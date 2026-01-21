ペット向けヘルステックベンチャーの株式会社SNS研究所(本社：韓国、代表：シン・ヨンジュン)は、犬体工学に基づいた膝サポーター『Fitdog(フィットドッグ)』の楽天市場公式オープン以降、日本国内の流通企業からの関心が高まっており、これを受けて本格的なB2B(企業間取引)展開に向けた商談を相次いで実施したと発表いたします。





■ 背景：オンラインでの反響がオフラインの関心へ

『Fitdog(フィットドッグ)』は、滑りやすい日本の住環境に特化した「犬体工学」設計と、激しい動きでもズレない安定性がSNSや楽天市場を中心に多くの反響をいただいており、日本の愛犬家の皆様から高い関心が寄せられております。このオンラインでの反響を受け、日本のペット市場を牽引するオフライン流通企業や専門商社から、取り扱いに関する具体的な問い合わせをいただいております。









■ 主要商談事例と市場の反応

先日実施されたオンライン商談会では、日本の有力バイヤーたちから『Fitdog(フィットドッグ)』の技術力に対し高い評価をいただきました。





1. 大型オフライン店舗を展開する流通企業「P社」との商談

福岡・東京・関西地域で600坪以上の大型店舗を展開する流通大手P社のL理事は、『Fitdog(フィットドッグ)』の最大の特徴である「上下二重圧迫構造による固定力」と「理学療法専攻の代表が開発した専門性」を高く評価してくださいました。L理事は「日本の店舗では、実際に手に取って品質を確かめられる製品が好まれます。Fitdog(フィットドッグ)の素材と設計は、目の肥えた日本の消費者にも十分に通用する」と述べ、1月下旬から2月上旬にかけての一部店舗でのテスト販売について前向きな協議が行われました。





2. ペット保険・通信キャリアと連携する専門商社「C社」との商談

日本国内で15年以上の実績を持ち、大手ペット保険会社とも連携している専門商社C社のB担当者は、『Fitdog(フィットドッグ)』の「価格競争力」と「製品ラインナップの拡張性」に注目してくださいました。特に、競合製品と比較しても優れた機能性を持ちながら、合理的な価格設定を実現している点を評価し、「日本のペット保険加入者への付帯サービスや、ケア用品としての提案に最適だ」とのご意見をいただきました。また、将来的に投入予定の「水中トレッドミル」などのリハビリ機器についても、高い関心を寄せていただきました。





■ 今後の展望：テスト販売から全国展開へ

今回の商談を通じ、株式会社SNS研究所は日本のバイヤーが求める「信頼性(エビデンス)」と「市場適正価格」をクリアしていることを再確認いたしました。今後は、P社およびC社とのテスト販売・サンプル提供を皮切りに、動物病院やペット専門店など、オフラインでの顧客接点を積極的に拡大していく計画です。

株式会社SNS研究所のシン・ヨンジュン代表は、「日本の専門家の皆様に我々の技術力が認められ、大変光栄だ。単なるグッズ販売にとどまらず、日本の愛犬の健康寿命を延ばすためのソリューションを提供していきたい」と抱負を語っております。









【製品概要・販売ページ】

商品名 ： Fitdog(フィットドッグ)膝サポーター

楽天市場 公式販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/koko-s/fitdog/









【会社概要】

製造元：株式会社SNS研究所