、日本在宅薬学会学術大会を開催いたします。テーマは、「薬局DXで実現する外来・在宅・OTC ～これからの薬局の3本柱～」といたしました。

「患者のための薬局ビジョン」から10年が経過し、薬局や薬剤師のあり方も大きく変わりつつある今、地域医療のあるべき姿と、そこで求められる薬局・薬剤師のあり方について、共に考える2日間です。【学術大会Webページ】https://congress.jahcp.org/ ご参加お待ちしています。









■ 薬局DXにより、外来・在宅・OTCはどのように変わるのかを共に考える2日間です。

少子高齢化の進行、医療ニーズの多様化、医療人材不足といった社会的背景のもと、薬局には従来の「調剤中心」の役割を超え、外来・在宅・OTCを三本柱とした、より包括的な地域医療拠点としての機能が求められています。その実現において重要な鍵となるのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)と、チームとしての薬局運営です。

本学術大会では、ICTやデータ活用、業務プロセスの見直しなどの薬局DXを通じて、

・外来患者への継続的なフォローアップ

・在宅療養を支える多職種・多職能連携

・OTCを含めたセルフメディケーション支援

をどのように実装していくのかを、現場の実践と学術の両面から議論します。









【開催概要】

学術大会名称： 第19回日本在宅薬学会学術大会

大会長 ： 狹間 研至(ファルメディコ株式会社)

実行委員長 ： 畑 世剛(株式会社ラクリエイト)

開催期間 ： 2026年7月19日(日)～7月20日(月・祝)

会場 ： グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)(大阪市北区中之島5-3-51)

会場HP ： https://www.gco.co.jp/









■ 薬局パートナー向けのセッションも充実。薬剤師以外の薬局業務従事者も、学んで楽しめます。

本大会は、薬剤師のみを対象とした学術大会ではありません。これからの薬局において強調されるのは、薬剤師と薬局パートナー(調剤補助、事務、在宅支援スタッフ等)が協働し、それぞれの専門性を発揮するチーム医療・チーム薬局の実践です。

本学術大会では、薬局パートナー向けの講演・企画・実践事例紹介などのコンテンツも充実させ、

● 薬局DXの現場で、薬局パートナーが果たす役割

● 業務の効率化・標準化と質向上への貢献

● 薬局チームとして患者・地域にどう価値を提供するか

といったテーマについても取り上げます。

薬局パートナーの皆さまにも、ぜひ主体的に参加いただき、ともに学び、考える場として本大会をご活用いただきたいと考えています。是非、薬剤師さんとご一緒にご参加下さい。









■ 学会発表が初めて！という方を対象に学会発表に向けたワークショップも開催します。

日本在宅薬学会では、学術大会にあわせて、学会発表に向けた実践的ワークショップを学会発表が初めての方や、これから挑戦したい方を主な対象として2月15日(日)、3月29日(日)で2日間開催します。









■ ワークショップの特徴

本ワークショップでは、単なる講義形式ではなく、実際に手を動かしながら進める実践型プログラムを採用しています。具体的には、

● 日常業務・現場での取り組みを「発表テーマ」として整理する方法

● 学会抄録の基本構成と、伝わる書き方のポイント

● 発表で何を伝えるべきか(目的・メッセージ)の明確化

● 口演・ポスター発表を見据えた発表の方向性整理

などを扱います。









■ 参加すれば抄録が書けて、発表の方向性がまとまる

ワークショップ終了時には、「抄録のたたき(下書き)」と「発表の軸」が手元に残ることを目標としています。「学会発表に出してみたいけれど、一人では進まない」「締切が近づかないと動けない」という方にとって、発表に向けた確かなスタートラインとなります。









■ 対象

一般社団法人 日本在宅薬学会 会員

※薬剤師に限らず、薬局パートナーの参加も歓迎します。





● 学会発表が初めて、または経験の浅い方

● 在宅医療・地域医療・薬局業務に関する実践を発表してみたい方

● 薬剤師、薬局パートナーを含む薬局スタッフ

● 日常業務を学術的にまとめてみたい方

お申し込みは↓

https://jahcp.org/certified-pharmacist/apply-certification/341voice-certification249451/









■ 一般社団法人 日本在宅薬学会について

本会は、薬剤師の職能拡大・薬局の機能拡張を通じて、多職種連携・情報共有を基盤とした超高齢社会における新しい地域医療システムを構築し、広く社会に貢献することを目的としています。





【会社概要】

法人名 ： 一般社団法人 日本在宅薬学会

本社所在地： 大阪市北区天神橋1-9-5 アドバンス天神橋3F

理事長 ： 狹間 研至

事業内容 ： 在宅療養支援に関する薬剤師の教育、および、在宅療養支援を行うための環境の整備

設立 ： 2009年12月22日

HP ： https://jahcp.org/