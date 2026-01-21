SALES GO、FM Haro!（浜松エフエム）のラジオ番組スポンサーに就任　～代表 内山の地元・浜松エリアから、営業DXを“声”で届けるラジオCMも公開～

SALES GO株式会社

純国産SFAを活用した営業DX/AXサービスを提供するSALES GO株式会社（セールスゴー、所在地：東京都中央区、代表取締役社長：内山 雄輝）は、浜松エフエム放送（FM Haro!）にて毎月第4木曜日19:30～20:00に放送される音楽番組のスポンサーに就任いたしました。

2026年1月22日（木）の放送回より、同局の人気番組『カーペンター松井のレジェンド・ウォッチ』を、『よっちゃん＆ウッチャンのWonderful Night』へと番組名を刷新。代表の内山が自ら出演するとともに、同番組内にて新たなラジオCMの放送を開始いたします。

本番組およびラジオCMは、FM Haro!の放送エリアに限らず、JCBAインターネットサイマルラジオを通じたインターネット配信でも聴取が可能となっており、全国どこからでも番組をお楽しみいただけます。

また、本ラジオCMはYouTube(https://youtu.be/F6BXsdTyAdk)にて先行公開し、番組放映時間外にも視聴いただける形で発信を開始しています。

■スポンサー就任の背景

代表取締役社長の内山がFMHaro!の放送エリアである静岡県湖西市出身であることから、地元メディアを通じた地域貢献と、故郷のビジネスコミュニティの活性化を支援したいという想いより、今回のスポンサー就任を決定いたしました。親しみやすい音楽番組という場を通じて、地域の皆様に寄り添いながら、これからの営業のあり方やDX（デジタルトランスフォーメーション）を身近に発信してまいります。

■ラジオCMについて（Youtube/サイマル配信）

番組内で放送されるラジオCMでは、「外車か国産か？」という身近なテーマを切り口に、営業支援ツール（SFA）選びにおいて本当に大切な視点を表現しています。

高機能だが使いこなせないツールと、現場で自然に使われ、成果につながるツール。

その違いを、ラジオならではのテンポと想像力を活かしてお届けします。

▼ラジオCM（YouTube公開）

https://youtu.be/F6BXsdTyAdk

▼FM Haro!（JCBAインターネットサイマル配信）

https://www.jcbasimul.com/haro

■SALES GO株式会社 代表取締役社長 内山 雄輝コメント

私自身、FM Haro!の放送地域で育ち、多くの地元企業の皆さまが、日々まじめに、誠実に、ものづくりや事業に向き合っている姿を間近で見てきました。

一方で、営業や業務の現場では、“本当は良い取り組みをしているのに、仕組みや情報の整理が追いつかず、力を十分に発揮しきれていない”という課題も多く感じてきました。

だからこそ私たちは、見た目の新しさや流行を追うDXではなく、

現場の方が自然に使い続けられ、日々の仕事が少しずつ楽になり、成果につながっていく“意味のある仕組み”を届けたいと考えています。

地元に近いメディアであるFM Haro!を通じて、営業や仕事に向き合う皆さまが、明日からの一歩を前向きに踏み出すきっかけをお届けできれば嬉しく思います。

■放送概要

放送局：FM Haro!(Hamamatsu active real operationの略）

周波数：76.1MHz

番組名：よっちゃん＆ウッチャンのWonderful Night

放送日時：毎月第4木曜日 19:30～20:00、初回放送 1月22日

■FM Haro!会社概要

社名：浜松エフエム放送株式会社

代表取締役社長：久田 五海

本社所在地：静岡県浜松市中央区鍛冶町100番地の1 ザザシティ浜松 中央館4階

放送エリア：浜松市・湖西市・磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・御前崎市・豊橋市・新城市

放送エリア内人口：約120万人

放送エリア内世帯数：約40万世帯

URL：https://www.fmharo.co.jp/

■SALES GO会社概要

社名：SALES GO株式会社

代表取締役社長：内山 雄輝

本社所在地 ：東京都中央区築地3－12－5 +SHIFT TSUKIJI 2F

事業内容：

SFAを活用した営業DX支援事業

－SFA（営業管理システム）を起点とした営業DX/AXツールの開発

－営業戦略設計・運用コンサルティング事業

－BPaaS事業（SFA＋営業コールセンター/SFA+データ入力）

URL：https://salesgo.co.jp/