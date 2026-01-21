【中央区限定】“美容家電の墓場”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

東京都中央区で、引き出しの奥に眠る美容家電やケア用品をまとめて片付けたい方へ。



不用品回収サービス「まるっと本舗」は、2026年2月限定で“美容家電の墓場”回収キャンペーン（1,000円割引）を実施します。

中央区は、ワンルーム～コンパクトなお部屋や、美容サロン・オフィスの入退去が多いエリア。

限られた収納の中で、スチーマーやローラー、シェーバーなどが「使うつもりで買ったまま」積み上がり、気づけば“美容家電の墓場”状態になりがちです。

「捨て方が分からない」「まとめる時間がない」「見積りから面倒」--そんな声に応えるため、LINEで写真を送るだけの簡単見積りと、回収のセット割引で、都心の片付けを後押しします。



「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、中央区での断捨離・引っ越し準備・サロンの整理まで、スピード感を持ってサポートしています。

背景と目的

年明け～年度切り替え前の2月は、「片付けの決心」が起きやすい季節です。

一方で中央区は忙しい人が多く、分別・粗大ゴミ手配・家電系の処分が後回しになりやすい傾向があります。



そこで本キャンペーンでは、“美容家電・ケアグッズ”を含む回収で1,000円割引を用意し、手間のかかる不用品整理の第一歩を踏み出しやすくしました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：中央区限定 “美容家電の墓場”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

割引内容：対象アイテムを含む回収で、合計金額から1,000円割引

対象例：

ナノスチーマー、フェイスローラー、EMS機器、電動シェーバー、USB式マッサージャー、毛穴ケア機器、脱毛器（家庭用）、美顔器、ホットビューラー等

備考：事前見積もり時に「中央区キャンペーン」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/chuoku/

キャンペーン対応エリア（中央区全域）

対応地域例：銀座、京橋、築地、月島、勝どき、晴海、八丁堀、新川、新富、日本橋、人形町、日本橋浜町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋本町、東日本橋、湊、八重洲 など

※上記以外も中央区全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

・買ったはいいけど三日坊主で、押入れが“美容家電倉庫”になっている

・捨て方が分からず、説明書や箱だけ残っている

・電源が入るか不明で、フリマ出品も面倒になった

・サロンの入替えで、古い機器やケア用品をまとめて処分したい

・小物が多すぎて、分別する気力が湧かない

よく出る不用品例

1）美容家電・ケア機器

2）小型家電・充電系アクセサリ

3）収納・ドレッサーまわり

4）衛生・ケア用品（未使用含む）

5）紙類・旧メディア（取説・ディスク等）

回収品目の詳細例

美容家電・ケア機器： スチーマー、美顔器、フェイスローラー、EMS、電動シェーバー、ホットビューラー、家庭用脱毛器、毛穴吸引器

小型家電・充電系： 充電ケーブル、USBアダプタ、ACアダプタ、スタンド、専用ケース（割れ・欠け含む）

収納・ドレッサー： ミラー、コスメ収納ケース、ワゴン、古い化粧台周辺の小物入れ

衛生・ケア用品： 使い切れないケア用品、パック機器、フットケア用品、劣化したポーチ類

紙類・旧メディア： 取扱説明書の束、手書きメモ、DVD-R/CD-R、古いレコーダー周辺品

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・忙しくて粗大ゴミの手続きができない方（中央区の単身・共働き世帯）

・引っ越し前に“細かい不用品”を一気に片付けたい方

・サロンやオフィスの整理で、機器・小物が大量に出る方

・「これ、燃えない？家電？」で止まってしまう方

・見積りが面倒で業者選びが進まない方

LINEで簡単見積もり！

LINEで写真を送るだけで、概算見積もり→日程調整までスムーズ。

送ってほしい内容はシンプルです。

・不用品の全体写真（量が分かるように）

・大きい物はサイズ感（だいたいでOK）

・「美容家電の墓場キャンペーン希望」と一言

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都中央区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/chuoku/

📰 東京都中央区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/chuoku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)