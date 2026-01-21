舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年のバレンタインシーズンにあわせ、チョコレートの魅力を存分に味わえるアフタヌーンティー「Valentine Special（バレンタイン スペシャル）」を、2026年2月9日(月)から2月13日(金)までの5日間限定で提供いたします。今回のアフタヌーンティーでは、パティシエが厳選したチョコレートを使用し、カカオの風味や口どけ、香りの余韻まで楽しめるスイーツを多彩にラインアップ。見た目にも華やかなショコラスイーツの数々が、特別なひとときを演出します。

心ときめくショコラスイーツ

デザートスタンドには、マロンクリームに酸味とフルーティーさを併せ持つコク深いカカオを使用した「モンブランショコラマロン」や、ナッツの香りが香ばしいクーベルチュールチョコレートを挟んだ「エクレアショコラ」や、しっとり食感の中にほんのりと柑橘香る「テリーヌショコラ」など、チョコレートの魅力を存分に味わえるスイーツをご用意いたします。また、カカオの実の中にある果肉、カカオパルプを使用したフルーティーでさっぱりとした味わいのジュレに甘い金柑のコンポートを添えた「カカオパルプジュレ」など珍しいスイーツも登場。

さらに、バレンタインウィーク限定メニューとして、見た目も華やかな「バレンタインショコラパフェ」や、はちみつ柚子味のガナッシュを詰めた「はちみつ柚子ボンボンショコラ」をご用意いたします。チョコレートの奥深い魅力を、さまざまな表情でお楽しみください。スイーツのみを手軽に楽しむことができる「デザートスタンド」の提供もございます。

甘さを引き立てる、彩豊かなセイボリー

セイボリーでは、「ビーツ風味の卵サンドウィッチ」や「赤カブのポタージュ」など甘い季節にぴったりの淡いピンク色がテーブルを彩ります。

大切な人と過ごすひとときも、自分へのご褒美にもふさわしい、バレンタイン期間限定の特別なアフタヌーンティー。甘美なショコラの世界に包まれる、優雅な午後のひとときをお届けいたします。

お城のメインダイニングをイメージしたファンタジーダイニング フルール

会場は、優雅で幻想的な雰囲気漂うお城のメインダイニングをイメージしたファンタジーダイニング フルール。ローズのモチーフがひときわ目を引く ステンドグラス風の装飾やキャンドルの温かな照明が煌めくドラマティックなシーンを演出いたします。

アフタヌーンティー「Valentine Special」概要

期間：2026年2月9日(月)～2月13日(金)会場：ファンタジーダイニング フルール（2階）またはカフェ ブルック（1階）時間：13:00～16:00 （最終退店 16:00）料金：アフタヌーンティー 5,000円 デザートスタンド 3,000円※インターネット予約は２日前までの受付です。 以降はお電話にてご予約ください。（前日の15時まで承ります）※表示料金はサービス料込・税金込です。※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。※画像はイメージです。

https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/valentinespecial.html

アフタヌーンティー「Valentine Special」メニュー

■デザートスタンド・モンブランショコラマロン・いちごチョコレートショートケーキ・生チョコロールケーキ・エクレアショコラ・ショコラマカロン・キャラメルショコラパウンドケーキ・ギモーヴ・フランボワーズ・テリーヌショコラ・カヌレ・カカオパルプジュレ・カカオニブスコーン ベリージャム・バレンタインショコラパフェ・はちみつ柚子ボンボンショコラ■セイボリー（アフタヌーンティーのみでのご用意）・ローストビーフのサンドウィッチ・ビーツ風味の卵サンドウィッチ・スモークサーモンのサラダ・赤カブのポタージュ■ドリンク・アフタヌーンティーをご利用のお客様：ソフトドリンクバー・デザートスタンドをご利用のお客様：コーヒーまたは紅茶（おかわり1杯付き）

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。東京ディズニーリゾート®内に位置しており、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®へのアクセスに大変便利です。