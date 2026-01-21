日本初上陸！北欧の森の香りを楽しむアロマキャンドル【全部試せる4種類セット】を「ソピバ北欧」で11/2から発売中
北欧在住の日本人が運営するオンラインショップ「ソピバ北欧」(運営会社：オーランド)は、北欧の森をイメージした4種の香りを楽しめるミニアロマキャンドル4点セットを11/2から発売中。
本商品は、スウェーデンで一つひとつ手作業で作られたアロマキャンドルを、気軽に試せるミニサイズ(各50g)でセットにしたもの。厳選された自然素材のみを使用し、100％ソイワックスで仕上げた安心・高品質なキャンドルは、日常のくつろぎ時間を豊かに彩ります。
北欧の森の香りを楽しむ アロマキャンドル
【商品の特長】
・北欧の森や自然からインスピレーションを得た、スウェーデン製アロマキャンドル
・人気の150gサイズをミニサイズ(50g)にし、4種の香りを一度に試せるセット
・有機栽培大豆由来のソイワックス100％使用(すすや煙が出にくく、肌に触れても安心)
・北欧デザインの個別箱入りで、ギフトやシェアにも最適
【製品概要】
商品名 ： 北欧アロマキャンドル【全部試せる4種類セット】「北欧の森」
価格 ： 8,800円(税込)
発売日 ： 2025年11月2日
販売場所： オンラインショップ「ソピバ北欧」
店舗URL ： https://sopiva-hokuou.com/
【セット内容(各50g × 4種)】
■パインフォレスト
ソピバ北欧売上数No.1。トウヒと松のフレッシュで爽やかな香り。年齢・性別を問わず人気。
■グレンタ
ベルガモットの爽やかさに、シダー・ベチバー・サンダルウッドを重ね、リンゴのやさしい甘みを感じる香り。
■モッサ
「苔」を意味する香り。パチョリや松の実、シダーウッドが湿った森の大地を思わせ、心を穏やかに。
■コーダ
トウヒと松のウッディな香りに、シトラスとオレンジを加えた、北欧の朝の森を思わせるすっきりした香り。
内容量 ：合計200g(50g × 4)
燃焼時間 ：合計約64時間(1本あたり約16時間)
サイズ ：径6cm × 高さ6cm(1本あたり)
パッケージサイズ：24cm × 6cm × 6cm
素材 ：ソイワックス100％、精油、コットン芯
原産国 ：スウェーデン
100％再生ガラス 、FSC認証工場による再生紙を使用
【環境への配慮】
ガラス容器 ：100％再生ガラス
ラベル・外箱：FSC認証工場による再生紙を使用
有機栽培大豆由来のソイワックス100％使用
【お客様の声(抜粋)】
「森の木々を思わせる香りばかりで、とても気に入りました。年末の慌ただしさから解放され、気持ちを落ち着けて過ごすことができました。」
「Torplyktanのキャンドルは、キャンドルとしてもボディオイルとしても使える点が気に入っており、何度もリピートしています。」
スウェーデンで一つひとつ手作り
■スウェーデンのフレグランスブランド Torplyktan(トープリュクタン)■
トープリュクタンは、スウェーデンでハンドメイドされる高品質なルームフレグランスブランド。アロマセラピストであり、スパ・スキンケア専門学校の校長も務めた姉と弟によって運営されています。香りだけでなく、容器・ラベル・パッケージに至るまで、上質さと環境への配慮を徹底しています。
【関連リンク】
ソピバ北欧 公式WEBサイト▼
https://sopiva-hokuou.com/
Instagram▼
@sopiva.hokuou
https://www.instagram.com/sopiva.hokuou