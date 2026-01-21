異業種の企業内クリエイティブ人材が集う共創コミュニティ「トピックス2026」参加企業の募集開始

トリニティ株式会社

トリニティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：湯浅 保有美）は、事業会社のデザイン組織が集結し、互いに学び合う異業種交流・共創の場「トピックス」の2026年度参加企業募集を開始しました。

トピックスは、自社のクリエイティブ組織の次の打ち手を考えるための実践的な判断材料を得られる場であり、他社の組織体制や施策の具体例に触れて、自社の強みや課題を客観的に捉え直すことができます。また、世代やキャリアの異なるメンバーとの対話を通じて、考え方や期待値の違いに気づき、自部門の価値を再発見し、経営や社内他部門に「伝える力」の向上にもつながります。

トピックスは、クリエイティブ組織が経営・事業にどのような価値を発揮できるのかを探り、組織変革に直結する実践知を獲得できる、数少ないコミュニティです。

トピックス2025最終回では、2025年度の活動を総括する各社プレゼンテーションを実施。参加企業であるコクヨ株式会社さまに会場を提供いただきました（THE CAMPUS @東京都品川区）。

■ トピックスに参加して得られる価値

- 他社のデザイン／クリエイティブ組織の体制・役割・人材編成の実例を知り、自社組織の戦略を立案し、現状のうち手を見直す判断軸が得られる- 異業種・他社のマネジメント視点に触れ、自社組織の強み・弱みを客観的に把握できる- 世代を越えた対話を通じて、組織内の認識ギャップに気づき、コミュニケーション改善につながる- 自社クリエイティブ組織の価値を言語化し、経営層・他部門との対話や合意形成に活かせる

■ こんな企業・担当者におすすめ

- クリエイティブ組織の価値を、経営・社内にどう伝えるか模索している- AI時代における、デザイン／クリエイティブ組織の役割を見直したい- 他社の取り組みから学び、自社の組織変革につなげたい- 外に出て学び、社外ネットワークを通じて、視野や視座を広げたい

■ トピックス2026 テーマについて

「インナーコミュニケーション／クリエイティブ組織の再定義」

2026年度は、2025年度の議論を土台に、クリエイティブ組織が経営・事業にどう向き合うのかを、

より本質的に問い直します。

本年度は、次の2つの軸でプログラムを成します。

１. 縦の軸：経営と話そう！「社長へのラブレター」

デザイン・クリエイティブ組織が、経営者・経営層の視点や意思決定の背景を理解し、どのように価値やビジョンを伝えるべきかを探ります。

統合報告書の読み解きや実際に他企業の経営者を複数訪問し、経営とデザインとの対話を深め、経営に資するクリエイティブ組織としての存在意義を明確にしていきます。

２. 横の軸：AIでかわるポストマネジメント

生成AIをはじめとする技術進化を前提に、クリエイティブプロセスやチームマネジメントはどう変わるのかを、業種横断で議論します。

AIを「活用・評価・創造」する視点から捉え直し、人の創造性、チームのコラボレーション、クリエイティブの質をどのように更新していくかを実践的に学びます。

《 プログラム構成 》

・経営と話そう！「社長へのラブレター」 ３回（うちオンライン開催1回）

・AIでかわるポストマネジメント ３回（うちオンライン開催2回）

・スピンオフセッション

‐「若手座談会」（参加資格：20代～30代） 1回

‐「新任リーダー座談会」（参加資格：リーダー職1～3年目） 1回

※ 各回の参加人数は開催ごとに指定させて頂きます。概ね各回1～3名を想定。

■ 実施概要（トピックス2026）

- 対象：企業内デザイン部門・クリエイティブ関連部門- 募集社数：最大15社- 費用：1社 年間550,000円（税別）- 申込締切：2026年4月20日（月）※定員に達し次第、締切前に募集を終了する場合があります。

■ トピックスとは

トピックスは、企業内でデザイン・クリエイティブを担う人材が、業種・業界を越えて集い、自社組織の変革に向き合う異業種交流コミュニティです。日本のインハウスデザイン組織全体の視座を高めることを目的に、2008年にスタート。

毎年、その時代の兆しや経営・社会環境の変化を背景にテーマを設定し、共通の課題について議論と共創を重ねてきました。これまでに累計40社以上が参加し、企業間を越えたネットワークと実践知が蓄積されています。

他企業のリアルな事例に学び、率直な意見を交わしながら、クリエイティブ組織が経営・事業にどのような価値を発揮できるのかを探り、組織変革に直結する実践知を獲得できる、数少ないコミュニティです。

■ トリニティについて

トリニティ株式会社は、「ひとの想いから、ビジネスをかたちにする。」を掲げ、企業の事業開発・組織変革・人材育成をデザインの視点から支援しています。モノづくり支援・サービス開発にとどまらず、事業開発や次世代リーダー育成、組織変革まで、領域を横断した伴走型の支援を行っています。

トピックスは、そうしたトリニティの活動の原点ともいえる取り組みです。企業内でデザインやクリエイティブを担う人材が、会社や業界の枠を越えてつながり、率直に語り合い、互いに刺激を受けながら成長していく場を、継続的に育てていきたいという想いから生まれました。

私たちはトピックスを通じて、デザインを共通言語に、人と組織が変わるきっかけを生み出し続けることが、日本の企業や社会の持続的な成長につながると考えています。

■ 主催・お問い合わせ

トリニティ株式会社

トピックス運営事務局 担当：兵頭

E-mail：topics@trinitydesign.jp

URL：https://trinitydesign.jp/