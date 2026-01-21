【冬・春限定】これがグルテンフリー!? 福岡県産あまおう苺×千葉県産米粉100％「あまおうブレヴァン」1/22発売

株式会社太陽社

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、千葉県産米粉100％の重厚なバウムクーヘンに、福岡県産あまおう苺を贅沢に重ねた、冬・春限定商品「あまおうブレヴァン」を、1月22日（木）より販売いたします。「グルテンフリーだから」という妥協を、完全に過去にする。素材の力でここまでおいしく仕上げた、驚きのグルテンフリースイーツです。「これがグルテンフリー？」と思わず声が出る、濃厚で食べ応えのあるハードタイプのバウムクーヘンに仕上げました。

■販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/amaou_brevant/

■「グルテンフリーだから」という妥協を、完全に過去にする満足感

「体に優しいものは、味が物足りない」

――そんな常識を打ち破るのが、この「あまおうブレヴァン」です。

千葉県産米粉を100％使用し、独自の製法で焼き上げた生地は、一般的な“ふんわり軽い”バウムクーヘンとは一線を画す、重厚感のある仕上がり。外はサックリ、中はもっちりとした食感で、ひと口目からしっかりとした食べ応えを感じられます。噛むほどに広がるのは、「あまおう」の華やかな香り、果実の甘味と酸味、そしてバウムクーヘンならではの香ばしさ。その余韻は、飲み込んだあとまで豊かな香りとコクが続き、一切れでも高い満足感をもたらします。

グルテンフリーであることを忘れてしまうほどの満足感。

この“あまおう感”を引き出すために何度も試行錯誤を重ね、本気で仕上げた、自慢の1本です。

この色、香り、味わい。何度も試作を重ね、ようやくたどり着いた“今のかたち”。

苺をただの飾りではなく、「主役」として活かすこと。その想いから生まれた「あまおうブレヴァン」は、もともと年始限定として企画されたスイーツでした。しかし、想定を超える反響を受けて販売期間を延長。多くの声に支えられ、大ヒットスイーツへと成長しました。

そして今年も――たくさんのご要望にお応えし、満を持して登場します。

■ 山の名を冠した、“山脈バウム”「ブレヴァン」

「ブレヴァン（Le Brevent）」は、フランス・アルプスに実在する山の名前。

その山脈をイメージし、生地を高速回転させながら焼き上げる独自製法によって、飛び散った生地が山肌のような層を描き、力強い表情を生み出します。

高速回転による遠心力で生地が引き伸ばされ、表面には自然な凹凸が形成されます。

この凹凸がしっかりと焼き締められることで、外側はサックリとしたハードな食感に。一方、内側は層が密に重なり、もっちりとした食感が際立ちます。

ひとつとして同じ表情のない、ひとつひとつが唯一無二のバウムクーヘンです。

■ 福岡県産あまおう苺を、生地にもシュガーグラスにも贅沢に使用

使用するのは、苺の女王とも称される福岡県産あまおう苺。

「あ＝赤い／ま＝丸い／お＝大きい／う＝うまい」の名の通り、甘さ・大きさ・果肉感のバランスに優れ、全国的にも高い評価を受けるブランド苺です。

最大の特長は、ひと口目から感じるしっかりとした甘み。そして、噛んだ瞬間にふわりと広がる、華やかでフレッシュな苺の香り。その魅力を余すことなく引き出すため、バウムクーヘンの生地と、表面を覆うシュガーグラスの両方に、あまおう苺を贅沢に練り込みました。

まさに“あまおう尽くし”で仕上げたバウムクーヘンです。

■ 試作を重ねてたどり着いた、この色・香り・味わい

実は、このやさしく可愛らしい苺ピンクの色合いにたどり着くまでには、何度もの試作がありました。

焼くと茶色くなってしまう、香りが立たない、味が思うように出ない――その壁を一つひとつ越え、ようやく実現したのが、今の「あまおうブレヴァン」です。

フルーツの繊細な香りは、焼き上げる際の熱や時間の経過で消えやすいもの。

そこで、生地とシュガーグラスの両方に、あまおう苺の風味を補完し、その輪郭を際立たせるリキュール・苺の凝縮エキス・グルマンディーズを、独自にブレンドしました。 あまおう特有の香り・色・味、そのすべてを鮮やかに引き出し、芳醇な“あまおう感”を閉じ込めています。

