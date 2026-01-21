厚生労働省は、「化学物質の自律的管理を学ぼうセミナー」を大阪会場・東京会場で開催します。

労働安全衛生関係法令の改正による新たな化学物質規制は令和6年4月より全面施行となりました。本改正では、規制対象物が危険有害性が確認されている物質全てに拡大され、業務上日常的に使われる洗浄剤や漂白剤・かび取り剤などにも規制対象物が含まれているものがあり、これまで化学物質管理に馴染みのなかった事業者も適切に対応する必要があります。

そして、業種・事業規模を問わず、自らリスクアセスメント(リスクの程度の評価)を行い、ばく露を最小限とすることが求められています。





セミナーチラシ





本イベントでは、特に外食や宿泊業界で用いられる化学物質に焦点を当て、

(1)どのような点に注意すればよいのか

(2)具体的なリスクアセスメントやばく露を最小限にするための方法

等を取り上げます。ふるってご参加ください。

当日は、最新の化学物質規制に関して基本的な情報を紹介し、外食業界及び宿泊業界を中心とする第三次産業業種の事業者を対象に、事故事例の多い洗浄剤による事故の防止について解説します。また、事故防止に向け、上記2つの業種別に洗浄剤の事例を使った実践的なワークショップを行います。









■イベント概要

【大阪会場】

令和8年1月29日(木) 13：30～17：00

TKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテル5階(ホール5B＋5C)

大阪府大阪市都島区中野町5-12-30 大阪リバーサイドホテル(会館棟)





【東京会場】

令和8年2月20日(金) 13：30～17：00

TKP高輪ゲートウェイカンファレンスセンター2階(ホール2B)

東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル

※対面式の会場セミナーに加え、Webでも同時配信を行う予定です。

※厚生労働省は、ペーパーレス化を推進しており、当日資料の配布は行いませんので、ご了承ください。ペーパーレス化へのご協力をお願い致します。





【定員】(各回共通)

会場：70名 Web配信：200名

※第2部では実際の製品を用いた実務に役立つワークショップを行いますので、ぜひ会場参加をご検討ください。

※募集人数多数の場合、抽選とさせていただく可能性がございます。





【対象】

外食業界及び宿泊業界を中心とする第三次産業業種の事業者

(リスクアセスメントを基本とする化学物質管理に不慣れな方を想定しています。既に化学物質管理に精通されている方向けの内容ではありませんのでご注意ください。)









■プログラム

第1部 職場における化学物質管理の理解促進のためのセミナー [65分]

(1)基調講演：身近な化学物質との上手な付き合い方 ～仕事でケガをしないために～

講師：(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

化学物質情報管理研究センター 城内 博

(2)事故を防ぐために知っておきたいサービス紹介

〇リスクアセスメントに役立つ業種別作業別マニュアル

〇事業者が使える安全衛生の専門家によるサービス など





第2部 化学物質管理強調月間イベント ～実務に役立つワークショップ～ [115分]

実際に業務で使用することが多い洗浄剤を用いて、ラベルとSDSを確認しつつ、この洗浄剤を使うことによりどのような危険が起こるのか、このような危険を回避するためにはどんな対応ができるのかを参加者間で自由に議論していただきます。議論には安全衛生の専門家も加わり、日頃のお悩みをその場でご相談いただけます。

※プログラムは変更となる可能性があります。





参加費 ：無料

お申込み方法：お申込みは以下のURLよりお進みください。

【大阪会場】 https://forms.office.com/r/WCv5dfC6bZ

【東京会場】 https://forms.office.com/r/F7CCnM8DBw

セミナー資料：以下サイトに1月27日(火)に掲載予定

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67614.html









【本件に関するお問い合わせ先】

化学物質管理強調月間セミナー事務局

株式会社エム・シー・アンド・ピー

Mail： chemicals_info@mcp.co.jp