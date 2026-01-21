神奈川労働局委託事業「中高年世代活躍応援プロジェクト」：採用難の解消に向けた「ミドルシニア活用のノウハウ」セミナー動画を無料配信開始

株式会社タスクールPlus

神奈川労働局委託「中高年世代活躍応援プロジェクト」を運営する株式会社タスクール Plus（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：渡邉智浩）は、2026年1月より、人事労務担当者を対象としたセミナー「ミドルシニア活用のノウハウ」のアーカイブ動画を無料配信いたします。 本施策は、深刻化する労働力不足への具体的な対応策として、即戦力として期待されるミドルシニア世代（概ね35歳～59歳）の採用、育成、および雇用管理の手法を広く周知することを目的としています。社会保険労務士による実践的な解説を通じて、地域企業の持続的な雇用維持と組織活性化を支援します。





■ 本セミナー配信の趣旨

視聴申込フォーム：https://forms.gle/3W9FqU4tsq6qRBEA6

労働力不足が深刻な社会課題となる中、豊富な経験とスキルを持つミドルシニア世代の活用は、企業にとって不可欠な経営戦略の一つとなっています。本セミナーでは、中高年世代の採用・正社員化を促進するため、現場ですぐに活用できる実務的なノウハウを体系的に提供します。オンラインでのアーカイブ配信により、多忙な人事労務担当者が時間や場所を問わず視聴できる環境を整えました。

■ 配信の背景

現在、多くの企業が「採用活動が難航している」という課題に直面しています。その一方で、ミドルシニア世代の持つ安定感や専門性が十分に活かされていない現状もあります。本プロジェクトでは、こうした「自社が求める人材」と「社会に存在する層」のミスマッチを解消し、社会課題の解決に寄与することを目指しています。

■ セミナーの主な内容

以下の3部構成で詳しく解説します。

- ミドルシニア世代の特性と企業側のメリット現在の雇用情勢を分析し、ミドルシニア世代を受け入れることで得られる組織へのプラスの影響を論理的に解説します。- 効果的な育成とマネジメント手法モチベーションを維持し、能力を最大限に引き出すための環境づくりや、年代に応じた具体的なコミュニケーション・育成法を提案します。- 求人募集と採用プロセスの見直し効果的な求人広告の表現や、ミドルシニアの強みを見抜く面接手法など、採用成功に直結する改善点を具体的に紹介します。

■ 担当者コメント

「企業様からは『具体的にどう動けばいいかわからない』という声を多くいただきます。本セミナーは、単なる概念論ではなく、明日から人事の現場で取り組めるアクションを具体化することにこだわりました。本動画が、採用難に悩む企業の皆様の一助となることを願っております」（事務局担当者）

■ 今後の展望

神奈川労働局委託「中高年世代活躍応援プロジェクト」では、本セミナーのほか、各種支援メニューを通じて、中高年世代の再就職支援と企業の雇用促進を継続的に実施してまいります。働く意欲を持つ方々と、人材を求める企業との最適なマッチングを目指し、地域経済の発展に貢献いたします。

■アーカイブ配信 実施概要

名称：ミドルシニア活用のノウハウ（人事労務担当者向けセミナー）

配信期間：2026年1月 ～ 2026年3月13日（金）

形式：オンライン動画配信（無料・24時間視聴可能）

対象：人事労務担当者、経営者、その他本テーマに関心のある方

参加費：無料

申込方法：専用フォーム（https://forms.gle/3W9FqU4tsq6qRBEA6）より必要事項を記入。

■運営事務局

受託運営：株式会社タスクール Plus（神奈川中高年世代活躍応援プロジェクト事務局）

所在地：神奈川県横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル 1205号

公式サイト：https://chuukounen-kanagawa.mhlw.go.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

神奈川中高年世代活躍応援プロジェクト事務局

TEL：050-5364-8523（受付時間：平日9:00～17:00）

Email：chuukounen-kanagawa@task-career.com