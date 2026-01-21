¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥­¤¬¡¢°¥½¥Éº¤¦ÀïÆ®°÷¤ÎÆü¾ï¤òÇ®¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë!TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó～À¤³¦À¬Éþ～¡Ù

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡2025Ç¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÎÂè2¥¯ー¥ëÆÍÆþ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤­¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¡¦¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥­»á¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¿·¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ê¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤ÆµÈËÜ¶½¶È¡¦ÅìµþËÜÉô¤Ç¥Ù¥ë¥Ù·³ÃÄ¤¬°ì¿´ÉÔÍð¤ËÍÙ¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£




¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó～À¤³¦À¬Éþ～¡Ù


1·î21Æü¡Ê¿å¡ËDigital Release


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥­


ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥­


ÊÔ¶Ê¡§äÆÅçÍµ¾»


±éÁÕ¡§ZETKI



ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯


https://lnk.to/takatorihideaki_gs



¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó～À¤³¦À¬Éþ～MV¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó


https://youtu.be/_6xM576mR_0



¸ø¼°TikTok


https://www.tiktok.com/@anime_ganglion


¹â¼è¥Ò¥Ç¥¢¥­»á¡¡¥³¥á¥ó¥È


µÈËÜ¶½¶È¡¦ÅìµþËÜÉôÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¤Ä¤¤¤ËÇÛ¿®·èÄê¡£


¿¿²Æ¤Î¶¯Îõ¤Ê½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢±éÁÕ¤·¡¢ÍÙ¤ê¶¸¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¡£


º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤¹¡£


¥Ù¥ë¥Ù·³ÃÄ¤Î¶²ÉÝ¤ÈÈá°¥――¤É¤¦¤¾¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë


1994Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£


¥Ð¥ó¥É²ò»¶¸å¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÆÃ»£¤Î¼çÂê²Î¥·ー¥ó¤Ø¤È³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹­¤²¡¢¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ï¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥óII¡×¡ÖÇ¦É÷ÀïÂâ¥Ï¥ê¥±¥ó¥¸¥ãー¡×¡Ö½ÃÅÅÀïÂâ¥­¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥¸¥ãー¡×Åù¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÆÍ¤­È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹â²»¥Üー¥«¥ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î°ú¤­½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÃ»£¡¦¥¢¥Ë¥½¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£