こうして完成したのが――封を開けた瞬間、部屋いっぱいに広がるほどの華やかな苺の香り。ミルキーでやさしい、可愛らしい苺ピンク色。そして、噛むほどに広がる、あまおう苺の甘みと果実感。素材の力を、まっすぐに感じていただけるバウムクーヘンに仕上げました。

ミルキーピンクのシュガーグラスがシャリッと割れた瞬間、苺の甘酸っぱいニュアンスがふわりと立ち上がり、生地のしっとり感とのコントラストが楽しめます。

続いて広がるのは、米粉ならではのもっちりとした食感。噛み進めるほどに、あまおう苺の香りと米粉生地の香ばしさがじわりと重なり、バターと卵のコクの中に、苺の甘酸っぱい果実感が溶け込んでいきます。噛むほどに素材の味がにじみ出る、奥行きのある味わいです。

そこへアクセントとして加わるのが、ところどころにちりばめたフリーズドライ苺。

キュッと締まる甘酸っぱさが、やさしい甘みの中に心地よいメリハリを生み、食べ進めるほどに、満足感が深まっていく仕立てです。

生地とシュガーグラス、それぞれに苺を使うことで、食べる前から香りで、食べ進めるほどに味で感じる贅沢感を演出。苺を“飾り”ではなく、“主役”として活かすためにたどり着いた、今だけの特別なバウムクーヘンです。

■ 焼き上がる瞬間まで、美しいピンク色を守る―― ピンクの“山脈バウム”

当店独自の配合で仕上げた苺生地は、最初はやさしい“いちごみるく色”。しかし、この美しいピンクをそのまま焼き上げるのは至難の業です。

苺生地は焼くと茶色く変色しやすく、一層一層焼きながら鮮やかなピンク色を保つためには、職人の繊細な温度管理が欠かせません。試行錯誤を重ねた職人の技術によって、焼き上げた断面には苺のピンク色がしっかりと息づきます。まさに、職人の執念が生んだ「焼き色の壁」の突破です。

焼成中には、あまおう由来の果実香がふんわりと立ち上がり、オーブンからは甘くやさしい苺の香りが漂います。この日、工房全体が苺の香りで満たされるほど。生地そのものの品質の高さを、五感で感じられる瞬間です。

回転する芯棒に生地を巻き付けた後は、成形コームで丁寧に山型に整えます。

ただ当てるだけではなく、生地を削ったり寄せたりしながら、温度や粘度に合わせて角度やタイミングを微調整することで、独特の山型を作り出します。

そして、ここからが「ブレヴァン（山脈）」の名にふさわしい、唯一無二の形を生み出す要。

高速回転させながら焼き上げる独自製法により、飛び散った生地が山肌のような層を描き、力強く表情豊かな表面を作り出します。さらに、遠心力で生地が自然に引き伸ばされることで、表面には美しい「山の峰（凸凹）」が生まれ、まさに山脈そのものの迫力ある造形に仕上がります。

焼き上がった生地に施すのは、とっておきの「ピンクのあまおうシュガーグラス」。

華やかなコーティングが表面を包み込み、苺の甘酸っぱさを美しく引き立てます。

そこへ、苺のフリーズドライを贅沢に、まんべんなく。

仕上げに粉糖をふんわりとまとわせておめかししたら、「あまおうブレヴァン」の完成です。

あまおう尽くしの、特別なギフトバウム

いちごを贅沢にあしらった華やかなパッケージ。箱を開けた瞬間に現れるのは、目を奪われるピンク色のバウムクーヘン。思わず写真を撮りたくなる、ギフトにふさわしい佇まいです。

なによりうれしいのは、グルテンフリーのやさしい味わい。

小麦アレルギーの方や、小麦に敏感な方でも安心してお楽しみいただけます。

美容・健康志向の女性をはじめ、マタニティ・授乳中の方への贈り物としても高い支持をいただき、「安心して贈れるスイーツ」として選ばれています。

グルテンフリーは贈る人のやさしさまで、そっと伝えてくれる。想いを届ける、特別なギフトです。

販売は4月頃までの期間限定。

かわいいビジュアルはバレンタイン、ホワイトデーはもちろん、「少し特別なお礼」や「季節のご挨拶」にも最適です。

楽天市場からもご購入いただけます。

全国どこへでもお届けできるので、遠方の大切な方へのギフトにもぜひ、ご利用ください。

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/amaou_brevant/

