【安楽亭】店舗限定でランチ食べ放題コースが1月21日（水）より、5店舗に拡大販売決定！人気のファミリーカルビ等、味付け変更を含めると29種類が食べ放題！2480円(税込2,728円)

株式会社安楽亭

ランチ食べ放題のメニュー

好評中のランチ食べ放題！


先行実施中の3店舗（池袋北口店・保木間店・伊勢佐木町店）で、毎日好評を頂いている


『ランチ食べ放題』コース。サラリーマンをはじめ、学生やファミリーなど、


多くのお客様にご注文頂いている人気食べ放題コースの拡大が決定しました。



大満足間違いなし！安楽亭のランチ食べ放題


安楽亭自慢の焼肉をはじめ、スープ・ごはん・サイドメニュー・杏仁豆腐まで、豊富なメニューをラインアップいたしました。


また、各お肉ごとの「選べる味付け」で、味変を楽しみながらお食事頂けます。


お仕事仲間・学生グループ・ご家族、おひとり様でもお楽しめいただけます。



≪開催店舗≫


拡大店舗


◆東京都


大泉店・練馬関町店


先行実施店舗


◆東京都


　池袋北口店・保木間店


◆神奈川県


　伊勢佐木町店


以上、5店舗限定販売の食べ放題コースとなります。




　　　　　　　　量だけじゃない！質にもこだわる食べ放題。

安楽亭で提供している全てのお肉は、自然肉100％使用。


加工肉や結着肉などを一切使わず、素材そのもののおいしさを存分に楽しめます。



カルビ、ロースをはじめ、希少部位やホルモンまで幅広く揃え、お肉本来のおいしさを楽しんでいただけます。


また、人気のサイドメニューもラインナップに加えております。



安楽亭の焼肉食べ放題で『特別なランチタイム』をたっぷりお楽しみください！


皆様のご来店を心よりお待ちしております。



安楽亭のホームページはこちら :
https://anrakutei.jp/


開催5店舗をはじめ、安楽亭店舗情報は下記『詳細を見る』からご確認下さい。



詳細を見る :
https://anrakutei.jp/map/