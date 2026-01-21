ミスコン世界大会グランプリ輩出―東京音楽大学大学院出身の女性2人、日本の音大卒業生の実力を世界へ
左 鶴田香耶（つるだ かや） 右青柳汐音（あおやぎ しおん）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-823Yhcxh7A ]
PV動画（YOUTUBE）1月18日ニューリリース シャイニングプラネット
日本の音楽大学卒業生は、世界水準の高度な技術と表現力を備えながらも、その実力が国内外で十分に認知されているとは言えない現状があります。
この課題に向き合うべく、東京音楽大学大学院声楽専攻（オペラ科）出身の女性アーティスト2名が、新たなプロジェクトを始動しました。
本プロジェクトは、日本の音楽大学卒業生の実力を“実例”によって可視化し、国内外へ発信することを目的とした第一弾の取り組みです。
世界大会グランプリ受賞者を含む実力派ユニット「音色兼備」
本プロジェクトの旗手となるのは、ヴォーカルチーム 「音色兼備（おんしょくけんび）」。
メンバーの一人・青柳は、ミスコン国際大会において世界グランプリを受賞した実績を持ち、もう一人も東京音楽大学大学院にて高度な声楽教育を受けた実力派です。
音色兼備は、クラシック声楽・オペラを基盤にしながら、ミュージカルやクロスオーバー領域まで対応できる表現力を持ち、
**「技術」「表現」「国際評価」「ビジュアル」**のすべてを兼ね備えたユニットとして活動しています。
日本の音楽大学卒業生が直面する“認知の壁”
東京音楽大学をはじめとする日本の音楽大学は、声楽・オペラ・ミュージカルなどの分野で、世界に通用する専門教育を行ってきました。
一方で、その教育水準や卒業生の実力が、海外はもちろん国内においても十分に可視化されていないのが実情です。
結果として、高度な専門技術を持ちながら評価の場が限られる
世界水準で活動できる人材が国内に埋もれてしまう
といった課題が生じています。
本プロジェクトは、こうした現状を打破するため、「実績を持つ個人の可視化」から日本の音楽大学全体の評価向上へとつなげる試みです。
ミスコン×音大という独自性
音色兼備は、ミスコンテスト「ベストオブミス」をきっかけに結成されました。
国際大会での受賞歴を持つメンバーが在籍することで、
音楽的実力に加え、国際舞台で評価される女性表現者としての権威性を併せ持っています。
これは単なる音楽活動ではなく、
日本の音楽大学教育レベルの証明
女性アーティストのキャリア価値の再定義
日本のミスコン文化と音楽教育の融合モデル提示
という、社会的意義を持つ取り組みでもあります。
日本の音大とミスコンの評価を国内外で最大化する宣言
音色兼備は、本プロジェクトを起点として、以下を本気で目指します。
日本の音楽大学卒業生の実力を、世界基準で正当に評価される存在へ
日本のミスコン文化と女性表現力の価値を国際的に証明
次世代の音大生・表現者が世界へ挑戦できる道筋の創出
単発の企画ではなく、継続的な情報発信と実績構築による長期プロジェクトとして展開していきます。
今後の展開
今後は以下の活動を通じて、国内外へ発信を強化していく予定です。
国内外向けオンラインライブの実施
SNS・動画プラットフォームを活用した発信
海外メディア・国際文化メディアへのアプローチ
音色兼備は、日本の音楽大学卒業生と日本のミスコン文化を世界に伝える第一陣として、活動を続けていきます。
本プロジェクトは、日本の音楽教育と表現文化の価値を再定義する、長期的な挑戦のスタートです。
鶴田香耶（つるだ かや）よりコメント
私は12歳で歌手を志し、中学時代は音大受験のために母と二人三脚で努力を重ね、東京音楽大学付属高校、大学、大学院と声楽を学び、音楽一筋で生きてきました。
しかし、大学院修了後に目にしたのは、芸術家を取り巻く厳しい現実でした。
音楽の仕事は少なく、報酬が不透明なまま舞台に立つことや、無給で長期間拘束されることも珍しくありません。
音楽家や舞台人が専門職として扱われにくい現状は、音楽を志す人の減少だけでなく、芸術そのものの衰退に繋がると感じています。
私の周りにも、高い技術と表現力を持ちながら、生活のために音楽を諦めていく友人が多くいました。
それが悔しくて、「私に何ができるのか」を考え続けてきました。
ミスコンテストに挑戦し、音楽の世界を外側から見たことで、新しい出会いや可能性に気づくことができました。
