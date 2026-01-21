【サンワダイレクト】「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて【カテゴリー賞】を受賞

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）は1月15日 (金) 、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「カテゴリー賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。

当社が受賞した「カテゴリー賞」は、最優秀賞の4ジャンルを、家電・カメラ・AV機器、食品・飲料・お酒、アパレルなど、より細かく分類した28部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。

■店舗担当者コメント

この度は栄えある賞をいただき誠にありがとうございます。支えてくださったお客様へ心より感謝申し上げます。今後も使いやすさと品質にこだわった製品づくりに邁進してまいります。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

サンワダイレクトについて

1923年に岡山県で創業したパソコン周辺機器メーカー「サンワサプライ」。サンワサプライがインターネットで展開するブランドが「サンワダイレクト」です。

パソコン周辺機器やオフィス家具など様々な商品を取り扱っております。サンワダイレクトの商品は下記URLからご確認いただけます。

▼サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88/page/6D613FEC-9306-4119-9519-F5111FDD8047

会社概要

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

