採用一括かんりくん、タクシーサイネージ「GROWTH」「TOKYO PRIME」にてタイアップCMを5週連続放映。NewsPicks出演動画と導入企業インタビューの2本立てで、AI時代の採用戦略を発信

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区 代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）は、2026年1月19日（月）より、タクシーサイネージメディア「GROWTH」「TOKYO PRIME」にて、クラウド型採用管理システム「採用一括かんりくん」のタイアップCMを放映開始することをお知らせいたします。

今回はソーシャル経済メディアNewsPicks出演時の対談動画と、実際にシステムを活用いただいている導入企業様のインタビュー動画の2種類を放映いたします。

採用難易度が高まる中、AIを活用した最新の採用トレンドと、現場のリアルな成功事例を届けることで、移動中のビジネスパーソンに採用課題解決のヒントを提供します。

放映コンテンツについて

【第1弾】NewsPicksコラボ動画：採用の未来とAI活用

放映期間： 2026年1月19日（月）～ 2月22日（日）

内容： NewsPicksの番組に出演した際の対談動画（ダイジェスト版）を放映します。

▼動画はこちらからもご覧いただけます（YouTube）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oQ9_X7lRozE ]

【第2弾】導入企業インタビュー：現場のリアルな声と成果

放映期間： 2026年2月9日（月）～ 2月22日（日）

内容： 実際に「採用一括かんりくん」を導入し、採用成果を上げている企業様のインタビュー動画を放映します。

放映概要

放映媒体 ：タクシーサイネージメディア「GROWTH」

放映期間 ：2026年1月19日(月)～2月22日(日)

放映エリア：東京23区（港区・千代田区・中央区・新宿区・渋谷区など）、武蔵野市、三鷹市、一部横浜市・さいたま市など

放映車両 ：タクシーアプリ「S.RIDE」「DiDi」に対応しているタクシー

※一部放映がない車両がございます

放映媒体 ：タクシーメディア「TOKYO PRIME」

放映期間 ：2026年1月19日(月)～2月22日(日)

放映エリア：全国35都道府県に展開

※一部放映がない車両がございます

※ 北海道（札幌を除く）、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県（名古屋を除く）、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県

※上記表記対象エリア外でも一部掲載される可能性があります。

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原萌花

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp