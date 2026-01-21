株式会社N-LaBo(本社：東京都中央区、代表取締役：川辺 奈穂)が運営する美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、日常の食習慣から美と健康を育てるフードシリーズ「HARICCHI CAFE」より、「美ドンデーツシロップ」を銀座ハリッチ店舗および公式ECサイトにて2026年1月22日より発売いたします。





美ドンデーツシロップ





■ 開発背景

デーツは、美容や健康への意識が高い層を中心に注目される一方、日本ではまだ「知っている人向けの食品」という位置づけにとどまっています。





銀座ハリッチは、鍼灸美容を通して培ってきた「肌・心・体を整え本来の美しさを引き出す」という考え方を、施術の時間だけでなく、毎日の生活習慣にも自然に取り入れてほしいという想いから、食生活や生活習慣のアドバイス・提案を行ってきました。





その中で生まれたのが、デーツを中心とした「美ドンデーツシリーズ」です。









■ HARICCHI CAFEとは

HARICCHI CAFE





～毎日のブレイクタイムに、無理なく綺麗に～

ほっと一息つく毎日のブレイクタイム。心と体をリセットするのに大切な時間です。

体に良いものを取り入れ、エフォートレスに綺麗を積み重ねましょう。銀座ハリッチが提案する、新しい美習慣です。









■ デーツとは

美ドンデーツ(1)





デーツはナツメヤシというヤシの木の果実です。

ビタミンB群(B1・B2・B6)やビタミンE・A、カルシウム、カリウム、マグネシウム、鉄分、亜鉛など、女性の美と健康を支える栄養素をバランスよく含む自然食品です。





特に、女性が不足しがちな鉄分や、すっきりとした毎日をサポートする食物繊維・ミネラルが含まれているのが特長。黒糖のようなやさしい甘さで、美容を意識したおやつやエネルギー補給、料理の甘味付けにも取り入れやすい果実です。









■ 美ドンデーツシリーズについて

“食べてキレイを育てる”ナチュラルフード

「キレイをどんどん積み重ねて欲しい」そんな想いから名付けられた「美ドンデーツシリーズ」は、毎日の食事やおやつの時間を、美容と健康を育てる習慣へと導く提案です。

砂糖・保存料・着色料は一切不使用。自然そのままの甘みと栄養を大切に、イランの過酷な自然環境で育った高品質なデーツを、一粒ずつ丁寧に仕上げています。









■ 商品特長

● 美ドンデーツ

ミネラルやビタミンを豊富に含み、毎日のおやつ時間を、美容や健康を意識する習慣へと導くナチュラルフードです。持ち運びに適したサイズで、日々の栄養補給にもピッタリです。





美ドンデーツ(2)





● 美ドンデーツシロップ

デーツ果汁のみを使用した、砂糖不使用のナチュラルシロップ。角のないまろやかな甘みが、料理の塩味をやさしく整え、全体をまとめる隠し味として活躍します。ヨーグルトやドリンク、日々の料理に幅広く使える一本です。代表・川辺 なおのYouTubeでは、実際に使用したレシピも紹介しています。





▼ 川辺 なお YouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/@kawabenao_ginzaharicchi





美ドンデーツシロップ使用例





■ 商品概要

商品名 ：美ドンデーツシロップ

発売日 ：2026年1月22日(木)

価格 ：2,700円(税込)

内容量 ：400ml

販売場所：銀座ハリッチ各店舗／公式ECサイト／各種モール









■ 詳細情報・購入ページ

商品に関する詳細情報およびご購入については、下記の銀座ハリッチ公式ECサイト内「商品詳細ページ」をご覧ください。





▼ 商品詳細ページ

https://haricchi.com/shop/information/20260122









■銀座ハリッチについて

『銀座ハリッチ』は、全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院。国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を実施。極細鍼を使用し痛みを抑えた心地よい施術体験の提供や、独自のツボ刺激や微弱電流(パルス)を活用し、美しさを最大限に引き出します。





Webサイト： https://haricchi.jp/

LINE ： https://line.me/R/ti/p/@byw0711h

Instagram： https://www.instagram.com/ginza_haricchi/

https://www.instagram.com/haricchi_skincare/

YouTube ： https://www.youtube.com/@kawabenao_ginzaharicchi









■株式会社N-LaBoについて

代表の川辺 奈穂は、自身の不調が鍼灸で改善した経験から『銀座ハリッチ』を開業。美容・睡眠・婦人科など多様な専門鍼灸院や、パーソナルトレーニングジムを展開。株式会社N-LaBoは、今後もこだわり抜いた鍼灸技術とサービスにより、お客様のライフパートナーで在り続けます。









【会社概要】

会社名 ：株式会社N-LaBo

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル4F

代表取締役：川辺 奈穂

事業内容 ：美容鍼灸院の運営(美容鍼灸院『銀座ハリッチ』16店舗／

睡眠改善鍼灸院『NEL』3店舗／

EMSパーソナルトレーニングジム『BCT』2店舗)

鍼灸施術・化粧品事業