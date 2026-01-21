ISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)国内初認証ITベンダーである株式会社システムコンシェルジュ(本社：東京、以下 システムコンシェルジュ)は、組織開発とピープルアナリティクスを専門とするシンギュレイト株式会社(以下 シンギュレイト)の協力により、ISO56001の要求事項に基づき組織の「イノベーション文化」を可視化・数値化する新サービス『Innovation MATURISCAN 56001』を、2026年3月より提供開始します。





本サービスは学術研究とデータ分析に基づく分析・診断プラットフォームをシンギュレイトのサービス基盤を利用し、システムコンシェルジュが主体となり、サービスを提供します。両社の強みを融合することで、ISO56001に準拠した実務レベルのイノベーション組織診断を実現します。





Innovation MATURISCAN 56001





【開発の背景】

多くの日本企業が新規事業創出やDXに取り組む中で、「アイデアは出るが成果につながらない」「組織が変わらない」「リスク回避主体の文化が根強い」という課題に直面しています。その根本原因は、イノベーションを生み出す組織の状態＝イノベーション文化が可視化・管理されていないことにあります。

ISO56001は、不確実な環境下でも継続的に価値を創出できる組織の仕組みを国際標準として定義していますが、その中核となる「イノベーション文化」は、これまで定量的に測定する手段がほとんどありませんでした。





『Innovation MATURISCAN 56001』は、この課題を解決するために開発された、日本でも先進的なISO56001準拠のイノベーション組織診断サービスです。









【サービス概要】

本サービスは、ISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)の要求事項にある「イノベーション文化」を基軸に、組織が価値創出と価値の持続的な向上を実現できる状態にあるかを測定・数値化します。





人間や組織の学術研究および実践を通じて蓄積された知見にもとづいて開発されたシンギュレイトの診断プラットフォームに、ISO56001を自社で運用し、コンサルティングとして提供してきたシステムコンシェルジュの実務知見を組み合わせています。





これにより、単に個人の意識調査にとどまらず、「組織としてイノベーションを生み出せる状態かどうか」を国際標準に基づき評価することが可能になります。









【サービスの特長】

『Innovation MATURISCAN 56001』は、次の特長を備えています。

● ISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)の要求事項に準拠

● 従業員個人ではなく「組織のイノベーション文化」を測定・数値化

● 価値創出に必要な6つの要素をスコアリング

● イノベーション組織サーベイとして導入しやすいリーズナブルな価格設定

● 組織の改善につながるデータ分析・可視化のノウハウ





これにより、企業は自社のイノベーション成熟度を客観的に把握し、改善の優先順位を明確にすることができます。









【想定される導入企業】

本サービスは、以下のような企業・組織を対象としています。

● ISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)認証取得企業

● 新規事業創出やDXに取り組む日本企業(規模不問)

● 成長の停滞や組織の硬直化に課題を感じている企業





とくに、「制度やプロセスは整えたが、組織の行動や意思決定が変わらない」と感じている企業にとって、有効な診断サービスです。





本サービスに関するページ： https://systemcon.co.jp/solutions/iso56001-ims/





【サービス提供予定】

2026年3月1日から提供開始

※2026年1月～2月末まではプレリリースとして半額で提供中









【今後のサービス展開】

私たちの目的は、ISO56001認証取得を促すことではありません。ISO56001の要求事項をベースに、各組織の状況や課題に合わせたイノベーション・マネジメントシステム(IMS)を導入し、実際に運用できる仕組みを構築することで日本経済や社会の発展に貢献することです。

当社のIMS支援サービスを通じて、日本企業が「価値を生み出す力」と「生み出した価値を維持・高める力」の両方を強化し、既存事業や新規事業の成長、組織の生産性向上、サプライチェーンにおけるリスク低減、新たな領域やビジネスモデルの創出を、属人的な取り組みではなく組織の機能として定着させていただきたいと考えています。

株式会社システムコンシェルジュは、低価格かつ短期間でIMSの導入・運用を支援するサービスを今後さらに拡充してまいります。大企業に限らず、スタートアップ企業や中小企業にも本サービスを活用いただくことで、日本経済および日本社会の持続的な活性化に貢献していきます。









【株式会社システムコンシェルジュについて】

株式会社システムコンシェルジュは、日本国内で初めてISO56002認証を取得し、IT業界において国内で初めてISO56001も取得したITベンダーです。お客さまの価値創出を支援するジェネレーティブプロバイダー事業を中心とし、デジタルトランスフォーメーション(DX)事業、ITインフラエンジニアリング事業、ビジネスプロセスアウトソーシング事業という4つの事業を展開しています。ISO56001認証取得の経験を活かして、お客さまの組織に価値の創出機能を定着させるための実務レベルのコンサルティングを得意としています。





公式HP ： https://systemcon.co.jp/

オウンドメディア(イノベーションワールド)： https://innovation.systemcon.co.jp/

コンサルティングサービス ： https://systemcon.co.jp/solutions/iso56001-ims/

イノベーション管理ツール(SaaS版) ： https://systemcon.co.jp/products/ideascale/

イノベーション管理ツール(オンプレミス版)： https://systemcon.co.jp/products/ideaquest/









【シンギュレイト株式会社について】

シンギュレイト株式会社は、科学のチカラで組織の中にある「関係・関係性」を読み解き、組織開発を支援するサイエンス・カンパニーです。学術研究や実践から得た知見と、データ分析・ピープルアナリティクスを活用し、イノベーションを目指す組織の変革を支援しています。信頼と主体性を生みだす1on1支援サービス「Ando-san」、信頼を可視化する組織診断「イノベーション・サーベイ」を提供し、Digital HR Competition 2022、2024 HRテクノロジー部門ファイナリストに選出。





Ando-sanサービスページ ： https://service.cingulate.co.jp/ando-san

note｜科学とデータで組織開発を支援する： https://note.com/cingulate