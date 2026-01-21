コンタクトセンター改革2026冬にてビジョナリーエンジン代表の小栗が登壇

株式会社Visionary Engine

株式会社ビジョナリーエンジン（本社：東京都港区、代表取締役：小栗 伸）の代表 小栗伸が、ITmediaビジネスオンライン主催「コンタクトセンター改革2026冬」に登壇します

コンタクトセンター改革2026冬とは？

顧客体験（CX）は、顧客の企業に対する信頼と愛着を育み、収益を大きく左右する重要な要素です。より良いCXの提供は優先度の高い経営課題であり、顧客との最前線であるコンタクトセンターの業務改善に積極的に取り組むことは、企業にとって必然と言えるでしょう。しかしながら、実際には人手不足、非効率な業務マニュアル、そして必ずしも快適とは言えない労働環境などが原因で、オペレーターの離職率が高い現状も見られます。

本企画では、これらの課題を克服し、CX（顧客体験）とEX（従業員体験）双方を最適化するための具体的な方法を探ります。

登壇概要

【基調講演】

生成AIが変えるCXとコンタクトセンターの未来

日時： 1月21日（水）14:30～15:10

登壇者：一般社団法人AICX協会代表理事 小栗 伸

セッション内容：生成AIの進化は顧客体験（CX）を根本から変えようとしています。本講演では、NTTドコモで「しゃべってコンシェル」をはじめ、12のAIプロジェクトを立ち上げた「AI×CX」のエキスパートが、コンタクトセンターを運営する企業がいま取るべき戦略的な視点と行動を提示します。

イベント概要

イベント名： コンタクトセンター改革2026冬 CX×EXの両立と収益向上

開催日時：2026年1月21日（水）

開催形式：ライブ配信セミナー

主催：アイティメディア株式会社

対象： コンタクトセンター・カスタマーサクセス部門、DX部門の責任者

参加登録及び詳細はこちら(https://members05.live.itmedia.co.jp/library/OTYyMjk%253D?group=2601_Contact2026W#keynote1)

■ アイティメディア株式会社

代表者：代表取締役社長 小林教至

本社所在地： 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12

設立： 1999年12月

コーポレートサイト：https://corp.itmedia.co.jp/

事業内容：インターネット・メディア事業

■ 株式会社ビジョナリーエンジン

代表者：代表取締役 小栗 伸

本社所在地：〒105-0013 東京都 港区 浜松町2-2-15 ダイヤビル2F

設立：2021年11月

コーポレートサイト：https://visionary-engine.com/

事業内容：新規事業立ち上げ支援事業、AIコンサルティング事業、プロダクト開発事業、アワードエントリー支援事業