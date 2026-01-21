藤枝市役所

日頃の食事で野菜摂取を促し、健康的な食生活を支援するため、包括連携協定締結企業のカゴメ(株)と静岡県、しずてつストアと協働し、実施店舗で野菜とカゴメ商品を購入した人に特典を進呈する「野菜を食べて！！健康フェア」を開催します。

特徴・セールスポイント等

・高血圧傾向の解消に向けて、官民連携で健康的な食生活を推進する取り組みです。

・各店舗で「ベジチェック」を活用した野菜の推定摂取量の測定会を実施し、必要に応じて食に関するアドバイスを行います。

※「ベジチェック」とは、手のひらのカロテノイド量を測定することで、野菜摂取の充足度と、一日当たりの野菜の推定摂取量（g）を表示する機器を指します。

・カゴメ商品と野菜を使用したヘルシーレシピを店舗内で紹介します。

内容

実施期間：１月31日（土）～２月24日（火）・特典の応募は２月24日（火）必着

実施店舗：市内しずてつストア全店（藤枝駅南店、藤枝水守店、藤枝高洲店、駿河台店、岡部店）

抽選会商品・応募条件：

A賞：ホテルオーレ ペア宿泊券（３名様）

…野菜とカゴメ商品をそれぞれ１品以上、かつ合わせて４品以上の購入

B賞：カゴメ野菜たっぷりスープ（15名様）

…野菜とカゴメ商品をそれぞれ１品以上購入

C賞：しずてつストアで使えるCGCグループ共通商品券 2,000円分（15名様）

…野菜とカゴメ商品をそれぞれ１品以上購入

測定会：ベジチェック測定会実施日時・店舗

２月12日（木）…しずてつストア藤枝駅南店

２月14日（土）…しずてつストア藤枝水守店

２月18日（水）…しずてつストア駿河台店

２月21日（土）…しずてつストア藤枝駅南店

※実施時間はいずれも午前10時～午後１時30分

詳細URL

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sukoyaka/kenkokikaku/event/1510208481064.html