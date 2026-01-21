株式会社キャリオット、「バックオフィスWorld 2026春 東京」に出展

株式会社キャリオット

株式会社キャリオット（本社：東京都港区、代表取締役社長 齋藤 洋徳）は、2026年2月4日（水）から6日（金）、幕張メッセで開催される「バックオフィスWorld 2026春 東京」に出展します。

バックオフィスWorld 2026春 東京 幕張メッセ S12－02

本展示会は、人事・経理・総務・法務向けのサービス・ソリューションが一堂に集うバックオフィス向けの総合展です。

バックオフィス業務の効率化・生産性向上をしたい企業の人事・経理・総務・法務などバックオフィス部門が、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

Cariotブースの見どころ

Cariotは、車両管理業務におけるAI Agent構想の第一歩となる、AI車両管理ポータル「Cariot Copilot」の提供を開始しており、本展示会でも、デモをご覧になることができます。



「Cariot Copilot」は、「あの車の来月の車検はいつですか？」「最近燃費が悪化した車両を教えてください」など、日本語で指示を与えるだけで、AIが車両に関するデータを安全に取得し、表示することができます。

その他にも、安全運転の推進や事故防止、業務効率化を目指す企業様へ向けて、以下のソリューションをご紹介します。

- AIドライブレコーダーを活用したCariotの安全運転管理- 自由なレイアウトでPDF出力も可能なデジタル運転日報- 安全運転データ×労務データによるドライバーの労務管理- 車両の私的利用、深夜利用などを簡単に把握できるレポート機能- 車両の位置情報・到着予定時刻の外部共有

これらのソリューションを、実際のデモ画面を通じてわかりやすくご説明いたします。

Cariotは、安全運転の強化をはじめ、車両に関するさまざまな業務課題の解決をご支援しています。ぜひ、ブースにお立ち寄りいただき、AIドライブレコーダーや最新のAI技術を活用した、次世代の車両管理ソリューションを体験してください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

「バックオフィス World 2026春 東京」開催概要

https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41330/table/126_1_5e1265632e659086222a6448ebb643c8.jpg?v=202601211021 ]

車両動態管理システム「Cariot」とは？

車両動態管理クラウドサービス「Cariot」は、車載デバイスをクルマに取り付ける、またはモバイルアプリを起動するだけで、クルマのデータを簡単に、リアルタイムに取得・可視化・活用できるシステムです。

安全運転管理、運転日報の自動作成やアルコールチェックのスムーズな実施はもちろん、車両とドライバーのデジタル管理や位置情報の取得など、車両管理のあらゆる課題を解決します。

これまでにも業界問わず、多くの企業様に導入いただき、ドライバーから管理者、さらには顧客にいたるまで、クルマに関わる全ての人々の働き方改革をご支援しています。

Cariotについて相談、質問がしたいという方は、製品サイト(https://www.cariot.jp/)よりお気軽にお問い合わせください。

営業車両、配送車両、フィールドサービス車両、工事車両など、400社以上（2025年9月末時点）の企業様にてご利用いただいています

株式会社キャリオットの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41330/table/126_2_c2f312f772ccb0c663ef631b22b8c05a.jpg?v=202601211021 ]