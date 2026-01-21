¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥¤¬¡¢°¥½¥Éº¤¦ÀïÆ®°÷¤ÎÆü¾ï¤òÇ®¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë!TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó～À¤³¦À¬Éþ～¡Ù
¡¡2025Ç¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÎÂè2¥¯ー¥ëÆÍÆþ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¡¦¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥»á¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¿·¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ê¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤ÆµÈËÜ¶½¶È¡¦ÅìµþËÜÉô¤Ç¥Ù¥ë¥Ù·³ÃÄ¤¬°ì¿´ÉÔÍð¤ËÍÙ¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó～À¤³¦À¬Éþ～¡Ù
1·î21Æü¡Ê¿å¡ËDigital Release
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥
ÊÔ¶Ê¡§äÆÅçÍµ¾»
±éÁÕ¡§ZETKI
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://lnk.to/takatorihideaki_gs
¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó～À¤³¦À¬Éþ～MV¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó
https://youtu.be/_6xM576mR_0
¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@anime_ganglion
¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
µÈËÜ¶½¶È¡¦ÅìµþËÜÉôÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¤Ä¤¤¤ËÇÛ¿®·èÄê¡£
¿¿²Æ¤Î¶¯Îõ¤Ê½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢±éÁÕ¤·¡¢ÍÙ¤ê¶¸¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥Ù·³ÃÄ¤Î¶²ÉÝ¤ÈÈá°¥――¤É¤¦¤¾¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£
¥Ð¥ó¥É²ò»¶¸å¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÆÃ»£¤Î¼çÂê²Î¥·ー¥ó¤Ø¤È³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ï¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥óII¡×¡ÖÇ¦É÷ÀïÂâ¥Ï¥ê¥±¥ó¥¸¥ãー¡×¡Ö½ÃÅÅÀïÂâ¥¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥¸¥ãー¡×Åù¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹â²»¥Üー¥«¥ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÃ»£¡¦¥¢¥Ë¥½¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£