音大卒業後の進路は限られていますが、子供の頃から専門的に学んできた人間が、もっと正当に評価され、輝ける場所があっていいはずです。
私は、クラシックの技術を持ったポップスアーティストとして活動し、クラシック音楽をより身近な存在にしながら、新たな道の先駆者になりたいと考えています。
青柳汐音（あおやぎ しおん）よりコメント
私は3歳からミュージカルを習い始め、様々なダンスに触れ合いつつ、クラシックやミュージカルを勉強して参りました。
そして音楽大学 声楽専攻を卒業した後、現在は大学院で本格的に声楽を学んでおり、幼少期からずっと音楽と共に歩んできました。
また、ヨーロッパ・ブルガリアで開催された「Lady Universe 2024」世界大会で世界優勝を果たした経験を通して、日本の表現力や音楽の力は、もっと世界に届くはずだと感じました。
クラシックを学んできた私たち2人だからこそ表現できる音楽、音色兼備だからこそ届けられる世界観を、これから一つひとつ大切に形にしていきたいと思っています。
私たちの音楽が聴いてくださる方の心を動かし、勇気や希望、そして笑顔を届け、日本の音楽が持つ繊細さと力強さを、私たち自身が体現し、世界へ届けていく存在になりたいと思っています。
私たち2人の個性を掛け合わせて、今までにない音色兼備らしい音楽を作り、そして音色兼備の音楽が、国境や言葉を越えて誰かの心を照らし、「前を向いてみよう」「自分も輝いていいんだ」と思えるきっかけになれたら嬉しいです。
メディア向け引用
「私たちは、日本の音大卒業生の実力とミスコン文化の価値を、世界に最大限発信します。音楽教育の質と女性アーティストの可能性を広く知ってもらい、次世代の道を切り開きたいと思います。」
- 音色兼備、鶴田香耶・青柳汐音
メンバー紹介
鶴田香耶（つるだ かや）
鶴田香耶（つるだ かや）
東京音楽大学付属高校を経て、東京音楽大学声楽専攻(声楽演奏家コース)卒業。東京音楽大学大学院声楽専攻オペラ研究領域卒業。
ミュージカル／オペラ歌手／女優／モデル
1996年東京都生まれ。12歳より声楽を始める
高校生から声楽家として活動、第29回江戸川区新人演奏会最年少出演
第27回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 声楽部門 審査員賞受賞
主な出演作：「プロパガンダ・コクピット」マル役、「ブロードウェイ殺人事件」フェイフェイ役、「ハートスートラ」
MISS UNIVERSE JAPAN 2024 神奈川代表
青柳汐音（あおやぎ しおん）
青柳汐音（あおやぎ しおん）
東京音楽大学大学院声楽専攻オペラ研究領域在学中
Lady Universe 2024 世界大会 グランプリ
沖縄生まれ、静岡県出身。3歳よりミュージカルを始める
日本テレビ「スッキリ」アニー2013オーディション密着企画で注目
「ベルカントシンデレラコンテスト」グランプリ
シンフォニックメタルバンド KAMUKAZE ボーカリスト
インドネシア「縁日祭＠ジャカルタ」出演
奥志賀高原「森の音楽堂」にてソロリサイタル開催
Lady Universe 2024 世界優勝
ミュージカル「The Star～悪魔と契約した男」男役トップスター・柊役
【実績詳細・取材向け補足情報】
本プロジェクトを主導するヴォーカルチーム「音色兼備」は、東京音楽大学大学院声楽専攻（オペラ科）修了者2名によって構成されています。
メンバーの一人・青柳は、国際大会において世界グランプリを受賞した実績を持ち、日本の音楽大学卒業生が国際舞台で評価され得ることを、実体験として体現しています。
また、両名ともにオペラ・クラシック声楽を専門としながら、ミュージカル・クロスオーバー分野にも対応できる高度な発声技術と表現力を有しており、
**「日本の音楽大学教育の成果を示す具体例」**として、国内外の関係者から注目を集めています。
本プロジェクトは、単なるユニット活動ではなく、
日本の音楽大学卒業生の実力を“個人の成功例”として可視化
音大教育レベルを国際的な文脈で評価可能な形に整理
今後、他大学・他分野へと展開可能なモデルケースの提示
を目的とした第一弾プロジェクトです。
今後は、音色兼備を起点に、複数の日本音楽大学卒業生・表現者との連携、オンラインライブや海外向けコンテンツ展開を予定しており、
日本の音楽教育・女性表現者・ミスコン文化を横断する新しい発信モデルとしての展開も視野に入れています。
取材・掲載をご検討中のメディア関係者様へ
世界大会グランプリ受賞の詳細
東京音楽大学大学院での専門教育内容
日本の音大卒業生が直面する課題と現状
ミスコン×音楽教育という独自モデルの背景
などについて、個別取材・資料提供が可能です。
