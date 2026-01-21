【第一実業】製造工程のカーボンニュートラル実現へ向けた重要な一歩　ヤマハ発動機の水素エネルギー実証施設「ZERO BLUE LAB 未森（みもり）」へアルミ溶解保持炉を供給

第一実業株式会社

第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、ヤマハ発動機株式会社（本社：静岡県磐田市、代表取締役社長：設楽元文）が2025年11月に静岡県周智郡森町に新設した水素エネルギー実証施設「ZERO BLUE LAB 未森（みもり）」に当社の取り扱う宮本工業所製のアルミ溶解保持炉が採用され、実証運転を開始したことをお知らせいたします。

二輪車などの工業製品に欠かせない、鋳造部品の製造工程において、アルミ合金を溶解するための熱エネルギーとして、都市ガスなどの化石燃料を使用することが一般的であり、従来のアルミ溶解保持炉では燃焼時に大量CO2が排出され、製造業全体のカーボンニュートラル実現に向けた課題となっていました。一方、水素ガス燃焼型のアルミ溶解保持炉は、燃焼時にCO2を一切排出せず、水のみが副産物となる次世代のクリーン技術として注目されています。

このように、当社は環境負荷の低い優れた設備の供給を通じて、お客様のカーボンニュートラルへ向けた製造技術を強力にサポートいたします。サプライチェーン全体のCO2削減と持続可能な産業の実現に向け、今後も革新的な環境対応ソリューションの提供に尽力してまいります。

