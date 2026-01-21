グローバルK-POP授賞式「MAMA AWARDS」Visaのタイトルスポンサーシップを2029年まで延長アンバサダーにiznaが就任！

CJ ENM Japan 株式会社

・「MAMA AWARDS」Visaのタイトルスポンサーシップを2029年まで延長

・アンバサダーにiznaが就任し、コラボキャンペーン動画を予告

・CJ ENMとVisa、「MAMA AWARDS」を通じて6年間の長期パートナーシップを確立

(C) CJ ENM

世界の音楽市場におけるK-POPの地位を証明してきた、世界を代表するK-POP授賞式「MAMA AWARDS」は、国際的な決済ブランドVisaとのスポンサーシップを2029年まで延長することを決定いたしました。

CJ ENMの「MAMA AWARDS」とVisaは、さらに3年間、パートナーシップを継続します。幅広くエンターテインメント事業を展開しグローバルIPを擁するCJ ENMとVisaは、今後も協力を通じて、全世界を繋ぐ最大級の音楽イベントとして、Kカルチャーのグローバルな展開を目指していく見通しです。

スポーツから音楽、ファッション、エンターテインメントに至るまで、数々のグローバルイベントを支援してきたVisaは、2024年に初めて「MAMA AWARDS」のタイトルスポンサーとして参画し、音楽分野へと活動領域を広げました。

今回のパートナーシップの延長を記念し、グローバルガールズグループのiznaが「Visa × 2026 MAMA AWARDS」のアンバサダーに就任しました。ボーカル・ビジュアル・パフォーマンス力を兼ね揃えたガールズグループiznaは、グローバルで精力的に活動し、人気を博しています。iznaは、MAMA AWARDSとVisaによるコラボレーションキャンペーン動画への参加をはじめ、世界中のファンを繋ぐ架け橋としてメッセージを伝えていく予定です。

CJ ENMのユン・サンヒョン代表は「国際的な決済ブランドVisaとパートナーシップを延長することで、MAMA AWARDSの国際的な地位を確固たるものにし、これまでに築いてきた信頼をさらに深めていく所存です」とし、「今回のパートナーシップ延長は、両社間の深い信頼に基づき、これからの未来を共に創っていくという意志を込めたものです。今後もK-POPの地位と価値を世界に広めていけるよう最善を尽くします」と述べました。

Visaのアジア太平洋地域プレジデント、スティーブン・カーピン氏は「VisaがMAMA AWARDSのタイトルスポンサーとしてパートナーシップを継続することを大変嬉しく思います」と述べました。

CJ ENMの「MAMA AWARDS」は、1999年にMnet「映像音楽大賞」としてスタートし、2009年には韓国初のグローバル音楽授賞式「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」へと拡大。2022年には「MAMA」を独自のブランドとした「MAMA AWARDS」へとリブランディングいたしました。K-POPの価値、新たな方向性と未来を提示し続けるグローバルK-POP授賞式として、「MAMA AWARDS」の挑戦はこれからも続いていく見通しです。

【Mnet Japan 公式SNS】

■X（旧Twitter）：https://x.com/MnetJP_Ch

■Instagram：https://www.instagram.com/mnetsmart/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@mnetjapan

■YouTube：https://www.youtube.com/@MNETJAPAN

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100％エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー！、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。