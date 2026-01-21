株式会社理経 製造業のDXを加速させるVR・AI技術開発成果を公開　クシノブ ジャホンギル氏が牽引する次世代ソリューションと、宇宙ビジネス・AI開発環境構築への多角的な取り組み

一般社団法人ソフトウェア協会

今年で創設40周年を迎え、会員企業は800社以上いる一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)の会員である株式会社理経は、この度、製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させるバーチャルリアリティ(VR)および人工知能(AI)技術の開発成果と、今後の事業戦略についてご紹介いたします。

当社のインダストリアルAIグループを率いるクシノブ ジャホンギル氏のこれまでの挑戦と、「人手不足」という日本の社会課題解決に貢献する当社のVR・AIソリューションの具体的な取り組みを、この度、一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)の40周年特集記事として公開しました。

2014年のVRデバイスとの衝撃的な出会いから、理経の第1号VRエンジニアとして事業立ち上げに参画し、現在では多様な技術メンバーを率いて、製造業の現場効率化を実現するソフトウェア開発を推進するジャホンギル氏。彼の「実現可能性を信じて最後までやり切る」という信念と、当社が中核事業として掲げるAI/VR技術が、日本の国際競争力維持にどのように貢献していくかについて詳述しています。

開発成果:製造業向けVRソフトウェア開発とAI活用による現場効率化

理経インダストリアルAIグループが開発・提供する製造業向けバーチャルリアリティソフトウェアは、時間軸と空間軸が現実に縛られないというVR技術の本質的な価値を最大限に引き出し、日本の喫緊の課題である人手不足の解決に貢献することを目指しています。

グループ長を務めるクシノブ ジャホンギル氏は、2014年のVRデバイスとの運命的な出会いをきっかけに、VRの産業応用を確信。8年前に理経の第1号VRエンジニアとして入社し、開発体制の基盤構築を担いました。

現在、同氏が率いるチームは、困難な現場の要望にも応える高い技術力と実現可能性を信じる強いコミットメントを原動力に、外部製品を利用するソリューションから脱却し、自社開発による独自性の高いVRソリューションを推進しています。これは、技術競争が激化するVR/AI分野において、理経が主導的な役割を果たすための重要な成果です。

事業の核となる技術者育成と企業文化

ジャホンギル氏の軌跡は、幼少期の探求心と「誰かができていることは私もできるはず」という信念に基づいています。この信念は、マニュアルや前例のない新しいVR開発において、数々の壁を乗り越える原動力となってきました。

理経では、立ち上げ初期から技術者に寄り添い、共に困難に立ち向かう上司のマネジメントスタイルが、技術者の高いモチベーションとコミットメントを支えています。この独自の文化が、最先端技術の開発を可能にする確かな開発力の維持・向上に繋がっています。

今後の展望:社会貢献と国際競争力への貢献

理経は、中期経営計画においてAIを重要テーマとして掲げ、VR技術との融合を通じて、各現場の業務効率化と効果向上を図っています。

技術力の発展が著しい欧米やアジア企業が先行する中、理経はVR・AIソリューションを通じて、日本の製造業のデジタル化と国際競争力の維持に貢献することを目指します。

クシノブ ジャホンギル氏のような国際的な視点と技術力を持つ人材が、その中心的な役割を担います。

こうした製造業DXの取り組みを基盤としながら、理経は先進技術を多様な産業領域へと展開し、社会課題の解決に貢献する事業戦略を推進しています。その代表例が、「宇宙ビジネス事業」と「AI開発環境インフラ構築」です。

宇宙ビジネス事業:3つの事業セグメント連携による価値創出

理経は、50年以上にわたり衛星通信分野で培った実績を基盤に、宇宙産業の新たな時代において積極的な事業展開を進めています。

構想から運用までトータル支援する宇宙ビジネスパートナー

理経の宇宙ビジネス事業の特徴は、「電子部品及び機器」「システムソリューション」「ネットワークソリューション」という3つの事業セグメントを有機的に連携させ、宇宙市場向けにシームレスなソリューションを提供できる点にあります。

具体的な提供実績としては、衛星搭載用部品(太陽センサ、太陽電池セル、イーサネットスイッチなど)、地上局用アンテナシステム、通信関連機材の提供に加え、NASAでの発射台モデル開発や携帯型生命維持装置の設計支援など、構想から運用までをトータルでサポートする「価値創出型の宇宙ビジネスパートナー」としての実績を積み重ねています。

