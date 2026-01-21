“謎を解かないと帰れない”不思議な喫茶店がついに関西初上陸！

株式会社エクスペリフル

体験型エンタメ企画会社である株式会社Experiful（本社：東京都中央区 代表取締役：永易黎於)は、東京で人気の"謎を解かないと帰れない"不思議な謎解きカフェ「はてな珈琲店」の新店舗を、2026年1月26日、大阪梅田に開店することを発表します。

【予約詳細はコチラ】

謎解きカフェ はてな珈琲店(https://hatenacoffee.experiful.jp/) ( https://hatenacoffee.experiful.jp/ )

◆「はてな珈琲店」とは

はてな珈琲店は、オシャレな店内でコーヒー片手に楽しめる気楽な謎解きカフェです。１人でも２人でも、予約不要でふらっと立ち寄って遊べる気軽さが魅力。体験型脱出ゲームとは違い、制限時間なしでドリンク片手にゆっくりと自分のペースで謎解きが楽しめます。ただし、一度入店すれば最後、謎を解き切るまで帰れません！じっくりと長考し、たったひとつの真相にたどり着いてください。

はてな珈琲店で取り扱う謎はすべて、体験型エンタメ企画会社Experifulによる完全オリジナル。これまでに培ったノウハウを活かし、お手軽で満足度の高い謎をご提供します。

鍵のかかった宝箱を開けたり、変わったアイテムを駆使したり、仕掛けが施された◯○を◯○したり、さまざまなトリックであなたを翻弄します。

◆「この謎、あなたは解けますか？」開店前からXで話題に

1日で約100,000インプレッションの反響

１号店となる、はてな珈琲店横浜駅前店(https://hatenacoffee.experiful.jp/)では謎解きカフェらしく、オープン情報は公式Xにて謎付きでポスト( https://x.com/tanteicamp/status/1900126686424998098(https://x.com/tanteicamp/status/1900126686424998098) )いたしました。結果、１日で約100,000インプレッションの大反響！開店前から、期待の声が多数寄せられました。

是非あなたも、こちらから挑戦してみてください。

この謎の正解が分かったら、こちらの秘密のサイトから回答をご入力ください。

https://tanteicamp.experiful.jp/secret-page/

そして、横浜駅前店はオープンから１ヶ月で500名を超えるお客様に、２号店となる東京新宿店には800名を超えるお客様にご来店いただき、多くの方々に気軽なカフェ謎を楽しんでいただきました。

◆夢であった関西についに進出！

はてな珈琲店大阪梅田店の店内の様子

はてな珈琲店の運営陣は、実は全員関西出身。オープン当初から、故郷である関西に出店することを目標に活動を続けてきました。東京のはてな珈琲店は満席で２時間待ちとなる日も続出する人気店となったことを受け、夢の実現と、より多くのお客様に謎解きの魅力をお届けするため、梅田の地に新店舗をオープンする運びとなりました。ゆる～い謎と、あったか～い珈琲を用意して、あなたをお待ちしております。

【予約詳細はコチラ】

大阪梅田の謎解きカフェ はてな珈琲店(https://hatenacoffee.experiful.jp/locations/umeda/) ( https://hatenacoffee.experiful.jp/locations/umeda/ )

◆運営元「株式会社Experiful」について

「人生の豊かさは思い出の総量で決まる」という信念から、日本初の思い出ベンチャーとして立ち上がった体験型エンタメ企画会社です。これまで、マーダーミステリー専門店「探偵キャンプ」(https://tanteicamp.experiful.jp/)３店舗や、マーダーミステリーゲーム「ポケットミステリー(R)」(https://tanteicamp.experiful.jp/tanteiatelier/pocketmystery/)シリーズの出版、その他デスゲームや仮装謎解きイベント等の企画運営を行なってきました。これまでに手がけてきたコンテンツは、めざましテレビ、アッコにおまかせ! 等をはじめ、テレビ・ラジオ・雑誌など様々なメディアで取り上げられております。これらの事業を通じ、「思い出溢れるヒトで溢れる」社会の実現をミッションに、引き続き活動して参ります。

◆店舗概要

◯店名 ：はてな珈琲店 大阪梅田店

◯住所：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満４丁目３－５ 梅ケ枝センタービル ２階(左階段上)

◯アクセス ：JR東梅田駅から徒歩12分、JR南森町駅から徒歩8分

◯営業時間 ：平日 12:00～21:00(祝日除く)、土日祝 13:30～21:00

◯料金 ：カフェ謎代(１作あたり1,500円程度)＋フードドリンク代(ドリンク500円)

※おひとり様あたり、謎１作～とドリンク１杯～のご注文をお願いしております

◯予約方法 ：はてな珈琲店公式HP( https://hatenacoffee.experiful.jp/locations/umeda/ )よりご予約ください。

◯運営企業 ：株式会社Experiful（ https://experiful.jp/ ）

◆会社概要

◎商号：株式会社Experiful (エクスペリフル)

◎代表取締役：永易 黎於

◎本社所在地：東京都中央区銀座一丁目１４ー１４中公ビル４階

◎連絡先：03-5577-2264(#) （ leo.nagayasu@experiful.jp ）

◎HP：https://experiful.jp/

◆ニュースリリースに関するお問い合わせ先

お問い合わせ先：株式会社Experiful 03-5577-2264(#)(代表) leo.nagayasu@experiful.jp



本リリース内容に関するご質問ご要望等ございましたら、上記までお気軽にお問い合わせください。

各種媒体の取材等のご連絡もあわせて承っております。

また合わせて、企業様、自治体様等の「体験型コンテンツを導入した研修を行いたい」「オリジナル体験型コンテンツの制作を依頼したい」といったご依頼も募集しております。モニター価格のリーズナブルなプランもございます。資料がございますのでお気軽にご連絡ください。