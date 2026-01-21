今、60％が教える韓国ブランド100選。「K-BRAND図鑑」が登場。

株式会社シックスティーパーセント

アジアのブランドを集めたファッション通販サイト「60%（シックスティーパーセント）」から、100を超える韓国ブランドを集めた「K-BRAND図鑑」が登場します。

K-BRAND図鑑

本企画では、トレンドの最前線を走る人気ブランドから、次に来ること間違いなしの“ネクストヒットブランド”まで、60％のスタッフが独自の視点で厳選した韓国ブランドを網羅的にピックアップしています。

■100を超える韓国ブランドがセール対象に

本企画の公開にあわせて、掲載ブランドの多くが期間限定セールに参加。過去シーズンのアーカイブアイテムから、今すぐ使える定番・新定番アイテムまで、スペシャルプライスで展開されます。

「気になっていたあのブランド」「名前は知らなかったけど刺さるデザイン」

--そんな新しい出会いが詰まった内容となっています。

参加ブランド：MUCENT参加ブランド：it doesn't matter.参加ブランド：EASY NO EASY参加ブランド：ASURA

■一目でわかる「韓国ブランド・ポジショニングマップ」

本企画の大きな特徴として、**価格帯 × テイスト**を軸にしたオリジナルのポジショニングマップを掲載。

・どのブランドが手に取りやすい価格帯か

・自分のファッションテイストに近いブランドはどこか

・似ているブランド同士の違いは何か

といった点を、直感的に把握できる構成になっており、韓国ブランド初心者からコアなファンまで、幅広く楽しめる内容です。

ポジショニングマップ

■スタッフが厳選する“ネクストヒットブランド”

「K-BRAND図鑑」では、すでに話題のブランドだけでなく、これから注目される次世代ブランドにもフォーカス。60％のスタッフが“今後伸びる”と確信したブランドを厳選して紹介しています。ファッション感度の高いユーザーにとって、いち早くチェックしておきたい韓国ブランドの宝庫です。

■ 企画内容

・100を超える韓国ブランドセール

・一目でわかる「韓国ブランド ポジショニングマップ」

・スタッフが厳選する“ネクストヒットブランド”

■ 期間

2026年1月21日（火）12:00 ～ 2月1日（日）23:59

■サイトページ

https://www.sixty-percent.com/pages/202601-k-brand-zukan_elp(https://www.sixty-percent.com/pages/202601-k-brand-zukan_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2026年1月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-33-15

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP