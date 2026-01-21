全国で注文住宅ブランドを展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、このたび、内閣府および中小企業庁等が推進する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、「パートナーシップ構築宣言」に登録したことをお知らせします。本宣言は、サプライチェーン全体の共存共栄と、取引先とのより良いパートナーシップ構築を目的とした取り組みです。当社は本宣言を通じて、協力会社の皆さまとともに、持続可能で健全な住宅供給体制の構築を目指してまいります。

■パートナーシップ構築宣言について

「パートナーシップ構築宣言」は、発注者がサプライチェーン全体の付加価値向上や、大企業と中小企業の共存共栄を目指す姿勢を宣言するものです。適正な取引慣行の推進や、取引先との信頼関係強化を通じて、持続可能な経済社会の実現を目的としています。

■クレバリーホームの取り組み方針

クレバリーホームは、サプライチェーンの取引先の皆さまとの連携・共存共栄を通じて、持続可能な住宅供給体制の構築を目指しています。本宣言に基づき、当社はサプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、以下の取り組みを重点的に推進してまいります。・IT実装支援による生産性向上施工管理や受発注業務に関するITツールの導入支援や、共通EDIを活用したデータ連携を通じて、業務の効率化、施工品質の維持・向上、円滑な事業運営に寄与します。・環境配慮・グリーン化への取り組み省エネルギー性能の高い住宅の普及と、環境負荷に配慮した建材・設備の採用を進め、取引先と連携しながら、サプライチェーン全体での脱・低炭素化および環境負荷低減に取り組みます。これらの取り組みを通じて、取引先との信頼関係を深め、共存・共栄に向けたサプライチェーンの構築を継続して進めてまいります。

■今後について

クレバリーホームは、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とした住まいづくりを通じて、お客様の暮らしといのちを守ることを使命としています。今後も、住宅品質の向上に加え、サプライチェーン全体の持続可能性を重視した取り組みを推進し、社会から信頼される住宅ブランドであり続けられるよう努めてまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0120-667ｰ087資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/