【kintone × AI】kintoneのデータでAIが成約パターンを解析。Front Agent、kintone連携の自動データ活用を大型アップデート

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、サイボウズのノーコード・ローコードツール「kintone（キントーン）」との自動連携機能を大幅に強化し、kintone内のビッグデータから「成約パターンや顧客ニーズ」を自動解析できるAI強化機能をリリースいたしました。

詳細を見る :https://frontagent.umeecorp.com/news/11

従来の課題：kintone内のデータ活用が進まない

これまで、CRMとして顧客データをkintoneに蓄積しても、データ活用まで運用が難しい、工数の確報ができないといった課題が見受けられました。

そこでユミーは、AIエージェント時代において、「kintoneの運用のしやすさ・手離れの良さ」が今の企業に必要不可欠であると考え、kintoneとFront AgentのAI連携機能の強化に至りました。

kintoneを最大限運用するために必要である、「データ入力」と「入力したデータの活用」をFront AgentのAI連携によって自動化することで、kintoneをより高度に活用できるようになります。

データ活用が進まない理由１.：分析の工数を割けない

データはあるから分析に利用できるはずが、その工数を割くことができない。そんな悩みをユミーでは多くご相談いただいております。

今回のアップデートにより、kintoneの入力データをFront Agentが自動連携し、より高度な成約パターンの解析や、顧客ニーズの傾向解析が可能になりました。これにより、手動でデータのラベリングの必要がなくなり、工数の大幅削減を実現しています。

データ活用が進まない理由２.：戦略の仮説検証が難しい

さらに、kintoneのデータで分析を行い、営業戦略やマーケティング戦略に落とし込んだとしても、その後、実際にその仮説は効果があったのか、検証できないご相談を頂いております。kintoneに入力するデータを、担当者が主観で行う、または担当者が入力しないために、検証までPDCAを回すことができないハードルがあります。

Front Agentのkintone AI連携を利用することで、AIがkintoneに営業活動結果を自動入力され、客観的な営業・マーケティングデータの蓄積と、戦略の結果検証をAIが分析できるようになりました。

Front Agentの概要

Front Agentとは、音声解析AIを搭載したインサイトアナリシス(TM)です。

商談や顧客との会話を録音し、音声をビッグデータとして解析することで、これまでSFAやCRMで管理していた数字と確率（成約率など）の「理由」を解析することが可能です。

サイボウズパートナーアライアンス部門で2025年唯一の最上位三ツ星を取得しております。

・トップセールスがなぜ売れるのか

・トップセールと新人との違いは何か

・Aというセグメントの顧客が成約しやすい理由は何か

これまで、この「理由」の分析は、ベテランを含める現場メンバーのヒアリングや、営業同行などを分析の足掛かりとすることが多くありました。しかし、実際の商談データをビッグデータとして分析するという手段により、格段に早く・客観的なデータを視覚的に確認できる状態での分析が可能になります。

kintone×Front Agentで最先端のSFAの構築、戦略実行が可能に

従来のSFA・CRMでは「データが入力されない」あるいは「分析に手間がかかる」という悩みがついて回りました。kintoneとFront Agentを掛け合わせることで、日報や議事録の自動入力・分析データの蓄積が可能となり、これまで存在していた従来型のSFA・CRMの一歩先を行く、最先端のSFA・CRMの構築が可能となります。

活用シーンの例

kintone×Front Agentの掛け合わせは、営業組織だけではなく、現場の声から経営の意思決定といった経営的活用から、VoC(Voice of Customer)としてカスタマーサクセスでの利用まで一貫して利用のできるツールです。部署ごとに知りたいことは異なりますが、お客様との「会話」があれば、最短で導入即日にFront Agent AIでの意思決定支援が可能です。

・商品/サービス企画

・商談プロセス改善

・営業戦略立案

・エリアマーケティング

・顧客セグメント別の育成

・事業規模や業種別に、効果的なコミュニケーション手法を確立

・アポイント獲得の改善

その他にもさまざまな事例がございます。

kintone×Front Agentでできること

今回の自動連携以外にも、Front Agentでは商談の要約を議事録としてkintoneに書き込むことが可能です。これにより、議事録や日報作成の時間を大幅に短縮し、現場の業務効率改善に役立てることができます。

kintoneとの連携による業務効率向上について詳細は以下のリンクをご確認ください。

https://frontagent.umeecorp.com/case/ashitak

kintone×Front Agentの活用事例

その他にもkintoneとの連携により、データ解析や、部署間のデータ共有にて多くの企業様にご利用いただいております。

導入事例はこちら

https://frontagent.umeecorp.com/case

kintone×Front Agentの導入事例をまとめたホワイトペーパーはこちら

https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/case-studies-kintone

サイボウズ株式会社 執行役員兼営業本部長 玉田様よりエンドースメントをいただきました

サイボウズ株式会社は、Umee Technologies株式会社の

Front AgentとkintoneのAI連携機能強化を心より歓迎いたします。

本取り組みにより、kintoneのデータ活用が大幅に効率化・高度化され、

kintoneがSFA・CRMとして、より高精度に活用されることを確信しています。

今後も連携を深め、お客様の業務効率改善や向上に貢献できるソリューションを

提供してまいります。



サイボウズ株式会社 執行役員兼営業本部長 玉田 一己

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。