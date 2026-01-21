SwiftLink株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田中 智史）が営業支援を行うDataSnipper B.V.（本社：オランダ、代表取締役：Vidya Peters、以下：DataSnipper ）は、2025年10月に開催したウェビナー「2025年版 外部監査におけるテクノロジー利用状況と成功例：社内業務設計～顧客体験の改善」を、オンデマンド（録画）配信として公開しました。

背景

近年、多くの監査法人が生成AIや自動化ツールの導入を検討しています。その一方で、現場では次のようなポイントをより明確にしたいという声が増えています。・従業員が自発的に適応できる、自動化に適した業務設計とは？・自動化に適した証憑の収集と、顧客体験の両立をどう実現するか？データスニッパーは、日本においてこの5年間でBIG4をはじめ、さまざまな事業規模の監査法人に自動化テクノロジーを提供してきました。本ウェビナー動画では、その経験をもとに次のテーマについて解説します。・国内外の監査法人がどのようにテクノロジーを活用しているのか・従業員に浸透する業務設計の考え方・監査法人とクライアントがテクノロジーを共有することで生まれる新しい監査体験

概要

動画視聴: 無料視聴対象:・生成AIや自動化ツールを活用した監査業務の効率化に関心のある監査法人・テクノロジーを取り入れた外部監査の最新事例に興味のある監査法人視聴申し込み方法：下記フォームよりお申込みいただいた方に、視聴用リンクをご案内いたします。※競合各社様についてはお申し込みをお断りする場合がございます。

「データスニッパー」について

DataSnipperは、AIを搭載し、証憑突合・データ抽出・調書作成を自動化するExcelアドイン型のAI監査プラットフォームです。手作業に比べてチェック時間を最大90％削減し、監査品質と速度を同時に高めます。世界125ヶ国以上、50万人超のユーザーに利用され、日本国内でも大手監査法人、三井住友銀行にご利用いただいています。

SwiftLink株式会社

「世界を変える」そのような思いをもったメンバーが集まって設立いたしました。「営業力」をサポートし、価値のあるプロダクトが、必要とされている市場へ提供される機会を創出し、企業が成長するために必要な戦略的パートナーとなることを理念としております。設立 ：2024年1月22日代表者：代表取締役 田中 智史所在地：東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ⅴ3階ホームページ：https://www.swiftlinkglobal.com/事業内容：日系企業の海外進出支援、外資系企業の日本進出支援、海外スタートアップのアプローチ・スカウティング、ミーティングファシリテーション、海外営業、マーケティング支援、 スタートアップグロースサポート

DataSnipper B.V.

社名：DataSnipper B.V設立 ：2017年代表者：CEO Vidya Peters日本法人統括：砂山源樹所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1ヒカリエオフィス棟33階ホームページ：https://www.datasnipper.com/jp事業概要 ：ソフトウェアの開発、運用

本件に関するお問い合わせ先

SwiftLink株式会社（データスニッパーウェビナー運営事務局）メール：business@swiftlinkglobal.comお問合せ：https://www.swiftlinkglobal.com/contact-ja