地域との繋がりを深めるアプリを提供する株式会社トイポが「FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞」に出展

株式会社 トイポ

行動のきっかけを生み出す顧客体験プラットフォーム”toypo” を提供する株式会社トイポ（福岡市中央区、代表取締役：村岡 拓也、以下「トイポ」）は、2026年01月28日（水）～29日（木）にインテックス大阪 1・2号館で開催される「FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞」に出展いたします。





■出展内容

今回の展示会では、飲食業や小売業などの店舗を運営されている企業様を中心に、以下の課題を解決できるサービスをご紹介いたします。

・️店舗の顧客データを見ることができない/使いこなせていない

・️リピーター集客がうまく行えていない

・️お客様とお店の接点を増やしたい

toypoでは、アプリを用いて様々な集客やお客様情報を可視化し、その後のアクション（再来店・参加・回遊など）につながる「行動のきっかけ」までを一貫して設計することが可能です。

展示会当日は実際にデモ画面に触れていただき、顧客行動の体験やデータベースを実際に触っていただくことができます。

■開催概要

・名称：FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞

・開催日時：2026年01月28日（水）～01月29日（木） 10：00～17：00 最終日は16:00迄

・会場：インテックス大阪（ 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目５－１０２）

・ブース番号：2J-72

■toypoとは

お店の利用をもっと楽しくお得に便利にする顧客体験プラットフォーム"toypo"を提供。 ユーザーの行動データを元に、お店やイベントとの新たな接点を生み出し、

外出や来店の“きっかけ”をつくることで、継続的な関係性を支援します。

アプリのユーザー数180万人を突破。

▼サービスサイト

https://toypo.me/

■【FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞】について

「FOOD STYLE JAPAN」は、東京・愛知・大阪・福岡・沖縄の5大都市で、累計3,200社以上の出展者と80万人以上の来場者を集める、全国規模の食品・食業界向けの商談展示会です。

FOOD STYLE JAPAN ＜関西＞の開催される大阪は大阪・関西万博が大盛況のうちに閉幕し、2030年には統合型リゾート（IR）の開業が予定されています。 また2031年のなにわ筋線開業に向け、なにわ筋線建設プロジェクトも進行中で、インバウンドの受け皿の準備が続々と進んでおり、これからもますます注目度の高いエリアです。

■会社概要

会社名：株式会社トイポ

代表者：代表取締役 村岡 拓也

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11 Fukuoka Growth Next 3F

設立：2019年4月19日

Webサイト：https://toypo.me/

事業内容：地域との繋がりを深めるサービス「toypo」の開発及び運営

本件に対するお問い合わせ先：pr@toypo.co.jp（担当：後藤）