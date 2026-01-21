創業20年以上の老舗セラミド化粧品会社である有限会社DSR（本社：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階、代表取締役：宮竹二郎）が運営するDSRオンラインショップでは、2026年1月21日（水）から、「冬の保湿強化キャンペーン」を実施します。

このキャンペーンでは、シェルシュールで１番人気のセラミド美容液「モイスチャーマトリックスNS」と一緒にセラミドクリームもしくはセラミドジェルを購入すると、対象商品が10％オフとなります。

■冬の保湿強化キャンペーン概要

開催期間：2026年1月21日（水）内容：モイスチャーマトリックスNS（30ｍL）と一緒に、組み合わせ対象商品の２つのどちらかを購入することで、モイスチャーマトリックスNS（30ｍL）および組み合わせ対象商品が10％オフとなります。組み合わせ対象商品：モイストバリアジェルPS（30g）、モイストバリアクリームAS（27g）

■ キャンペーン対象商品

モイスチャーマトリックスNS＜セラミド美容液＞

https://www.dsr-co.jp/pages/feature/202601hoshitsu

ヒト型セラミド0.6％を独自処方。肌荒れを防ぐナイアシンアミドやビタミンB6で、敏感なお肌を手堅くケア。オイルフリー、グリセリンフリー。その他、香料、パラベン、鉱物油などもフリー。詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90630302

モイストバリアジェルPS【組み合わせ対象商品】

ヒト型セラミド0.2％を独自処方した保湿ジェル。常在菌ケアを意識し、クロレラエキスを配合。オイルフリー、グリセリンフリー。その他、香料、パラベン、鉱物油などもフリー。詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90820302

モイストバリアクリームAS【組み合わせ対象商品】

ヒト型セラミド0.1％を独自処方した保湿クリーム。とにかくお肌が敏感な方のために、とことん低刺激処方。オイルリッチだけどスフレのような軽い使用感でしっとり、香料、パラベン、鉱物油などもフリー。詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90810272

■老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

開発者である髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添う化粧品を開発、製造、販売してきました。

＜シェルシュールの独自処方＞

本気で悩む敏感肌に、スキンケアだけでなく、プロによる無料カウンセリングサービスも展開。敏感肌人生で「出会えてよかった」と思えるスキンケアを提供しています。

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合- 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド- 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方- ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合- お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス- 壊れたバリアに馴染みやすい「再構築型ラメラ」 「浸透型リポソーム」のセラミド- ＮＭＦ（天然保湿因子）も配合

シェルシュールでは、さまざまな化粧品を販売しております。- ダブル洗顔不要の低刺激洗顔料/クレンジング- ＮＭＦとヒト型セラミドを補う化粧水- ヒト型セラミドを高濃度で配合した保湿美容液- 皮脂類似成分を配合したクリーム- 洗顔料で落とせる低刺激な日焼け止め

■会社概要

創業者／開発者 髙岡 幸二大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。元神戸大学バイオシグナル研究員。元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。化粧品・健康食品の開発。2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

■会社概要会社名 ：有限会社ＤＳＲ代表者 ：宮竹 二郎本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階設立 ：2002年12月4日事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売資本金 ：300万円URL ：https://dsr-skincare.jp/

