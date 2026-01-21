【安楽亭】店舗限定でランチ食べ放題コースが1月21日（水）より、5店舗に拡大販売決定！人気のファミリーカルビ等、味付け変更を含めると29種類が食べ放題！2480円(税込2,728円)
株式会社安楽亭
ランチ食べ放題のメニュー
安楽亭のホームページはこちら :
https://anrakutei.jp/
詳細を見る :
https://anrakutei.jp/map/
好評中のランチ食べ放題！
先行実施中の3店舗（池袋北口店・保木間店・伊勢佐木町店）で、毎日好評を頂いている
『ランチ食べ放題』コース。サラリーマンをはじめ、学生やファミリーなど、
多くのお客様にご注文頂いている人気食べ放題コースの拡大が決定しました。
大満足間違いなし！安楽亭のランチ食べ放題
安楽亭自慢の焼肉をはじめ、スープ・ごはん・サイドメニュー・杏仁豆腐まで、豊富なメニューをラインアップいたしました。
また、各お肉ごとの「選べる味付け」で、味変を楽しみながらお食事頂けます。
お仕事仲間・学生グループ・ご家族、おひとり様でもお楽しめいただけます。
≪開催店舗≫
拡大店舗
◆東京都
大泉店・練馬関町店
先行実施店舗
◆東京都
池袋北口店・保木間店
◆神奈川県
伊勢佐木町店
以上、5店舗限定販売の食べ放題コースとなります。
量だけじゃない！質にもこだわる食べ放題。
安楽亭で提供している全てのお肉は、自然肉100％使用。
加工肉や結着肉などを一切使わず、素材そのもののおいしさを存分に楽しめます。
カルビ、ロースをはじめ、希少部位やホルモンまで幅広く揃え、お肉本来のおいしさを楽しんでいただけます。
また、人気のサイドメニューもラインナップに加えております。
安楽亭の焼肉食べ放題で『特別なランチタイム』をたっぷりお楽しみください！
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
開催5店舗をはじめ、安楽亭店舗情報は下記『詳細を見る』からご確認下さい。
