吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した、甘くないフレンチトースト専門店「AFTs」がオープンしたことを報告します。割烹で培った感覚と、幼少期から親しんだフレンチトースト。その二つが交差して生まれたのが、甘くないフレンチトースト専門店「AFTs」です。

フレンチトーストを、甘くしないという選択

──それは、デザートにしたくなかったから。ナイフを入れる。ゆっくりと食べ進める。卵と生クリーム、そしておからを搾らない完全豆乳にじっくり浸したパンを、時間をかけて焼き上げる。砂糖に頼らず、季節の野菜と果物、そしてパンそのものの力で一皿を完成させる。フレンチトーストは、本来「食事として、とても美しい」。そんな原点に立ち返った、“甘くないフレンチトースト”専門店が誕生しました。店名は AFTs（あふとす）。甘(A)くないフ(F)レンチト(T)ースト専(s)門店の頭文字です。ド直球で、分かりやすい。それでいて、「甘くない？」という小さな違和感が残る名前。その違和感こそが、AFTsが提供したい“新しい食の入口”です。

24時間、パンと向き合う一皿

使用するのは、大船の人気ベーカリー「Backerei Sieben（ベッカライ ジーベン）」のバゲット。卵・生クリーム・完全豆乳・塩、そしてほんの少しの砂糖で作るアパレイユに、約24時間じっくりと浸す。バターでゆっくり焼き上げ、仕上げに発酵バターで香りを重ねる。余計なものは足さない。素材と時間だけを、丁寧に使います。

メニューは、ひとつだけ

AFTsのメニューは、あえて1種類のみ。 • 甘くないフレンチトースト 2枚 • 副菜 2種 • 季節のスープ • お飲み物 1杯ワンプレート＋スープのセットで1,500円（税込）。メニューは半月ごとに入れ替え、1か月で2種類の“旬”を味わえます。※フレンチトーストを「チートデイ」にしない。AFTsが定義する甘くないフレンチトースト＝“食事”。副菜1・2とスープには、野菜と果物を3～6種類、ハーブを1～2種類使用します。白菜と蜜柑。菜の花と苺。普段は別々に食べる素材を、一皿の中で組み合わせる。身体を温めるもの。デトックス効果のあるもの。気分を上げたり、鎮めたりしてくれるもの。メニューやSNSでは語りきれないため、「なぜ、今この食材なのか」は、提供時に直接お伝えします。甘くないからこそ、フレンチトーストの日を“罪悪感のある日”にしない。フレンチトーストも、副菜も、スープも、すべてが主役です。

料理人27年。和食からフレンチトーストへ

店主は飲食業27年。学生時代のアルバイトから、約20年はホール・サービスを担当。その後料理人へ転身し、調理師免許を取得。前職は和食（割烹）。和食ならではの低温調理や考え方、素材の組み合わせの面白さを学びました。同時に、「料理やお酒に込める気持ち」「お客様が価格をどう感じるか」という本質も、現場で体得。その経験が、今のAFTsの一皿にすべて繋がっています。「なぜ、甘くないフレンチトーストだったのか。」料理の原点は、2歳の頃。母の影響でキッチンに立ち、一人でホットケーキを焼き、やがてフレンチトーストに夢中になりました。ワンオペ・間借り営業・朝～夕方。少ないメニューで、新しい価値を伝えるには何がいいか。旬を届けられて、驚きがあり、ワンプレートで完結するもの。その答えが、甘くないフレンチトースト × 野菜 × 果物でした。お腹を満たすだけの場所にしない。飲食店は、三大欲求を満たす場所ではなく、心を満たす場所でありたい。大人が満たされ、子どもの空腹が満たされる社会は、きっと明るい。飲食店に関わる人、業者さん、生産者さん、すべてが喜びに満ちる循環をつくりたい。AFTsは、甘くないフレンチトーストから始まる、小さな未来構想です。

店舗情報

店舗名 AFTs （あふとす） 大船 住所 神奈川県鎌倉市大船1丁目22-19三友第２ビル3階ハニービー内開始日 1月16日営業時間 9:00~15:00店主 古屋健吾定休日 年中無休Instagram https://www.instagram.com/afts__ofuna

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/