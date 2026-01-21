Kaizen Analytix社、Nihon社買収で日印デリバリーモデル強化

買収によってSAP、ITインフラのサービス、サイバーセキュリティの能力が強化され、日本におけるKaizen社の存在が拡大され、インドに実績がある海外デリバリーセンターが加わることになります。

アトランタ、東京、インドのチェンナイ, 2026年1月21日 /PRNewswire/ -- 本日、AI、データ分析、テクノロジーサービスの世界的プロバイダーであるKaizen Analytix社はSAP導入、デジタル変革、サイバーセキュリティに特化したITサービス企業であるNihon Technology社の買収を発表しました。



Krishna Arangode, Founder & CEO of Kaizen Analytix (left), and T. Muthuvelan, CEO of Nihon Technology (right), following Kaizen Analytix’s acquisition of Nihon Technology.



買収により、分析とAIを当初から変革プログラムに組み込みながら、企業の基幹システムの近代化を支援するKaizen社の能力が強化されます。

2007年に設立され、T. Muthuvelan氏が経営するNihon社は、Kaizen Analytix社の原則と密接に連携する実行の深い徹底ぶりと経営モデルを構築してきました。過去17年間、同社は製造業、小売業、テクノロジー業界の顧客向けに300件以上の実績を上げています。買収後、Nihon社の経営陣は引き続き事業的な自主性を持って運営します。

「Kaizen Analytix社が世界的に成長するにつれ、どこに投資してどのように差別化された能力を構築するかについて、意図的に行っています」とKaizen Analytix社の創設者兼CEOであるKrishna Arangode氏が述べました。「日本は戦略的に重要な市場であり、信頼と長期的なパートナーシップを重視します。Nihon社は高度なSAP、デジタル変革とサイバーセキュリティの専門知識、実績がある日印間のデリバリーモデル、Kaizen Analytix社が人材とプロセス向けに継続的な改善する原則と密接に連携する実行思考をもたらします。私たちは共に、ますます複雑化する変革への道を歩む企業を支援する態勢が整っています」

SAPの近代化をデータとAIで連携

SAP導入、MES、分析、企業データ統合、サイバーセキュリティにおけるNihon社の強みは、データエンジニアリング、高度な分析、AI/ML、エンタープライズAIに及ぶKaizen Analytix社の広範なポートフォリオを補完します。この組み合わせによってさらに統合された変革プラットフォームが構築され、コアERPシステムをインテリジェンス、自動化、AI主導の意思決定と連携します。

統合された組織は一丸となってクライアントを支援します

・初日から分析とAIが組み込まれたERP場面の近代化

・信頼できるデータ主導のインサイトによって企業の意思決定を加速化

・強力なガバナンスで地域全体にグローバルデリバリーを展開

・価値を重視した段階的なデリバリーによって変革リスクを軽減

Nihon社のクライアントに対し、買収はAI主導の変革、高度な分析、大規模なデータ近代化におけるKaizen Analytix社の能力へのアクセスを拡大します。

「Kaizen Analytix社の傘下に入ることは、Nihon社としては自然なマイルストーンです」とNihon社のCEOであるT. Muthuvelan氏が述べました。「クライアントは、企業ソリューションの導入やサイバーセキュリティで卓越した実行力を持つ当社に信頼を寄せています。Kaizen Analytix社と提携することで、クライアントが信頼しているデリバリー基準を変更せずに、当社はAIと分析に機能を追加することができます。

「能力と経営モデルに補完的な特性があるため、この組み合わせが強化されます」Kaizen Analytix社の最高執行責任者兼管理パートナーであるAnand Srinivasan氏が述べました。「Nihon社は企業の近代化イニシアチブに実績のある品質認定により、グローバルデリバリーの徹底ぶりを実現し、Kaizen Analytix社が数年にわたる大規模な変革プログラムを拡大させる方法と自然に適合します。共に、融合されてグローバルに統合されたチームとして、測定可能なビジネス成果をより迅速、よりスマートに、大規模に実現します」

Kaizen Analytix社について

Kaizen Analytix社はAI、データ分析、テクノロジーサービス・ソリューションの最大手プロバイダーです。Kaizen Analytix社は、強力なビジネス洞察力、深い専門知識、技術的なノウハウを組み合わせることで、バリューチェーン全体で実行可能なインサイトと持続可能なビジネス利益を迅速にもたらします。アメリカで最も急成長している民間企業の1つとして、Gartner、 NPR 、 Forbes 、 Entrepreneur、 Inc.5000 によって迅速さと柔軟性が評価されています。Kaizen Analytix社はマイノリティが所有する認定企業で、アトランタに本社を置いて世界の7都市に支店 があります。LinkedIn、Facebook、Twitter@KaizenAnalytixでKaizen Analytix社をフォローできます。

Nihon Technology社について

Nihon Technology社は、複雑で規制された環境で運営する企業向けにERP導入、サイバーセキュリティ、デジタル変革サービスを提供する信頼性の高いプロバイダーです。17年の運営実績と300件以上の企業との成功事例を持つNihon社は、品質、ガバナンス、信頼性で構築されたデリバリーモデルを通じて、70社以上の企業クライアントをサポートしています。同社は日本とインドでデリバリーチームを運営しており、一貫した実行力と長期的な顧客パートナーシップが評価されています。

Kaizen Analytix社のメディア連絡先：

Paulette Brown

Carabiner Communications

pbrown@carabinercomms.com

770.577.3881

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2865908/Nihon_Kaizen.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com