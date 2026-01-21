インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜THE BEATLES RUBBER SOUL 60周年記念 オフィシャルウオッチ＞を、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。









1965年12月3日に発表され、革新的なサウンドでビートルズの新時代を切り拓いた6作目のアルバム『RUBBER SOUL』。

シタールが取り入れられた「ノルウェーの森」や、バロック調のピアノソロが美しい「イン・マイ・ライフ」などが収録された名盤の60周年を記念して、セイコーのクロノグラフがアップル・コア・リミテッド公認のもとに登場しました。





腕時計の文字盤は、アルバムジャケットをイメージしたダークグリーン。

インダイヤルのアルバムロゴや文字盤を囲むリングの目盛りはオレンジ色で配され、『RUBBER SOUL』ならではのサイケデリックな世界観が表現されています。





アルバムロゴが箔押しで浮かび上がる特製ボックス入り。

アルバムジャケットをイメージした、アップル・コア・リミテッド公式認可の証明書が付属します。





限定数はアルバムの発売年にちなんで1965点。裏蓋にはビートルズのロゴと記念銘、エディションナンバーが刻印されます。





2026年1月21日（水）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/brubbers-watch/









THE BEATLES RUBBER SOUL 60周年記念 オフィシャルウオッチ





アルバムジャケットをイメージしたダークグリーンの文字盤に、シルバーで並ぶ収録曲。小秒針のインダイヤルには、アルバムロゴがデザインされています。









腕時計は、天面にアルバムロゴが箔押しされた特製ボックスに収めてお届けします。





特製ボックスの見返しには、ビートルズのロゴと記念銘を箔押し。

アルバムジャケットをイメージした、アップル・コア・リミテッド公式認可の証明書が付属します。









■商品情報

商品名：THE BEATLES RUBBER SOUL 60周年記念 オフィシャルウオッチ

価格 ：74,800円（税込82,280円）

限定数：1965点

発売日：2026年1月21日（水）

お届け：2026年7月上旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/brubbers-watch/

(C) 2025 Apple Corps Ltd. A Beatles(TM) Product





■商品仕様

材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス

ケースサイズ（約）：47×39.8×厚さ12.8mm

手首回り（約）：S＝14cm、M＝16cm、L＝18cm

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧防水）

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製造上の理由により、裏蓋の向きや文字の位置、仕様等が写真とは若干異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。



