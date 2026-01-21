【安楽亭】店舗限定でランチ食べ放題コースが1月21日（水）より、5店舗に拡大販売決定！人気のファミリーカルビ等、味付け変更を含めると29種類が食べ放題！2480円(税込2,728円)

株式会社安楽亭ランチ食べ放題のメニュー

好評中のランチ食べ放題！

先行実施中の3店舗（池袋北口店・保木間店・伊勢佐木町店）で、毎日好評を頂いている

『ランチ食べ放題』コース。サラリーマンをはじめ、学生やファミリーなど、

多くのお客様にご注文頂いている人気食べ放題コースの拡大が決定しました。

大満足間違いなし！安楽亭のランチ食べ放題

安楽亭自慢の焼肉をはじめ、スープ・ごはん・サイドメニュー・杏仁豆腐まで、豊富なメニューをラインアップいたしました。

また、各お肉ごとの「選べる味付け」で、味変を楽しみながらお食事頂けます。

お仕事仲間・学生グループ・ご家族、おひとり様でもお楽しめいただけます。

≪開催店舗≫

拡大店舗

◆東京都

大泉店・練馬関町店

先行実施店舗

◆東京都

池袋北口店・保木間店

◆神奈川県

伊勢佐木町店

以上、5店舗限定販売の食べ放題コースとなります。

量だけじゃない！質にもこだわる食べ放題。

安楽亭で提供している全てのお肉は、自然肉100％使用。

加工肉や結着肉などを一切使わず、素材そのもののおいしさを存分に楽しめます。

カルビ、ロースをはじめ、希少部位やホルモンまで幅広く揃え、お肉本来のおいしさを楽しんでいただけます。

また、人気のサイドメニューもラインナップに加えております。

安楽亭の焼肉食べ放題で『特別なランチタイム』をたっぷりお楽しみください！

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

安楽亭のホームページはこちら :https://anrakutei.jp/

開催5店舗をはじめ、安楽亭店舗情報は下記『詳細を見る』からご確認下さい。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/map/