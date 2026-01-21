業務用家具通販のハストネット、あだちSDGsパートナーとして、持続可能な店舗空間づくりに貢献

■ SDGsパートナー登録について

ハストネット株式会社

ハストネット株式会社は、内閣府より「SDGs未来都市」および「自治体SDGsモデル事業」の両制度に選定された、先進的なSDGs施策を展開する東京都足立区の取り組みに賛同し、このたび「あだちSDGsパートナー」として登録しました。当社は、耐久性の高い業務用家具の供給と、店舗・オフィス・飲食空間の構築に役立つ情報提供を通じて、事業者の皆様が安心して経営を継続できる環境を整え、持続可能な社会と地域経済の発展に寄与してまいります。

ハストネットのSDGsへの取り組み(https://hust.jp/sdgs)

■ 私たちが大切にする「SDGs 3つの柱」

私たちは、ただ家具を販売するだけでなく、その先にある「事業の継続」と「環境への配慮」を両立させたいと考えています。そのために、以下の3つを軸に活動しています。

高耐久な家具と物流の効率化

壊れにくい設計と部品交換体制により、製品を長く使い続けるための仕組みを整えています。ショールームでの検証や配送の効率化を通じて、無駄な廃棄と環境負荷の低減に努めます。

適正価格による事業継続の支援

高品質な業務用家具を適正価格で供給することで、開業時の負担を軽減します。お客様の経営基盤を支えることが、地域経済の発展や持続可能な雇用の創出につながると信じています。

正しい情報提供で「失敗」を防ぐ

寸法ガイドや選び方のポイントなど、専門知識の発信を強化しています。誤発注や早期の買い替えという「店舗づくりの失敗」を未然に防ぐことが、資源を大切にする第一歩です。

■ 具体的なアクション

- 長期間使用できる家具を自社開発・販売し、買い替え・破棄を抑制- 脚・クッション・天板等の部品供給体制による寿命延長- 過剰梱包を避け、環境配慮素材への切り替えを推進- 積載率向上、配送最適化によるCO2削減- ショールーム体験と詳細情報提供で買い替えリスクを抑制- 施工業者・デザイナーとの情報共有により追加工事を減らす

■今後の重点目標

- 家具製造におけるリサイクル素材および環境配慮型素材の採用比率向上- 適切な家具選定をサポートするためのショールームにおける接客品質の向上と展示の充実- サステナブルな店舗づくりの指針となる納入事例公開数の大幅拡大- 物流効率化と事業活動に伴うCO2削減量の計測および管理体制の検討- パーツ供給の充実と製品を長く使い続けていただくための購入後サポート強化

■ 特に貢献するSDGsゴール

■ ハストネット株式会社について

会社名： ハストネット株式会社

所在地： 東京都立川市緑町 3-1 GREEN SPRINGS W2 3F

代表者： 代表取締役 松下 恵司

事業内容： 業務用家具の企画・製造・販売・EC サイト運営

URL： https://hust.jp

ショールーム：GREEN SPRINGS W2 3F

お問い合わせ：info@hust.jp