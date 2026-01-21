ジムニー専門パーツブランド BEYOND JAPAN、新カスタムスタイル「CODE25」を発表！

株式会社ラスター

株式会社ラスターは、BeyondJAPANブランドの最新デモカー「CODE25」を発表しました。

詳細はこちら https://beyond-jpn.com/jp/code25/

CODE25の特徴

50年以上にわたり進化を続け、世界中で愛されてきたグローバルモデル「ジムニー」。

その変わらぬ存在感と歴史の重みは、時代を超えて多くのファンを魅了し続けています。

ビヨンドジャパンでは、こうしたジムニーの伝統に敬意を払いながら、「レトロジャパニーズ」をコンセプトに掲げ、ジムニー用パーツの開発を行ってきました。

今回公開する新デモカーは、その思想を体現した一台です。

エクステリアには、パイプ形状のフロント＆リアバンパーを採用。

加えて、JA11の1型をモチーフとした「クラシカルグリル」を組み合わせることで、最小限の手数ながらも強いノスタルジーを感じさせるフロントビューを実現しました。

フロントバンパーには、JA11純正のスモール＆ウインカーランプを装着。

角型ランプは現行ジムニーのボディラインとも違和感なく調和し、アンバー色のレンズが鏡面仕上げのバンパーに映えることで、クラシカルな表情をより一層引き立てます。

クラシカルグリルは、枠に厚みを持たせた造形など、JA11 1型の特徴を忠実に再現。

さらに、現行車では使用されていないレトロな書体の「SUZUKI」エンブレムを装着できる専用の土台を設けるなど、細部にまでこだわりを詰め込みました。

高い信頼性を誇る現行ジムニーの性能を享受しながら、往年の名車を思わせるノスタルジックな雰囲気に浸る。

そんな相反する価値を両立させたこのデモカーは、世代を問わずジムニーファンの心を昂ぶらせてくれるはずです。

ジムニーの偉大さを改めて実感し、もっと好きになる。

この一台は、ビヨンドジャパンが提案する新たなジムニースタイルのひとつです。

クラシカルグリル

レーヴ フロントバンパー JA11ウインカーステー付き

詳細・購入はこちら

https://beyond-jpn.com/jp/code25/

【展示・公開情報】 CODE25に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトをご覧ください。

【お問い合わせ先】

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/

株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821