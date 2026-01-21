重い、長時間の装着が負担――従来のウェアラブルカメラの常識を変える 世界最小・最軽量※の超小型ウェアラブルカメラ「LiveOn Nano」をリリース 遠隔作業支援に必要なすべてを、この一台に
ジャパンメディアシステム株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役CEO：中野 慎二)は、世界最小・最軽量クラス※の超小型ウェアラブルカメラ「LiveOn Nano」をリリースします。
従来のウェアラブルカメラで課題とされてきた「重さ」や「長時間装着の負担」を解消し、遠隔作業支援に必要な機能を小型ボディにオールインワンで搭載しました。
本製品は、2026年1月21日(水)～23日(金)開催の「第10回スマート工場EXPO」にて、実機を初公開予定です。
※2026年1月現在、当社調べ
LiveOnNanoメイン画像
■製品リリースの背景
コミュニケーションプラットフォーム「LiveOn」シリーズを開発・販売する当社は、豊富な導入実績と自社開発の強みを活かし、お客様のニーズに柔軟に対応してまいりました。
遠隔作業支援システム「LiveOn Wearable」に、クラウド録画システム「LiveOn RecX」を組み合わせ、遠隔作業支援や若手教育・技術継承、現場管理の効率化・高水準化など、幅広い現場における課題を解決するソリューションを提供し、多くのお客様にご支持いただいています。
一方で、一つの課題が浮かび上がりました。それは、ウェアラブルカメラのサイズと装着負担の大きさです。
「もっと小さく、軽く、現場で使いやすいカメラが欲しい」――お客様からの声を受け、当社は世界最小・最軽量(※)の超小型ウェアラブルカメラ「LiveOn Nano」の発売を決定しました。
一般的なスマートフォンの1/2程度の容量、80g未満のボディにLTE、Wi-Fi、Bluetooth、GPSの全モジュールを搭載し、遠隔作業支援システム「LiveOn Wearable」を標準インストール。簡単な操作性と高い通信品質はそのままに、小型ボディを実現しました。
本製品の提供により、さらに幅広い業界や利用シーンに対応し、現場の"あと一歩"の課題を解決してまいります。
※2026年1月現在、Android OS搭載、LTEモジュール搭載のウェアラブルカメラにおいて(当社調べ)
LiveOnNano装着イメージ
■製品の特徴
【世界最小・最軽量】
スティック型デザインで、作業者への負担を最小限に。LTEモジュール搭載モデルのため、別途ネットワーク機器の持ち運びが不要。小型・軽量設計により長時間装着しても作業者への負担が少なく、現場作業に集中できます。
アタッチメントを利用してヘルメット装着による目線映像の送信や、胸元に付けての対面映像の送信など、シーンに応じて装着方法・映像を選べます。
【遠隔作業支援システムを標準搭載、電源ONですぐに繋がる】
複雑な設定は一切不要。電源ボタンを押すだけで接続が完了し、すぐに映像・音声のやり取りが可能です。
機械操作が苦手な方でも迷わず使えます。
また、現場の細部まで鮮明に伝える高画質映像と、騒音の多い環境でも聞き取りやすい音声品質で、的確な指示・判断をサポートします。
その他に、複数拠点での同時接続、遠隔デバイスコントロール、資料共有、静止画キャプチャ、ローカル録画など多機能搭載でさまざまな用途で活用できます。
●超小型端末を活かした、使い方・利用シーン
・現場作業での遠隔立ち会い、サポート
・教育・技術継承として作業手順・技能の記録
・トラブル発生時の状況記録
・点検・メンテナンス作業のエビデンス保存
・接客対応やトラブル発生時の証跡として(カスハラ対策など)
●今後の展開
現場作業・点検業務・防犯警備・店舗など、幅広い分野での導入を進めるとともに、現場DXを推進するソリューションとして、多彩なクラウドサービスとの連携強化を予定しています。
■イベント・メディア情報
【出展概要】
展示会名 ： ファクトリーイノベーションWeek2026 『スマート工場 EXPO』 内、『ウェアラブルWorld』
開催日時 ： 2026年1月21日(水)～23日(金)
展示会場 ： 東京ビッグサイト(東京都江東区有明3丁目11-1)
当社ブース： 南3・4ホール S21-40
公式サイト： https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/conference/wearableworld.html
当社ブースで実機を初展示いたします。
【メディア放映情報】
番組名： ニッポンカレンダー
放送局： テレビ東京系列局(6局)
(テレビ東京/テレビ大阪/テレビ愛知/テレビせとうち/テレビ北海道/TVQ九州)
放送日： 2026年1月18日(日)16時～17時15分
番組ホームページ：
https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202601/28100_202601181600.html
ウェアラブルカメラを用いた最先端技術として、当社代表取締役CEO中野のインタビューと「LiveOn Nano」が紹介されました。
■製品概要
製品名 ： LiveOn Nano(ライブオン ナノ)
提供開始日 ： 2026年初夏予定
提供形態 ： 超小型ウェアラブルカメラ+
遠隔作業支援システムソフトウェア
※プランや価格など、詳細は別途お問い合わせください。
サイズ ： 89x35x17(約75g)
仕様 ： 防水・防塵性能：IP66 通信規格：LTE/Wi-Fi/Bluetooth
対応OS：Android 12
※記載の仕様は開発中のものであり、実際の製品版では
変更となる場合があります。
ニュースリリース： https://web.liveon.ne.jp/news/20260121/
製品紹介動画 ： https://www.jm-s.co.jp/newsletter/20260121.mp4
■会社概要
商号 ： ジャパンメディアシステム株式会社
代表者 ： 代表取締役CEO 中野 慎二
所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-14-10 第2電波ビル2階
設立 ： 1984年8月
事業内容： コミュニケーションプラットフォーム「LiveOnシリーズ」の
開発・販売・サポート
資本金 ： 1億円
URL ： https://web.liveon.ne.jp/