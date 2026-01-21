【トヨタ自動車×DX支援事例】ハードウェアエンジニアを、データとビジネスを繋ぐ「BRIDGE人材」へ。″SDV時代の組織変革ストーリー″を公開。

株式会社パタンナー【支援事例：トヨタ自動車×パタンナー】「SDV時代のものづくり」へ。ハードウェアエンジニアが挑んだ、データとビジネスを繋ぐ"BRIDGE人材"への変革

※本講座は、デジタルハリウッド株式会社が提供する「DX推進リーダー養成講座」内の一部カリキュラムとして、当社が専門領域を担当したものです。

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ自動車）におけるデータ活用・人材育成の取り組みをまとめた資料を無料公開いたしました。

100年に一度の変革期と言われる自動車業界。

「SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）」への移行が叫ばれる中、トヨタ自動車はいかにして既存のハードウェアエンジニアを、データとビジネスの架け橋となる「BRIDGE人材」へと変革させたのか。

その具体的なプロセスと泥臭い取り組みの全容をお届けします。

▼ ストーリー全文を無料で読む（PDFダウンロード）

■ 公開の背景：DXにおける「人材の壁」

多くの企業がDXを推進する中で、最も高いハードルとなるのが「人材」です。

データサイエンティスト（専門職）を採用しても、現場のビジネスを理解していないため連携がうまくいかない。

そんな「データとビジネスの分断」に悩む企業は少なくありません。

本事例で取り上げるトヨタ自動車のデジタル変革推進室も、かつては同様の課題に直面していました。

本コンテンツでは、外部からの採用に頼るのではなく、「社内のドメイン知識を持つハードウェアエンジニア」にリスキリングを促し、現場起点のDXを推進する「BRIDGE人材」へと育成した変革の軌跡を深掘りしています。

以下のような方に、特におすすめです。

- データマネジメント責任者：IT部門とビジネス部門の連携を強化したい方- 製造業・大手企業のDX推進担当者：既存社員のリスキリングや意識改革に課題を感じている方- 人事・組織開発担当者：データ活用人材の定義や育成ロードマップに悩んでいる方

▼ ストーリー全文を無料で読む（PDFダウンロード）

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

- 背景と課題：SDV時代に求められる「視点の転換」- - ハードウェアの巨人ゆえの課題- - 目指すは「専門家」ではなく「橋渡し役」- 支援内容：データドリブンを解剖する「3つの領域」- - ユーザー領域：そのデータは「暗黙的」か？- - データアーキテクト領域：繋がらないデータはゴミになる- - 業務活用領域：サービス→データ→価値の連鎖- パタンナーだからこそできた「実効性」のある支援- - 「設計」から逃げない具体性- - 「データ管理」という最前線の視点- 乗り越えた壁と、ワークショップでの化学反応- - ハードル：専門性の高い受講者へのアプローチ- - 解決策：「料理」と「設計図」への翻訳- - 成果：曖昧な「企画書」から、緻密な「仕様書」へ- 今後の展望：データカタログが繋ぐ未来- あとがき：データドリブンの本質は「愛」にある- 本研修で使用したフレームワークを自社でも実践しませんか？

▼ ストーリー全文を無料で読む（PDFダウンロード）