低軌道衛星時代への対応と国産技術の推進

2023年6月には、株式会社インフォステラと協業し、北海道大樹町に低軌道衛星用地上局(パラボラアンテナ)2基を施工しました。海外の衛星通信事業者からの依頼により実施されたこのプロジェクトは、インフォステラの地上局シェアリングプラットフォーム「StellarStation」とも連携し、低軌道衛星通信インフラの拡充に貢献しています。

さらに、2025年9月には国内アンテナ開発企業である株式会社エルムと戦略的業務提携を締結。国産衛星アンテナ技術の共同開発を開始しました。この提携により、日本の気候条件に最適化された耐性の高いアンテナの開発と、迅速な国内修理体制の構築を実現し、将来的には国内外市場への展開を計画しています。

多様なプロジェクトへの参画と地域創生支援

理経は、JAXA宇宙戦略基金第2期公募への参画検討、放送衛星用アンテナプロジェクト、島嶼間通信用設備の保守運用など、多様な宇宙関連プロジェクトに取り組んでいます。また、福島スペースカンファレンス2025への協賛を通じて、宇宙産業の発展と地域創生の支援にも積極的に貢献しています。

これらの取り組みには、RFレコード&プレイバック技術、MIL/HILシミュレーション、自動計測システムなど、衛星開発向けの高度なテストソリューションが活用されており、理経の長年の技術蓄積が存分に発揮されています。

AI開発環境インフラ構築:ワンストップ支援による開発効率化

一方、AI技術の観点では、理経はAI開発に必要なシミュレーション環境を包括的に支援する「AI開発環境インフラ構築」サービスを展開しています。

■NVIDIA Omniverseを活用した合成データ生成支援

このサービスでは、コンピューティング基盤の構築からシミュレーション環境の整備、オンボード・エッジデバイス対応、高性能ワークステーション提案、OpenUSD対応、GPUクラウド活用、NVIDIA Omniverse連携、Physical AI対応、HILS(Hardware-in-the-Loop Simulation)環境構築、セキュリティ対策まで、AI開発に必要な要素をワンストップで提供しています。

特に注目すべき成果が、「外観検査AI用データ生成支援」です。NVIDIA Omniverseと高性能ワークステーションを活用し、3D形状データやCADデータ、計測データに基づき、照明環境(USD Lux, HDRI)、カメラ設定(UsdGeomCamera)、質感調整(MDL, MaterialX)、PBRテクスチャ付与などを高度に制御。鉄、アルミ、プラスチックなどの素材で傷形状を自動的にランダマイズし、アノテーションデータを出力することで、YOLO等のAI学習に直接適用可能な合成データ生成を実現しています。

■自動車業界向けデジタルツインアセット「JAPAN USD Automotive」

さらに、2025年9月には、OpenUSD形式による自動車業界向けデジタルツインアセット「JAPAN USD Automotive」の提供を開始しました。このアセットは、自動車業界に特化した産業用デジタルツイン製品で、多様な検証可能な環境モデルを含み、実車試験前の効率的な開発、コスト削減、開発スピード向上を特徴としています。自動運転やADAS(先進運転支援システム)の検証ニーズにも対応しており、市場からの注目が高まっています。

これらのAI開発環境構築サービスは、製造業、自動車産業、宇宙開発など、多様な産業分野での技術革新を支援し、日本の産業競争力強化に貢献しています。

統合的なソリューション提供による社会課題解決

理経のVR・AI技術は、単独の技術開発に留まらず、宇宙ビジネスやAI開発環境構築といった先進分野との有機的な連携を通じて、より広範な社会課題の解決に貢献しています。

製造業の人手不足解決を目指すVRソリューション、宇宙インフラの構築・運用を支える通信技術、そしてAI開発を加速させるシミュレーション環境――これらすべてが、理経が長年培ってきた技術力と、ジャホンギル氏に象徴される「実現可能性を信じて最後までやり切る」企業文化によって支えられています。

理経は今後も、先端技術の開発と社会実装を通じて、日本の国際競争力維持と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【プロフィール】

クシノブ ジャホンギル 株式会社理経 インダストリアルAIグループ グループ長。ウズベキスタン出身。幼少期から電子機器の分解・修理に興味を持ち、大学生時代にはスマートフォン修理で稼ぐまでに。2014年にOculus DK1を体験し、VRの可能性に気づく。前職でVR技術に携わる中で理経と出会い、約8年前に第1号VRエンジニアとして入社。現在は10名以上のチームを率い、製造業向けバーチャルリアリティソフトウェア開発とAI活用を推進。「人間がやってることは自分にもできるはず」という信念のもと、困難なプロジェクトに挑戦し続ける。日本の人手不足解決への貢献を目指し、時間と空間軸を超えるバーチャル技術の社会実装に情熱を注いでいる。

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

