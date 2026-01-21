高齢者向け転倒予防ソリューション企業 株式会社SG BIO HEALTH(本社：韓国、代表取締役：金 成吉)は、歩行バランス測定・訓練デバイス『Gait Balance(ゲイトバランス)』の楽天市場公式オープン以降、日本の介護・医療機器関連企業からの関心が高まっており、これを受けて本格的なB2B(企業間取引)展開に向けた商談を計4社の有力バイヤーと実施したと発表いたします。





01_メイン_製品





■ 背景：日本の介護現場が求める「客観的データ」

日本の介護・リハビリ現場では、これまで利用者の転倒リスクや歩行能力を「熟練者の勘」や「ストップウォッチ」で評価することが一般的でした。しかし、科学的根拠(エビデンス)に基づくケアや介護報酬請求の厳格化に伴い、「客観的な数値データ」へのニーズが急増しています。SG BIO HEALTHの『Gait Balance(ゲイトバランス)』は、従来の研究室レベル(数千万円台)の解析技術を、ウェアラブルデバイスとアプリで手軽かつ低コストに実現した点が、日本のバイヤーの目に留まった要因です。









■ 主要商談事例と市場の反応

今回行われたオンライン商談会では、日本の流通・商社・スポーツ関連企業4社と、具体的な導入シナリオについて活発な議論が行われました。

1. IoTソリューション企業「C社」：データ連携とレンタルモデル AI・IoTデバイス開発を手掛けるC社のB担当者は、本製品の「定量評価データ」に着目しました。「日本の介護施設では、レポート作成業務が大きな負担となっている。測定データが自動で記録され、AIカメラなどと連携してリスク管理ができる点は大きな強みだ」と評価し、初期導入コストを下げるための**「施設向け月額レンタルモデル」**の構築について具体的な協議が進められました。





2. 生活雑貨・ケア用品流通「P社」：現場への普及可能性 日本の介護施設ネットワークを持つP社のL取締役は、「必要な機能だけを厳選したエッセンシャルな設計」を高く評価しました。「高機能すぎる高価な機器よりも、現場の職員が直感的に使えるUIと、導入しやすい価格帯が日本の市場性に合致している」とし、まずは提携施設でのテスト導入や紹介を進める方向で意見が一致しました。





3. 総合貿易商社「Pi社」：既存高額機器との差別化 医療・健康機器を扱うPi社のY取締役は、既存のバランス測定器(フォースプレートやモーションキャプチャ)との比較において、「コストパフォーマンスと場所を取らない携帯性」が競争力になると分析しました。日本市場参入の必須条件として、PSE認証やアプリの日本語ローカライズに関する具体的なロードマップが共有されました。





4. スポーツ・ゴルフ用品商社「G社」：シニア市場からスポーツ分野へ ゴルフおよびスポーツ用品を扱うG社のK担当者は、当初は高齢者向け製品として検討していたが、相談を通じて「体幹(コア)バランスの測定」という観点から、ゴルフショップやジムへの展開も可能であると新たな可能性を見出しました。「単なる転倒防止器具ではなく、身体機能を数値化するトレーニング機器としてのポテンシャルが高い」との評価をいただきました。





02_機能_訓練とフィードバック





■ 今後の展望：日本市場への最適化と普及

今回の商談を通じ、SG BIO HEALTHは各社と連携し、介護施設やリハビリセンターでの実証実験(PoC)を通じて日本人の体型や環境に合わせたデータを蓄積し、科学的な転倒予防ソリューションとしての地位を確立していく計画です。

SG BIO HEALTHの金 成吉代表は、「超高齢社会の先輩である日本の専門家の皆様から、我々の技術が『現場の課題解決に役立つ』と認められ自信になりました。B2Cでの認知拡大とB2Bでの実質的な導入を両輪で進めていく」と抱負を語っています。









■ 日本国内での販売およびアプリケーションについて

現在、日本市場向けの専用アプリケーション(日本語版)の開発、および販売開始に向けた最終調整作業に注力しております。日本国内における正式な製品購入およびサービス利用開始時期につきましては、準備が整い次第、改めて公式に案内いたします。









【製品概要・販売ページ】

商品名 ： Gait Balance(ゲイトバランス)

楽天市場 公式販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/koko-s/gait-balance/ (※現在は商品情報の閲覧のみ可能で、正式販売時に購入可能となります)









【会社概要】

製造元：株式会社SG BIO HEALTH