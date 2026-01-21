フィルムの加工・販売を手掛ける株式会社IDクリエイト(本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：梅野 豊)は、製造業や研究機関向けに、ポリエステルやポリイミド等の工業用フィルムを必要な量だけオンラインで購入できるサービス「ジャストルオンライン」を大幅リニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、従来必須であった会員登録を不要とし、初めてのお客様でも即座にご注文いただけるようになり、材料調達における心理的・時間的ハードルを最小限に抑えました。さらに、ご要望の多かった「クレジットカード決済」や「Bカート掛け払い」への対応、過去の注文サイズをワンクリックで手配できる「再注文機能」を実装。多品種少量生産や急を要する試作開発現場のニーズに応え、製造業のR&D加速に貢献いたします。









●リニューアルによる3つの新機能詳細

1. 開発スピードを最大化する「会員登録不要(ゲスト購入)」機能

これまで必須としていた会員登録の手続きを撤廃し、初めてのお客様でも必要な時にすぐ注文ができるようにリニューアルをいたしました。試作開発の現場では、「今すぐこの素材の価格を知りたい」というスピード感が求められます。企業情報の入力やパスワード設定といった心理的・時間的ハードルを取り払うことで、サイト訪問から注文完了までの工数を大幅に短縮。





2. 企業の購買フローに柔軟に対応「決済手段の拡充」

お客様からのご要望が最も多かった「クレジットカード決済」を新たに導入いたしました。これにより、社内での支払い関わる申請や手続きの手間を省き、スピーディーな決済が可能です。あわせて、法人取引で一般的な「請求書払い(自社掛け払い・Bカート掛け払い・NP掛け払い)」も継続して提供。スタートアップ企業のカード決済から、大手企業の月締め支払いまで、あらゆる企業の購買スタイルに柔軟に対応いたします。





3. リピート注文のミスを防ぎ効率化する「オーダーカット再注文」機能

一度注文したオーダーカット(幅・長さ・形状・数量)の内容を、マイページからワンクリックで入力フォームに自動入力できる機能を実装いたしました。工業用フィルムは、1mmのサイズ違いが生産・加工の可否に影響することがあります。再注文機能の活用により、過去に発注した正確なサイズの確認ができ、再入力によるヒューマンエラーを防止。研究の継続性や、多品種少量生産におけるリピート手配の業務効率を飛躍的に高めます。









■ジャストルオンラインについて

従来の材料調達において課題となっていた「最小発注数量(MOQ)」の壁を取り払い、研究開発や小規模生産における資材調達の効率化を支援します。

東レ「ルミラー(R)」、東レ・カプトン「カプトン(R)」や東洋紡「コスモシャイン」、ニッパ「離型フィルム」などの汎用・機能性フィルムをオーダーカットサイズでシート材1枚、スリット反1巻から提供。試作開発や多品種少量生産のスピードアップに貢献します。





ジャストルオンライン URL： https://justle-online.com





トップページ





■ジャストルオンラインの開設背景

工業用フィルム市場では、従来、大きなロール状の「原反」単位での取引が一般的でした。そのため、試作や小規模生産で数メートルしか必要ない場合でも、高額な1巻分を購入せざるを得ず、現場では「高額な初期費用」「余剰在庫の保管」「廃棄コスト」が長年の課題となっていました。 当社は、フィルム専門ベンダーとして、この「調達の不自由」を解消すべく、必要な分だけ(ジャスト)を即座に提供する本サービスを構築しました。









■ジャストルオンラインの特徴

「ジャストルオンライン」は、これらの課題を「オーダーカット」と「少量販売」によって解決します。





(1) オーダーカット対応

・スリット反(ロール)：最小加工幅以上であれば1mm単位で指定可能。長さは1m単位で最小1mから指定可能

・シート材：最小加工幅以上であれば1mm単位で指定可能。長さは1mm単位で最大1mまで指定可能

※材料や加工内容により最小加工寸法の設定や加工内容が限定される材料がございます。





(2) 豊富なラインナップ

PETフィルム(ルミラー(R)、コスモシャイン(R))、ポリイミドフィルム(カプトン(R))、難燃性フィルム(ダイアラミー(TM))、PENフィルム(テオネックス(R))など、専門性の高い素材を網羅。





(3) 明朗な価格と即時性

サイト上で価格を確認し、そのまま発注可能。見積もり待ちの時間を短縮し、リードタイムを大幅に削減。見積書のWeb発行が可能です(要会員登録)。





(4) 豊富な決済方法

決済方法は「銀行振込(前払い)」、「クレジットカード決済」、「請求書払い」、「Bカート掛け払い」、「NP掛け払い」からお選びいただけます。「請求書払い」は公費払いに対応します。お気軽にご相談ください。









●オーダーカット商品のご入力フォーム





オーダーカット商品の入力フォーム





オーダーカット商品は、入力フォームの各項目を設定すると、その場で商品価格をご確認いただけます。

入力フォームに設定した内容にて、お問い合わせフォームから納期のお問い合わせや価格のご相談も可能です。





入力フォームの操作方法 URL： https://justle-online.com/howto.php#howto03-1









■サイト概要

サービス名： ジャストルオンライン

URL ： https://justle-online.com/

対応機種 ： 各OS最新版の標準のブラウザを推奨

利用料金 ： 登録料・月額利用料なし

運営・企画： 株式会社IDクリエイト









■会社概要

商号 ： 株式会社IDクリエイト

代表者 ： 代表取締役社長 梅野 豊

所在地 ： 〒651-0086 神戸市中央区磯上通6丁目1番9号 神戸MKビル8F

設立 ： 2007年10月

事業内容： 材料販売事業・画面保護フィルムのOEM／

ODM事業・各種作業受託事業 加工受託事業

資本金 ： 300万円

URL ： https://id-create.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社IDクリエイト

TEL：078-891-8717

お問い合わせフォーム： https://justle-online.com/contact.php