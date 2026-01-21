【 三重県 × eiicon 】新規事業の成果に触れる会場参加者募集！ 三重県事業合同デモデイ『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT』。2026年3月2日（月）四日市商工会議所にて開催！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、三重県主催により、県内新規事業の今年度成果に触れることのできるイベント『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT（以下、本イベント）』を2026年3月2日（月）、四日市商工会議所にて開催します。

詳細・参加申込ページ https://tokowakamiedemosummit2025.peatix.com

三重県事業合同デモデイ『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT』2026年3月2日 四日市商工会議所にて開催！

本イベントは、「TOKOWAKA-MIE（常若-三重）」を舞台に四年目を迎えたふたつの新規事業プログラムが、それぞれ今年度成果を中心に発表。

１. 三重県内事業者と全国のスタートアップによるビジネス創出を目的とするプログラム

『TOKOWAKA-MIE オープンイノベーションプログラム 2025』（運営：eiicon）

２. 三重県地域に根ざした起業家を徹底支援する起業支援プログラム

『TOKOWAKA-MIE REBORN PROGRAM 2025』（運営：株式会社LEO）

そのほか、トークセッション、参加者同士の交流など、新規事業創出の一歩を踏み出せるイベントです。

新規事業・地域のオープンイノベーション（共創）に興味のある企業・団体様、三重県内産業の振興や企業支援を行う金融機関・支援団体など、ご興味のある皆さまのご参加をお待ちしております。

□開催概要

・イベント名称：三重県事業合同デモデイ『TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT』

・開催日時：2026年3月2日（月）11:00～18:45 ※開場10:30

・会場：四日市商工会議所 1階 会議所ホールI・II

三重県四日市市諏訪町2-5（近鉄四日市駅徒歩7分、ＪＲ四日市駅徒歩10分）

※本イベントはオンラインで同時配信いたします。

・定員：100名程度（先着順）

・参加対象：

-同じ県内企業の取り組みを参考に新しいチャレンジをしていきたい三重県内企業

-既存ビジネスに課題を感じている・新規事業開発を検討している三重県内企業

-地場企業とのオープンイノベーションに関心のあるスタートアップ

-県内産業の振興や企業支援を行う金融機関・支援団体 …等

・参加方法：

以下ページよりお申し込みください（参加費無料／事前申込制）。

https://tokowakamiedemosummit2025.peatix.com(https://tokowakamiedemosummit2025.peatix.com)

※参加申込締切 2月27日（金）12:00

□タイムスケジュール ※予告なく変更の可能性があります。

11:00～ オープニング

『TOKOWAKA-MIE REBORN PROGRAM 2025』事業ピッチ

https://tokowaka-reborn.pref.mie.lg.jp/

11:15～ 審査員紹介

・鈴木 成宗 様（有限会社二軒茶屋餅角屋本店 代表取締役社長）

・粟生 万琴 （株式会社LEO 代表取締役）

・中村 亜由子（株式会社eiicon 代表取締役社長）

11:30～ アクセラレーションプログラム 事業ピッチ 5名

・アクティブ体操クラブ 小柳 勇真

・株式会社真空断熱研究所 中村 圭介

・株式会社藤乃森 藤戸 淳夫

・FUKURA.FUKURA. 丸島 れい

・株式会社エコプランニング 吉田孔顕

※12:15～13:00 昼休憩

13:00～ インキュベーションプログラム 事業ピッチ 14名（50音順）

※発表順ではありません

・飯田 思遠

・mit Spaß 井内 琢斗

・伊丹 彩乃

・株式会HALO 鵜飼 幸子

・tobos株式会社 大萱 威往吏

・movieTWO 奥林 さや香

・極美株式会社/Creative Mind Lab 栗田 裕之

・小山 隆幸

・土本 雄祐

・アズメド株式会社 西 直哉

・ネクストピクチャーズ 藤木 泰之

・大日本印刷株式会社 松浪 琢也

・YJAPAN株式会社 三崎 友輔

・株式会社Vital core 山中 信人

15:30～ トークセッション

『共創を"動かす"三重のつくり方～実証の設計と場づくり～』

オープンイノベーションをアイデアの共有だけで終わらせないために、どう動かすか。

本セッションでは、実証を設計し、次の共創を生む「場づくり」について考えます。

継続的な共創を増やす仕掛けや地域に新しい挑戦を生み出すヒントを探るセッションです。

＜登壇者＞

・神山 大輔 様（ IXデジタル株式会社 代表取締役社長）

・岡田 博明 様（有限会社二軒茶屋餅角屋本店 常務取締役クラフトビール事業部COO ）

16:15～

『TOKOWAKA-MIE オープンイノベーションプログラム 2025』

オープンイノベーションピッチ

https://corp.eiicon.net/about/tokowaka-oi-2025

１. 『停電時にも自動で作動する無動力止水システムの共創開発

～三重から発信する次世代水防インフラ～』

宇野重工株式会社 × 有限会社ハーティー・メッセージ

２. 『建設業の働き方に合わせて動く「人に寄り添う工程リンク現場配置システム」の共創』

株式会社近藤建設 × 株式会社フツパー

３. 『FRPトレイ廃材の再資源化による産業廃棄物削減と資源循環への挑戦』

三坂ライト工業株式会社 × 株式会社REMARE

17:30～ 『TOKOWAKA-MIE REBORN PROGRAM 2025』審査結果発表・表彰

18:15～18:45 交流・名刺交換タイム

※メディアの皆様におかれましては、イベント当日の会場でのご取材・撮影も承ります。

2月27日（金）までに問合せ先にご連絡ください。

■累計16の共創プロジェクトが誕生！三重県「令和7年度オープンイノベーション推進事業」

『TOKOWAKA-MIE オープンイノベーションプログラム』について

三重県「令和7年度オープンイノベーション推進事業」は、県内におけるイノベーションを促進し、三重県経済の持続的な発展につなげることを目的としています。先進的な技術・ノウハウを持つスタートアップとの連携に向けた、県内事業者の機運を広く醸成するとともに、県内事業者による他社との事業共創への具体的な取組を促進することによって、三重県におけるオープンイノベーションの流れを定着・加速させることを目指す事業です。

令和4年度、5年度、6年度に続き、eiiconが運用業務を受託し実施したビジネス創出プログラム

『TOKOWAKA-MIE オープンイノベーションプログラム』では、これまでに16の共創プロジェクトが誕生。同業者へのテスト販売を経てサービス提供を開始しているものから、業務提携・出資が実現したものまで、着実に成果を生み出し続けています。

■本イベントに関するお問い合わせ

取材・掲載に関するご相談や、本イベントについての詳細は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

「TOKOWAKA-MIE DEMO SUMMIT」運営事務局

Mail： tokowaka-mie-oi（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

■eiicon 概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数36,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。