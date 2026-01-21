株式会社ハイブリッド(本社:東京都墨田区)が運営するモール型 EC サイト『Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)』にて、歴史あるストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」と、世界中で大人気のアニメーションシリーズ「スポンジ・ボブ」のコラボ新作アイテムを1月21日(水)AM10時から販売開始いたしました。





VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ









■商品のポイント

スポンジ・ボブのポップでユーモラスな世界観と、VISION STREET WEARが持つストリートカルチャーのエッセンスが融合したコレクション。ファッションのトレンドを巧みに取り入れ、キャラクターグッズの枠を超えた本格的なアパレルアイテムで、高いデザイン性を実現しています。

ユニセックスで男女問わず着用できるので、カップルでのお揃いコーデにもおすすめ。春物のスウェットとパーカーなので長いシーズンで着用できます。









■アイテム紹介





Skateboard TRN





【スポンジ・ボブ】Skateboard TRN(税込8,690円)

スケートボードに乗ったスポンジ・ボブとBACKのフォントが大胆に配置されたデザイン。





Racing Sweatshirt





【スポンジ・ボブ】Racing Sweatshirt(税込8,690円)

レーシングウェアを意識したデザイン。袖にはパトリックとイカルドをプリント。





SpongeBob＆Patrick Sweatshirt





【スポンジ・ボブ】SpongeBob＆Patrick Sweatshirt(税込8,690円)

BACKのスポンジ・ボブとパトリックがインパクト抜群。VISIONのロゴはサガラ刺繍で立体的に。





Logo ZIP PK





【スポンジ・ボブ】Logo ZIP PK(税込10,780円)

フルジップ仕様で羽織としても活躍するアイテム。ジッパーを閉じると繋がるロゴがポイント。









■販売詳細

発売日 ： 2026年1月21日(水) AM10時～

販売場所： Ha-Li-C STORE by HYBRID

URL ： https://halic-store.com/blogs/feature/20260121









■「スポンジ・ボブ」

1999年7月17日の放送開始以来、スポンジ・ボブは視聴率の高いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを生み出し、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡大してきました。

スポンジ・ボブはパラマウント・グローバルの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品であり、180カ国以上、そして30以上の言語に翻訳され、四半期ごとに平均1億人以上の総視聴者数を記録しています。日本ではNHK Eテレの地上波で放送中です(2026年1月現在)。

スポンジ・ボブは、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州バーバンクのニコロデオンが製作しました。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメです。









■VISION STREET WEAR

1976年にカリフォルニア州で誕生し、スケートボード×音楽カルチャーをミックスさせ独自のスタイルを築き上げたスケートボードファッションブランド。









■Ha-Li-C STORE by HYBRID

日常が楽しくなる普段着を提案する、ユニセックスなアパレルショップです。









■株式会社ハイブリッド

株式会社ハイブリッドは『相互信頼』をモットーとし、お客様第一主義、同時にお取引様も大切に考え、社員全員含めすべての人々と相互に信頼し合いながら豊かな人間性を育み、ファッションを通じて日々の変化に適応しながら、新しい価値と楽しさを提案できる企業であり続けます。









■会社概要

商号 ： 株式会社ハイブリッド

代表者 ： 代表取締役社長 大森 彦行

所在地 ： 〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目9番5号 925両国

設立 ： 1976年3月

事業内容 ： ヤングカジュアルを中心とした衣料品・小物の企画・販売

資本金 ： 4,000万円

会社HP ： https://hybrid-inc.co.jp/

OnlineShop： https://halic-store.com/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ハイブリッド

Tel：03-3635-1156