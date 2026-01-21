ジムニー専門パーツブランド BEYOND JAPAN、新カスタムスタイル「CODE25」を発表！
株式会社ラスターは、BeyondJAPANブランドの最新デモカー「CODE25」を発表しました。
詳細はこちら https://beyond-jpn.com/jp/code25/
CODE25の特徴
50年以上にわたり進化を続け、世界中で愛されてきたグローバルモデル「ジムニー」。
その変わらぬ存在感と歴史の重みは、時代を超えて多くのファンを魅了し続けています。
ビヨンドジャパンでは、こうしたジムニーの伝統に敬意を払いながら、「レトロジャパニーズ」をコンセプトに掲げ、ジムニー用パーツの開発を行ってきました。
今回公開する新デモカーは、その思想を体現した一台です。
エクステリアには、パイプ形状のフロント＆リアバンパーを採用。
加えて、JA11の1型をモチーフとした「クラシカルグリル」を組み合わせることで、最小限の手数ながらも強いノスタルジーを感じさせるフロントビューを実現しました。
フロントバンパーには、JA11純正のスモール＆ウインカーランプを装着。
角型ランプは現行ジムニーのボディラインとも違和感なく調和し、アンバー色のレンズが鏡面仕上げのバンパーに映えることで、クラシカルな表情をより一層引き立てます。
クラシカルグリルは、枠に厚みを持たせた造形など、JA11 1型の特徴を忠実に再現。
さらに、現行車では使用されていないレトロな書体の「SUZUKI」エンブレムを装着できる専用の土台を設けるなど、細部にまでこだわりを詰め込みました。
高い信頼性を誇る現行ジムニーの性能を享受しながら、往年の名車を思わせるノスタルジックな雰囲気に浸る。
そんな相反する価値を両立させたこのデモカーは、世代を問わずジムニーファンの心を昂ぶらせてくれるはずです。
ジムニーの偉大さを改めて実感し、もっと好きになる。
この一台は、ビヨンドジャパンが提案する新たなジムニースタイルのひとつです。
クラシカルグリル
レーヴ フロントバンパー JA11ウインカーステー付き
詳細・購入はこちら
https://beyond-jpn.com/jp/code25/
【展示・公開情報】 CODE25に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトをご覧ください。
【お問い合わせ先】
BEYOND JAPAN ショールーム
所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階
電話番号：070-1573-1716
通販部門：048-971-5096
公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/
公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/
株式会社ラスター
所在地：埼玉県越谷市大房921-1
代表者：吉田実
電話番号：048-970-2821