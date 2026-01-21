クラウド型保険代理店向け人事管理システム「hokan People」から新機能「募集人資格管理機能」をリリース

株式会社Hokanグループ

「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、代表取締役：横塚 出、以下：当社）は、保険営業に特化した人事管理システム「hokan People」において、2026年1月より、新機能「募集人資格管理機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、保険代理店における募集人資格・研修・更新管理を一元化し、法令遵守（コンプライアンス）と人材育成の両面を強力に支援するものです。資格情報を社員単位・保険会社単位で統合的に可視化することで、複雑化する態勢整備業務の負荷を軽減し、組織全体の人的ガバナンスの高度化を推進します。

開発背景：保険代理店経営を支える「人的ガバナンス」の重要性

2026年中に施行が予定されている改正保険業法に伴い、募集人の資格管理および研修体制の整備は代理店経営における最重要事項の一つとなっています。保険代理店には、所属社員の資格保有状況や更新期限を正確に把握し、法令や社内規程に基づいて適切な更新管理を行うことが求められています。

しかし実務現場では、「資格体系が保険会社ごとに異なる」「資格・研修情報が台帳や表計算ソフトに分散している」「更新期限の通知漏れが発生しやすい」といった課題が顕著であり、管理負担の増大と無資格募集のリスクが大きな懸念点となっていました。

当社はこうした背景を受け、「hokan People」を“資格管理に強い”プラットフォームとして進化させるため、資格情報を独立機能として体系化しました。登録から更新、ステータス管理までを網羅的にカバーする仕組みを構築し、代理店の人的ガバナンスと経営基盤を支えるべく本機能を開発いたしました。

プロダクト機能・サービス概要

「募集人資格管理機能」は、「hokan People」の機能の一つとして提供され、資格マスタの管理から社員ごとの資格ステータスの棚卸し、更新期限前のアラート通知までを一元管理します。

直感的でシンプルなUIと自動判定ロジックの搭載により、管理者はリアルタイムで全社の資格充足状況を把握でき、更新遅延・失効の見落としを低減します。

機能一覧

- 資格マスタの共通管理保険代理店が管理すべき資格を共通マスタとして一元化。重複や不整合を防止。- 研修タイプは資格と別で独立管理資格と研修を明確に分離し、研修は研修タイプ（保険会社が定める募集取扱要件として指定される研修）として独立軸で保持。※研修教材・受講管理・テスト設計などは別モジュールとして提供予定。- 社員別の資格状態管理社員単位に「未取得／取得済み／更新期限間近／更新切れ」を自動判定し一覧化。- 資格横断の更新前アラート有効期限を自動チェックし、更新期日が迫る資格を横断的に抽出。

＜資格一覧画面＞

＜資格詳細画面＞

＜資格更新管理画面＞

今後の展望

当社では今後、資格管理のさらなる精度向上とガバナンス運用強化のため、以下の3つの拡張を予定しています。

- 社員向けの資格更新自動リマインド通知資格の更新期限が近づいた際、社員に直接知らせる機能を追加予定。更新漏れを本人レベルで防止します。- 資格切れ防止の管理者向けアラート強化全社・拠点・チーム単位で更新遅延リスクを俯瞰できる管理ダッシュボードを拡張予定。組織全体のガバナンス強化に直結します。- 研修管理機能の提供研修教材アップロード、受講管理、テスト設計、未受講アラートなど、“研修に特化した専用機能”を別途提供予定。

「hokan People」は、汎用的な人事システムでは解決が困難な、保険業界特有の人事・労務・組織管理の課題を解決するプロダクトとして、「hokan(R)︎」と連携した社内外の情報管理の高度な統制により、「顧客本位の業務運営」ひいては「誰もが適切に保険商品を享受できる社会」の実現に貢献してまいります。

■保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システム「hokan(R)︎」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・当システムの利用顧客である保険募集人の要望を聞きながらのプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。生保・損保・企業内代理店、銀行系代理店など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp

お問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/

※hokan及びhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界に適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/