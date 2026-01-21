持ち運びしやすく様々な場所でご利用いただけるneomamaismのベッドインベッド





株式会社PLAYFULBOX(プレイフルボックス)(本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：河岸 知世)が展開する、ママをハッピーにするベビー用品ブランド「neomamaism(ネオママイズム)」は、お客様から返品された使用可能なベッドインベッドを保育園、旅館、フィットネス施設などの子育て中のママを筆頭に育児中の方々が利用する施設に、リユースする取り組みを2025年12月にスタートしました。









■ベッドインベッドの返品保証とは

商品のお届け日より30日以内のお申し出に限り、「イメージ違い」や「生活スタイルに合わなかった」などのお客様都合の理由も含め、全てのご購入者様を対象に、返品を受付することが可能なneomamaism独自の保証です。

返品数は非常に少なく販売数全体の0.1％。18,000台の販売に対して、29件となります。(※2025年8月～11月neomamaism販売データより)

決して多くはないですが、少なくもない返品品。製品の品質には一切問題はないが、活用することがなく、廃棄処分となることが課題でした。





商品お届け日より30日以内はお客様都合でもお承り可能な返品保証





■返品ベッドインベッドを“捨てずに活かす”新プロジェクト

そんな中、本来であれば廃棄となる製品を点検のうえ再活用し、必要とする場所へ届けることで、“赤ちゃんの安心スペースづくり”と“子育て中の方達が安心してお出かけできる環境づくり”をサポートする、新しいCSRの取り組みを開始することとなりました。









■SDGsへの貢献

【廃棄ゼロを目指すアップサイクル】

未使用の状態で問題のないベッドインベッドを今後は回収・点検し再活用することで、廃棄物の削減に寄与。「使えるものを捨てずに次の役割へつなぐ」という循環型の取り組みを通じて、環境負荷軽減に貢献します。





赤ちゃんのあんしんできる空間をさまざまな場所へ





■導入事例

・株式会社ハビリテ

徳島県に拠点を置く、認可保育園・児童発達支援事業所・放課後等デイサービスを併設した障害児支援に特化した複合施設を運営。

「医療的、生活的支援を要するクラスで活用。“お子様に合わせたお昼寝の対応がよりスムーズに”と好評。」

https://habilite.jp/314/





・旅館 海舟

京都府にある夕日ヶ浦海岸の目の前にある海鮮料理が自慢の宿。海岸が近いため子連れ家族も多くいらっしゃいます。

「大人用ベッドの使用がない、安全な和室客室で活用。“家族旅行がより快適に”と利用者から評価。」

https://www.kaisyu.co.jp/wordpress/%e8%b5%a4%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93%e9%80%a3%e3%82%8c%e3%81%ae%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%97%85%e8%a1%8c%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%a3%e3%81%a8%e5%ae%89%e5%bf%83%e3%83%bb%e5%bf%ab%e9%81%a9%e3%81%ab/





・パーソナルジムLAULE’A

大阪府にあるママが通いやすいプライベートフィットネス。

「赤ちゃんを横で見守りながら運動できる環境に活用。“安心してトレーニングに集中できる”と高い支持。」

https://www.instagram.com/p/DRltBvGk6uK/?igsh=YW90bWlzcjFwdnM2





一番人気のDoveGrayカラーを再利用へ無償提供開始





■今後の展望

今後は提供枠の拡大とともに、ベッドインベッド以外の製品にも循環の仕組みを広げる取り組みを検討しています。ママ発のブランドとして、子育てがもっとしやすくなる社会づくりに貢献してまいります。

当社の展望にご共感いただける企業や施設がございましたら、リユース受け入れ希望に関してもご連絡賜りますと幸いです。









■「neomamaism(ネオママイズム)」とは

「neomamaism(ネオママイズム)」は”新しいママの主張”という造語から名付けられました。ママになっても「自分自身も大切にしてほしい」そんなメッセージを込めて、お子さまにとっての安全第一と、ママにとってときめくデザインをコンセプトに商品を開発しています。「ママもベビーも笑顔に」を合言葉にポジティブに育児を楽しめるベビー用品をお届けしております。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社PLAYFULBOX(プレイフルボックス)

代表者 ： 代表取締役 河岸 知世

所在地 ： 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル 9F

設立 ： 2023年1月4日

事業内容 ： ベビー用品の販売

URL ： https://neomamaism.com/

Instagram： https://www.instagram.com/neomamaism/

： https://www.instagram.com/woodbased_wipes/

ブログ ： https://neomamaism-mag.site/