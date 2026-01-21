【ピエール・エルメ・パリ】グランスタ東京ブティック限定品「アンコントゥルナーブル ド トウキョウ」を2026年1月21日（水）発売

PH PARIS JAPON 株式会社アンコントゥルナーブル ド トウキョウ

ピエール・エルメ・パリは、2026年１月21日（水）より、グランスタ東京ブティック限定品「アンコントゥルナーブル ド トウキョウ」を発売します。

東京や日本をイメージしたイラストがあしらわれた特別なボックスに、高い人気を誇るフィナンシェ3種を詰め合わせた焼き菓子ギフトです。イラストはフランスの人気イラストレーター、ソレダッド・ブラヴィによって描かれました。

ピエール・エルメ・パリのフィナンシェは、フランスの伝統菓子を独創的なエスプリで表現しています。ブランドを象徴する＜イスパハン＞のバラとフランボワーズの華やかな香りが広がる「フィナンシェ イスパハン」、バターが贅沢に香る人気の「フィナンシェ ナチュール」濃厚なチョコレートの「フィナンシェ ショコラ」、の３種を楽しむことができ、手土産などのギフトにおすすめです。

■概要

商品名： アンコントゥルナーブル ド トウキョウ

価格 ： 2,592円（税込）

内容 ： フィナンシェ6個（イスパハン、ナチュール、ショコラ×各2）

＜グランスタ東京ブティック＞

ピエール・エルメ・パリ グランスタ東京ブティックは、メゾンの世界観を体現した広い店内にマカロンやパティスリーを豊富に取り揃え、カフェも併設されています。

ピエール・エルメ・パリ グランスタ東京 Tel: 03-6268-0077